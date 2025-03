Hey! Douglas 'Kesik Çayır' ile Sınırları Aşıyor...

Haberin Devamı

Hey! Douglas, geleneksel Anadolu müziğini modern elektronik tınılarla harmanlamaya devam ediyor. 7 Mart Cuma yayınlanan parça “Kesik Çayır', dub ve drum’n bass unsurlarını, Anadolu’nun köklü melodileriyle bir araya getirerek müzikseverlere sıra dışı bir deneyim sunuyor.

Hey! Douglas, reggae ve drum’n bass alt yapılarıyla bezenmiş bu parçayı, festival sahnelerinde ve kulüp atmosferlerinde yankılanacak güçlü bir sound ile dinleyicilere sunuyor. Geleneksel müzik ile modern elektronik öğeleri başarıyla sentezleyen sanatçı, müziğinde sınırları zorlamaya ve yenilikçi tarzını dinleyiciyle buluşturmaya devam ediyor.

“Kesik Çayır”, dünya müziği ve bass müziğin en iyi unsurlarını birleştirerek müzikte yeni ufuklar açıyor. Bu eşsiz deneyimi kaçırmamak için Hey! Douglas’ın yeni parçasını tüm dijital platformlarda dinleyebilirsiniz.

Hey! Douglas’ın Hikayesi Nasıl Başladı?

Ankara’dan İstanbul’a taşındıktan sonra Anadolu müziğine olan ilgim daha da arttı. 2012 yılında İstanbul’daki gece kulüplerinde çalmaya başladım. 2013’te Avrupa’da küçük bir turneye çıktım ve o turnede çaldığım seti paylaştım. O set zamanla ev partilerinin vazgeçilmezi haline geldi ve her şey kendiliğinden gelişti. Müziğin böyle doğal bir akışta ilerlemesi benim için en güzel tarafı oldu.

Anadolu Ezgilerini Yeni Bir Tarzla Sunma Fikri Nereden Geliyor?

Aslında müzikte bu hep var olan bir döngü. Her dönem gelişen enstrümanlar ve tekniklerle geçmişten gelen melodiler yeniden yorumlanmış. Benim yaptığım da bunun günümüzdeki bir devamı gibi. Geleneksel sesleri korurken, onlara yeni bir perspektif kazandırmak bana çok anlamlı geliyor. Sonuçta müzik, geçmiş ve gelecek arasında sürekli köprüler kuruyor.

‘Kesik Çayır’ı Özellikle Mi Seçtiniz? Bir Hikayesi Var Mı?

Geçen yıl KüçükÇiftlik Park’ta düzenlenen Reggae Festivali için özel düzenlemeler hazırlamıştım. Onlardan biri de ‘Kesik Çayır’dı. Dub, drum and bass ve Anadolu ezgilerini harmanlayan bir konsept üzerine çalıştım ve festivalde sahnede çaldım. O andaki enerjiyi çok sevdim ve bu düzenlemeleri daha fazla kişiyle paylaşmak istedim.

Hey! Douglas’tan Yeni Parçalar Gelecek Mi? Yoksa Anadolu Eserleriyle Devam Mı?

Reggae Festivali için yaptığım düzenlemeleri yayınlamak istiyorum. Sırada ‘Siyah Perçem’ var, vokallerini Özge Arslan yaptı. Sonrasında Karadeniz müziğini drum and bass ile buluşturan bir çalışma var. Bu yıl kaydedeceğim live setler olacak. Kendi üretim süreçlerime her zaman yeni şeyler eklemek hoşuma gidiyor, o yüzden müzik sadece Anadolu ezgileriyle sınırlı değil, her an farklı bir yöne evrilebilir. Mesela 90’lar.

Bundan Sonraki Hedefleriniz Neler?

Bu sene birkaç proje yazdım, biraz daha görünür olacağım. Sadece müzik üretmek değil, tecrübelerimi paylaşmak üzerine de çalışmalar yapıyorum. Sanat toplulukları oluşturma fikri beni heyecanlandırıyor ve bu alandaki projelerimi paylaşmayı çok istiyorum.

Bir Ünlüyle Ortak Düet Yapmak İster Miydiniz? Yapacak Olsanız Kiminle Hangi Şarkıyı Seçerdiniz?

Benim için en önemli şey, doğru enerjiyi yakalayabileceğim bir sanatçıyla aynı frekansta buluşmak. Birinin ünlü olması değil, yaratıcı sürecin organik ve doğal şekilde gelişmesi beni heyecanlandırıyor. Eğer bir isim vermem gerekirse, Cem Karaca veya Barış Manço ile birlikte "digging" (sample arama süreci) yapmayı çok isterdim. Eski kayıtları didikleyip, yeni bir müzikal hikâye oluşturma fikri beni heyecanlandırıyor. Bu iki isim, sadece müzikal olarak değil, anlatılarıyla da ilham verici ve zamansız sanatçılar.