Hilal Altınbilek: İstediğim her rol geldi

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Rol aldığı yapımlarda birbirinden farklı karakterlerle izleyici karşısına çıkan oyuncu, çok şanslı olduğunu söyledi:

“Kalbimin istediği her rol önüme geldi; hepsi de uzun soluklu olduğundan her rolümün içindeki diğer renkleri de çıkarmak için çok fırsatım oldu.”

Kariyerine ilk başladığı günden bugüne dek hayatında değişiklikler olduğunu dile getiren Altınbilek, “Her projem benim için ayrı bir dönüm noktası oldu. İçinde yer aldığım her yapım, her karakter beni zenginleştirdi” diye konuştu.