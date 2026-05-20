×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDASAĞLIKİLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Düğünde kurumundan yanına yaklaşılmıyordu... Banyoya koşup kendini yere attı, ağlama krizine girdi

Güncelleme Tarihi:

#Meghan Markle#Prens Harry#İngiliz Kraliyet Ailesi
Düğünde kurumundan yanına yaklaşılmıyordu... Banyoya koşup kendini yere attı, ağlama krizine girdi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2026 18:01

Bundan sekiz yıl önce bütün dünya, gösterişli bir kraliyet düğününe odaklandı... Evlenenler, gencecik yaşında hayata veda eden Prenses Diana ile eski kocası, o dönemin veliaht prensi Charles'ın küçük oğlu Prens Harry ile Amerikalı oyuncu Meghan Markle idi.

Haberin Devamı

Ağabeyi Prens William'ın, Kate Middleton ile evlendiği düğünden sonra ailenin ve dünyanın tanıklık edeceği en gösterişli düğündü bu.

Dışarıdan ilk bakışta da her şey gerçekten modern bir peri masalı gibiydi. Gerçi Meghan'ın gelinliği buruşuk olduğu ve fazla sade bulunduğu için eleştirildi. Öylesine toplanmış gibi görünen saçları da.

Gözden KaçmasınAltı çocuğu da onu terk etmişti... İçindeki babalık hasretini dindirecek başka üç çocuk bulduAltı çocuğu da onu terk etmişti... İçindeki babalık hasretini dindirecek başka üç çocuk buldu!Haberi görüntüle

Düğünde kurumundan yanına yaklaşılmıyordu... Banyoya koşup kendini yere attı, ağlama krizine girdi

 

Ama sonuç olarak kraliyet düğünü kraliyet düğünüydü.

Windsor'daki St. George Şapeli'nde kıyılan nikah ve ardından verilen davet de göz kamaştırıcıydı.

Dünyanın dört bir yanında 2 milyondan fazla insan bulduğu her kitle iletişim aracıyla bu töreni izledi. Sonrasında da aylar boyu basının manşetlerinde kaldı zaten.

Haberin Devamı

Ama dışarıdan görülen bu görkemin ardında ise belki de kimsenin aklına gelmeyen karanlık bir yan vardı.

Ki bunların bir kısmı da zaten sonradan ortaya çıktı. Bazısı söylenti düzeyinde bazısı da kanıtlarıyla birlikte. 

Gözden KaçmasınBirkaç yıla kadar kral ve kraliçe olacaklar... Yeni evleri için her ay avuç dolusu para ödeyecekler... Bir türlü kiradan kurtulamadılarBirkaç yıla kadar kral ve kraliçe olacaklar... Yeni evleri için her ay avuç dolusu para ödeyecekler... Bir türlü kiradan kurtulamadılar!Haberi görüntüle

Düğünde kurumundan yanına yaklaşılmıyordu... Banyoya koşup kendini yere attı, ağlama krizine girdi

Meghan ile Harry'ye yakın kaynaklara göre düğünde dışarıdan her şey kusursuz görünse de hazırlıkları o kadar kolay geçmedi. Özellikle de Meghan için her şey fazlasıyla bunaltıcı hale geldi.

Bir kaynak bu konuda "İnsanlar sadece düğünün ihtişamını ve görkemini hatırlıyor. Ama Meghan kapalı kapılar ardında çok büyük bir baskı altındaydı" diye anlattı durumu.

Bu konuda da gayet haklıydı...

Çünkü dünyanın en fazla ilgi çeken ailelerinden birine gelin gidiyordu. Bu yüzden de görünüşü, davranışları, en küçük bir hareketi bile dünya kamuoyu tarafından didik didik ediliyordu.

Bütün bunlarla başa çıkmak da o kadar kolay değil. Ucundan kıyısından ünlü bir oyuncu olsanız bile! 

