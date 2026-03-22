Ünlü oyuncunun kulak memeleri bile gençleşti: Hiç yalan söylemedi, yaptırdığı estetiği sergiledi: Yüzü altın gibi parlıyor

Bu yüzden de bu konuyla ilgili soruları hep "Bu benim doğal halim..." diyerek geçiştirirler. Estetik müdahaleler dışarıdan bakıldığında belli olsa bile.

YALAN SÖYLEMEDİ, YÜZÜNE YAPTIRDIĞI HER MÜDAHALEYİ SERGİLEDİ

Ama son dönemde ikinci kocasıyla yaşadığı tartışmalı boşama davasıyla gündemde olan Denise Richards bunun tam tersini yaptı.

Yüzündeki sarkmaları, kırışıklıkları, yorgun ve olduğundan daha yaşlı görünmesine neden olan bütün o değişiklikleri ortadan kaldıran bir dizi estetik uygulama yaptırdı.

Bunu sözcüklerle ifade etmek yerine de başka bir yol izledi.

Estetik cerrahıyla eş zamanlı olarak yaptığı sosyal medya paylaşımıyla yüzündeki değişimi gözler önüne serdi.

BU KADAR AÇIKSÖZLÜLÜK ŞAŞIRTTI

55 yaşındaki Denise Richards ile kendisine gençlik yıllarındaki görünümünü yeniden hediye eden estetik cerrah Doktor Ben Talei, sosyal medya paylaşımlarıyla herkesi şaşırttı.

O paylaşımlarda Richards'ın estetik yaptırmasından önceki ve sonraki halleri gözler önüne seriliyor.

Paylaşımlarda Dr Talei, Denice Richards'ın yüzüne yapılan bütün uygulamaları da birer birer anlattı.

Onun belirttiğine göre Richards'a yüz germe, şakak kaldırma, göz kapağı estetiği yapıldı.

Buna ek olarak ağzının, yaş nedeniyle aşağıya doğru sarkan dış köşelerini düzeltmek için dudak kaldırma ve yağ enjekte işlemleri de uygulandı.

Richards'ın estetik girişimlerin öncesinde ve sonrasında çekilen fotoğrafları da aradaki çarpıcı farkı gözler önüne serdi.

ARTIK SADECE KALBİ DEĞİL YÜZÜ DE ALTIN GİBİ

Doktor Talei yüz germenin yanı sıra ona eşlik eden diğer işlemler sayesinde Denise Richards'ın özellikle de o muhteşem gözlerinin eski haline geldiğini belirtti.

Estetik cerrah bütün bu işlemler sonucunda Denise Richards'ı göz ve ağız çevresindeki üzgün, yorgun görüntünün ortadan kalktığını, hatta kulak memelerinin bile daha iyi göründüğünü belirtti.

Doktor Talei, "Denise'in bu işlemler hakkında böyle açık sözlü olmasına minnettarım, Geçen yıl çok şey yaşadı ve inanılmaz bir direnç gösterdi. Altın gibi bir kalbi var ve altın gibi yüzüne de yeniden kavuştu" diye bitirdi paylaşımını.

Son bir yıldır ikinci kocası Aaron Phypers ile boşanma savaşında olan Denise Richards ise sosyal medya sayfasında bütün bunları "Kendim için yapabileceğim en iyi şey" olarak nitelendirdi.





Richards, yüzündeki değişimi gözler önüne seren sosyal medya paylaşımını estetik cerrahıyla eş zamanlı olarak yaptı.





Denise Richards gençlik yıllarında böyle görünüyordu. Estetik cerraha göre bu uygulamaların ardından yine eski haline kavuştu.





Doktorunun belirttiğine göre bütün işlemlerin ardından Richards'ın boynu hatta kulak memeleri bile daha iyi görünür hale geldi.





Richards ilk evliliğini Charlie Sheen ile yaptı. Onunla boşanması olay oldu.





Bir süredir de ikinci kocası Aaron Phypers ile yine sorunlu bir boşanma yaşıyor.