‘Hiçbir şey için geç değil’ dedi, 55 yaşında gelinlik giydi… Elindeki çiçeği köşedeki bakkaldan almıştı… İki kez evlenen ünlü aşıklar yıl dönümü kutladı

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Başrolünü birlikte paylaştıkları dizide karı kocayı canlandıran iki ünlü oyuncu Naomi Watts ve Billy Crudup, rollleri gerçeğe dönüşüp aşk yaşamaya başlamış, bu ilişkiyi uzun yıllar saklı tutmuştu.

Haziran 2023'te New York'ta belediye binasında evlenen, bir yıl sonra Meksika’da düğün yapan ünlü çift 3. evlilik yıl dönümlerini kutladı.

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Her ikisi de 57 yaşında olan çift, ilk olarak Haziran 2023'te nikah kıymış, sonra da Haziran 2024'te Meksika'da düğün yapmıştı.

Naomi Watts, ilk törenlerinin üçüncü yıldönümünü Instagram'da paylaştığı fotoğrafla kutladı.

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Ünlü oyuncu kendisi ve Crudup'un birlikte ahşap bir bankta oturduğu bir fotoğrafın altına "Mutlu yıl dönümü aşkım" yazdı ve yanına da kırmızı bir kalp kondurdu.

Elinde beyaz çiçeklerden oluşan bir buket taşıyan ve beyaz dantelli bir Oscar de la Renta elbise giyen Naomi Watts geç sayılacak bir yaşta evlilik kararı almasını ve gelinlik giymesini evlendikten birkaç ay sonra verdiği röportajda "Hiçbir şey için geç değil, değil mi? Birbirimizi hayatın ilerleyen dönemlerinde bulduk... Evet, geç bir dönemde. Ve bu gerçekten özel bir şey." diye anlatmıştı.

Belediye nikahı için "Hiçbir şey planlanmamıştı çünkü sade tutmak istedik. Hatta çiçeklerimi bile köşedeki bakkaldan aldım." diyen Naomi Watts sürpriz evliliğin detaylarını “Onları eski kurdelelerle sardım. Kurdelelerimi iyi bir sebeple saklıyorum. Çekmeceden çıkardım, kendim yaptım. Birkaç arkadaşımızı aradık ve şehirde olan herkes gelip bize katıldı. Gerçekten kutlama havasında ve çok güzeldi.” diye anlatmıştı.

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Gypsy adındaki dizide karı koca rolünü oynamalarından yıllar önce, Watts ve Crudup 2009'da Broadway'de ilk kez karşılaşmışlardı. Aşk yaşadıkları 2017'de ortaya çıksa da ünlü çift Şubat 2022'de Screen Actors Guild Ödülleri'nde ilk kez birlikte kırmızı halıda görünene kadar bu ilişkiyi gizli tutmayı tercih ettiler.

Naomi Watts parmağında bir pırlanta yüzük belirdikten ve dedikodular alevlendikten kısa bir süre sonra bir anda Instagram’dan paylaşım yaparak sürpriz nikahını duyurdu ve “Biz evlendik!” yazdı.

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Çiftin tam 1 sene sonra Meksika’da düğün töreni düzenlediği de Naomi Watts’ın kardeşi, fotoğrafçı Ben Watts’ın yaptığı sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı.

Naomi Watts'ın 11 yıl birlikte olduğu ancak evlenmediği ünlü oyuncu Liev Schreiber'dan 18 yaşında Sasha adında bir oğlu ve 17 yaşında Kai adında bir kızı var. Billy Crudup da aynı şekilde ünlü oyuncu Mary-Louise Parker'dan doğan 22 yaşında William adında bir oğlu var.