Herkül kimdir? Herkül: Özgürlük Savaşçısı filmi oyuncu kadrosu ve konusu

Filmsevelerin beğeniyle izlediği Herkül: Özgürlük Savaşçısı filmi televizyonda seyirci karşısına çıkıyor. ABD yapımı olan film aksiyon, fantastik, epik kategorisinde yer alıyor. İşte, Herkül: Özgürlük Savaşçısı filmiyle ilgili merak edilenler.

FİLMİN OYUNCULARI KİMLER?

25 Temmuz 2014'de vizyona giren Herkül: Özgürlük Savaşçısı filminde Dwayne Johnson, Rufus Sewell, Aksel Hennie gibi oyuncular yer alıyor.

FİLMİN KONUSU NE?

Geçmişi yakasını bırakmayan Herkül, sonunda paralı asker olmuştur. Kendine sadık beş savaşçısıyla, antik Yunanistan'a gidip hünerlerini altın karşılığı kullanmaya ve düşmanları yenmeye çalışır. Ancak Thrace adlı hükümdar ve onun kızı Herkül'den korkunç bir savaş tanrısına karşı durmasını isteyince Herkül bir kez daha insan üstü savaşçı kişiliğine bürünmek ve kendi kaderini kabul etmek durumunda kalır.

HERKÜL KİMDİR?

Yunan mitolojisinde Herakles, Roma Mitolojisi'nde Herkül, Zeus ile Miken kralının kızı Alkmene'nin oğludur.

Herakles her açıdan üstün bir eğitim görmüştür. En iyi yaptığı işler ok atmak, at sürmek ve güreşmektir. 18 yaşına geldiği zaman Kitharion ormanlarında yaşayan ünlü canavarı öldürmüştür. Kendisine ödül olarak Thebai kralının kızı Megara verilmiştir. Bu kızdan üç oğlu olmuştur. Hera işe karışarak Herakles'i çıldırtmış, Herakles de kendi karısını ve çocuklarını öldürmüştür. Suçlarından arınması için Miken kralı Eurystheus'un hizmetine girip, onun her istediğini yapması gerekmiştir. Kralın Herakles'e yaptırdığı 12 işe mitolojide Herakles'in 12 görevi veya işleri denir. Çok güçlü bir karakter olarak da bilinir. Herakles'in dünyadaki yaşamı boyunca 70 kadar çocuğun babası olduğu söylenir. Soyundan gelen Heraklidler'in Lidya'da bir dönem yönetici hanedanlık yaptığı söylenir