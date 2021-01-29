Hidayet Temizel'e ne oldu, bulundu mu? Hidayet Temizel bir aydır aranıyor

30 gündür kendisinden haber alınamayan 75 yaşındaki Hidayet Temizel için, Amasya Valiliği koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma ekipleriyle Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığınca sürdürülen arama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.



Arama çalışmaları havadan ve karadan yürütülüyor



Özellikle Çaydibi Köyü ve köy çevresinden geçen Destek Çayı’nın bulunduğu alanda AFAD ve Jandarma ekipleri çalışmalarını yoğunlaştırdı. İnsansız hava araçlarıyla havadan arama çalışması gerçekleştirildi. Arama çalışmalarında termal kameralı insansız hava araçları da kullanıldı.



Amasya’nın Taşova ilçesi Çaydibi Köyü’nde yaşayan 75 yaşındaki Hidayet Temizel’den 28 Aralık 2020 tarihinden beri haber alamayan ailesi, kayıp başvurusunda bulunmuştu.



Arama çalışmalarından şu ana kadar henüz sonuç alınamadı.

Hidayet Temizel'in köylüleri yaşlı adamın oğullarından biri olan Sedat Temizel'den şüpheleniyor. İddialara göre Hidayet Temizel, İstanbul'da yaşayan Sedat Temizel ile evden çıktı bir daha geri dönmedi. İddiaları kabul etmeyen Hidayet Temizel, borç yapılandırması için merkeze gittiğini belirtti.