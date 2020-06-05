Hıçkırık filmi konusu nedir? Hıçkırık filmi oyuncuları kimdir?

Hıçkırık Hint filmi bu akşam yeniden izleyici karşısına çıkacak. Filmin oyuncuları ve konusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Sevilen filmin kadrosunda Rani Mukherjee, Supriya Pilgaonkar, Asif Basra yer alıyor.

HIÇKIRIK FİLMİ KONUSU

Naina Mathur (rani), sürekli tıkanıklık, kekemelik yaşadığı Tourette sendromunda bir hastalığı vardır. ilerde bir öğretmen olmak istemektedir ancak çevresindeki insanlar, rahatsızlığı nedeniyle başka meslek seçmeleri gerektiğini söylemektedir. Sonunda bir okulda öğretmen olarak iş bulur.

HIÇKIRIK FİLMİ OYUNCULARI

Filmin oyuncuları arasında Rani Mukherjee, Supriya Pilgaonkar, Asif Basra yer alıyor.