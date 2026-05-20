Düğünde kurumundan yanına yaklaşılmıyordu... Banyoya koşup kendini yere attı, ağlama krizine girdi

Ağabeyi Prens William'ın, Kate Middleton ile evlendiği düğünden sonra ailenin ve dünyanın tanıklık edeceği en gösterişli düğündü bu.

Dışarıdan ilk bakışta da her şey gerçekten modern bir peri masalı gibiydi. Gerçi Meghan'ın gelinliği buruşuk olduğu ve fazla sade bulunduğu için eleştirildi. Öylesine toplanmış gibi görünen saçları da.

Ama sonuç olarak kraliyet düğünü kraliyet düğünüydü.

Windsor'daki St. George Şapeli'nde kıyılan nikah ve ardından verilen davet de göz kamaştırıcıydı.

Dünyanın dört bir yanında 2 milyondan fazla insan bulduğu her kitle iletişim aracıyla bu töreni izledi. Sonrasında da aylar boyu basının manşetlerinde kaldı zaten.

Ama dışarıdan görülen bu görkemin ardında ise belki de kimsenin aklına gelmeyen karanlık bir yan vardı.

Ki bunların bir kısmı da zaten sonradan ortaya çıktı. Bazısı söylenti düzeyinde bazısı da kanıtlarıyla birlikte.

Meghan ile Harry'ye yakın kaynaklara göre düğünde dışarıdan her şey kusursuz görünse de hazırlıkları o kadar kolay geçmedi. Özellikle de Meghan için her şey fazlasıyla bunaltıcı hale geldi.

Bir kaynak bu konuda "İnsanlar sadece düğünün ihtişamını ve görkemini hatırlıyor. Ama Meghan kapalı kapılar ardında çok büyük bir baskı altındaydı" diye anlattı durumu.

Bu konuda da gayet haklıydı...

Çünkü dünyanın en fazla ilgi çeken ailelerinden birine gelin gidiyordu. Bu yüzden de görünüşü, davranışları, en küçük bir hareketi bile dünya kamuoyu tarafından didik didik ediliyordu.

Bütün bunlarla başa çıkmak da o kadar kolay değil. Ucundan kıyısından ünlü bir oyuncu olsanız bile!

İşte Meghan Markle da bu durumdan etkilendi.

Bu gerilimin zirvesi de Kate Middleton ile Meghan Markle arasında yaşandığı söylenen ve her iki tarafın da farklı farklı anlattığı nedime kıyafetleri yüzünden yaşanan tartışma oldu.

Yine bir kaynağa göre "Aslında nedime kıyafetleriyle ilgili bir anlaşmazlık olarak başlayan bu gerilim her iki tarafın da kırılma noktasına geldiğini gösteriyordu."

Sonuç olarak Meghan bütün dünyanın gözleri önünde evleniyordu. Kate Middleton ise üçüncü bebeğini yani Louis'yi yeni doğurmuştu. O da duygusal olarak pek sağlam durumda değildi.

Yapılan yorumlara göre nedime elbisesi konusunda zirve yapan bu gerilim, aslında Harry ve Meghan ile kraliyet ailesinin geri kalanı arasında çoktandır süren gerilimi yani daha derin sorunları simgeliyordu aslında.

Harry de Spare (Yedek) adlı kitabında bu konuya değinmişti. Onun anlattığına göre Kate ile Meghan düğünün dört gün öncesinde bu yüzden tartıştı.

Kate, Meghan'ı ulaşıp kızı Charlotte'un nedime kıyafetinin çok büyük, çok bol ve çok uzun olduğundan şikayet etti. Hatta Charlotte elbiseyi giydikten sonra ağladı. Bunun üzerine Kate de kıyafetin tadil edilmesini istedi.

Yine Harry'nin kitabında anlattığına göre Meghan bu tartışmanın ardından kendini banyonun zeminine attı ve hıçkırarak ağlamaya başladı.

Meghan, aileden ayrıldıktan sonra Oprah Winfrey'e verdiği röportajda, ağlayanın kendisi olduğunu hatta Kate'in sonradan özür dilediğini söyledi.

Bu Harry'nin anlatımı. Oysa olay ilk duyulduğunda herkes Kate Middleton'ın ağladığını ileri sürmüştü.

Nedime kıyafetlerini hazırlayan terzi Ajay Mirpuri ise kendisine böyle bir anlaşmazlığın yansımadığını söyledi. "Arka planda bir şeyler yaşanmışsa bile benim önümde bir tartışma olmadı" dedi.

Terzi Mirpuri "Herkesin kendi düğününde karşılaştığı gibi bazı aksiliklerle karşılaştılar" diye durumu kendi açısından anlattı.