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Hikâyenin en tehlikelisi

Güncelleme Tarihi:

#Haysiyet#Berfin Kıymaz#Kanal D
Hikâyenin en tehlikelisi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2026 08:04

Kanal D’nin Yeşilçam filmlerine selam duran dizisi “Haysiyet”in yaralı âşığı Hülya’yı canlandıran Berfin Kıymaz, karakteri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Ünlü oyuncu, karakteri için şunları söyledi: “Çok güçlü bir kadın ama gücünün altında oldukça yoğun duygular var. Hikâye ilerledikçe Hülya’nın göründüğünden çok daha fazlası olduğunu göreceğiz. Hikâyenin en tehlikelilerinden biri. Bazen kendisini korumak için öyle bir noktaya geliyor ki izleyici, ‘Hülya bunu gerçekten yaptı mı?’ diyecek.”

Hikâyenin en tehlikelisi


Kıymaz, Hülya’nın Mehmet’i gerçekten çok sevdiğini de vurguladı: “İçinde hâlâ çok seven, çok hisseden bir kadın var ama yaşadıkları onu giderek daha sert birine dönüştürüyor.”

 

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#Haysiyet#Berfin Kıymaz#Kanal D

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