Gözden KaçmasınOkula gizlice gidecek: Eyvah Oğlumuzu kaçıracaklarOkula gizlice gidecek: Eyvah! Oğlumuzu kaçıracaklarHaberi görüntüle

Düğünde kurumundan yanına yaklaşılmıyordu... Banyoya koşup kendini yere attı, ağlama krizine girdi

 İşte Meghan Markle da bu durumdan etkilendi.

Haberin Devamı

Bu gerilimin zirvesi de Kate Middleton ile Meghan Markle arasında yaşandığı söylenen ve her iki tarafın da farklı farklı anlattığı nedime kıyafetleri yüzünden yaşanan tartışma oldu.

Yine bir kaynağa göre "Aslında nedime kıyafetleriyle ilgili bir anlaşmazlık olarak başlayan bu gerilim her iki tarafın da kırılma noktasına geldiğini gösteriyordu."

Sonuç olarak Meghan bütün dünyanın gözleri önünde evleniyordu. Kate Middleton ise üçüncü bebeğini yani Louis'yi yeni doğurmuştu. O da duygusal olarak pek sağlam durumda değildi.

Yapılan yorumlara göre nedime elbisesi konusunda zirve yapan bu gerilim, aslında Harry ve Meghan ile kraliyet ailesinin geri kalanı arasında çoktandır süren gerilimi yani daha derin sorunları simgeliyordu aslında. 

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınMilyarderin karısına hayat kolay tabii. İnsanlar yiyecek bulamıyor, gösteriş değil iş yapMilyarderin karısına hayat kolay tabii. İnsanlar yiyecek bulamıyor, gösteriş değil iş yap!Haberi görüntüle

Düğünde kurumundan yanına yaklaşılmıyordu... Banyoya koşup kendini yere attı, ağlama krizine girdi

Harry de Spare (Yedek) adlı kitabında bu konuya değinmişti. Onun anlattığına göre Kate ile Meghan düğünün dört gün öncesinde bu yüzden tartıştı.

Kate, Meghan'ı ulaşıp kızı Charlotte'un nedime kıyafetinin çok büyük, çok bol ve çok uzun olduğundan şikayet etti. Hatta Charlotte elbiseyi giydikten sonra ağladı. Bunun üzerine Kate de kıyafetin tadil edilmesini istedi.

Yine Harry'nin kitabında anlattığına göre Meghan bu tartışmanın ardından kendini banyonun zeminine attı ve hıçkırarak ağlamaya başladı.

Meghan, aileden ayrıldıktan sonra Oprah Winfrey'e verdiği röportajda, ağlayanın kendisi olduğunu hatta Kate'in sonradan özür dilediğini söyledi.

Haberin Devamı

Bu Harry'nin anlatımı. Oysa olay ilk duyulduğunda herkes Kate Middleton'ın ağladığını ileri sürmüştü. 

Gözden KaçmasınAilenin az sevilen çocuğu diye acıyanlar bile vardı: Baba parasıyla yaşadığı öğrenci hayatını herkes rüyasında bile göremez'Ailenin az sevilen çocuğu' diye acıyanlar bile vardı: Baba parasıyla yaşadığı öğrenci hayatını herkes rüyasında bile göremezHaberi görüntüle

Düğünde kurumundan yanına yaklaşılmıyordu... Banyoya koşup kendini yere attı, ağlama krizine girdi

Nedime kıyafetlerini hazırlayan terzi Ajay Mirpuri ise kendisine böyle bir anlaşmazlığın yansımadığını söyledi. "Arka planda bir şeyler yaşanmışsa bile benim önümde bir tartışma olmadı" dedi.

Terzi Mirpuri "Herkesin kendi düğününde karşılaştığı gibi bazı aksiliklerle karşılaştılar" diye durumu kendi açısından anlattı.

Gözden KaçmasınBir gün sarışın, bir gün esmer oldu... Kasasına milyonlar dolduBir gün sarışın, bir gün esmer oldu... Kasasına milyonlar dolduHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Meghan Markle#Prens Harry#İngiliz Kraliyet Ailesi

BAKMADAN GEÇME!