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Hilal Altınbilek: İstediğim her rol geldi

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#Hilal Altınbilek#Poor Things#Behind Her Eyes
Hilal Altınbilek: İstediğim her rol geldi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2024 08:28

Hilal Altınbilek, Vogue Türkiye’nin yeni sayısı için objektif karşısına geçti.

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Rol aldığı yapımlarda birbirinden farklı karakterlerle izleyici karşısına çıkan oyuncu, çok şanslı olduğunu söyledi:

“Kalbimin istediği her rol önüme geldi; hepsi de uzun soluklu olduğundan her rolümün içindeki diğer renkleri de çıkarmak için çok fırsatım oldu.”

Kariyerine ilk başladığı günden bugüne dek hayatında değişiklikler olduğunu dile getiren Altınbilek, “Her projem benim için ayrı bir dönüm noktası oldu. İçinde yer aldığım her yapım, her karakter beni zenginleştirdi” diye konuştu.

Hilal Altınbilek: İstediğim her rol geldi



AKLIMI ZORLAYAN HİKÂYELERİ SEVERİM

Ünlü oyuncu son dönemde kendisini etkileyen dizi veya filmleri de açıkladı: “Poor Things gerçekten ilginçti. Aklımı zorlayan hikâyeleri severim, heyecanlanırım. Dizi olarak Dark ve Behind Her Eyes diyebilirim.”

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#Hilal Altınbilek#Poor Things#Behind Her Eyes

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