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Herkül: Efsane Başlıyor filmi konusu ve oyuncuları | Herkül Efsane Başlıyor fimi ne zaman çekildi?

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#Herkül: Efsane Başlıyor#Film#Kanal D
Herkül: Efsane Başlıyor filmi konusu ve oyuncuları | Herkül Efsane Başlıyor fimi ne zaman çekildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2024 17:24

Başrollerinde Kellan Lutz, Scott Adkins ve Liam McIntyre'nin olduğu "Herkül: Efsane Başlıyor" filmi ekranlara geliyor. Renny Harlin'in yönetmen koltuğunda oturduğu film, 2013 yapımı. Fantastik aksiyon türü filmde mitolojik kahraman Herkül'ün hayatının bir bölümü konu ediliyor. Peki Herkül Efsane Başlıyor konusu nedir, oyuncuları kimler? Herkül Efsane Başlıyor fimi ne zaman çekildi? İşte filmin detayları....

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ABD yapımı Herkül: Efsane Başlıyor filmi, yeniden izleyiciyle buluşacak. Aksiyon dolu sahneleriyle dikkat çeken filmin başrollerinde Kellan Lutz, Scott Adkins, Liam McIntyre yer alıyor. Herkül: Efsane Başlıyor filmi konusu nedir? İşte, Herkül: Efsane Başlıyor oyuncuları...

HERKÜL: EFSANE BAŞLIYOR KONUSU

Milattan önce 1200 yılında, antik Yunan şehirlerinden birindeyiz. Dünyada yaşayan kraliçelerden biri, Zeus'un cazibesine kapılır ve ondan bir çocuğu olur. Herkül adını verdikleri bu prens için öngörülen kaderde, zalim kralın hanedanlığını sona erdireceği ve şehre düzen getireceği yer almaktadır. Aradan yıllar geçer, kim olduğunu ve aslen nereden geldiğini bilmeyen Herkül'ün istediği tek şey Girit prensesinin aşkına karşılık vermesidir; ne var ki güzel prensesin daha önce kardeşine söz vermiş olması işleri karıştırır. Herkül tam da bu esnada gerçek kimliği ve kaderiyle yüzleşir. Artık önünde iki yol vardır. Herkül, ya aşkına sahip çıkıp güzel prensesle şehirden kaçmak ya da daha önce çizilmiş olan kaderini takip edip bir kahraman olmayı seçmek zorundadır. Kahramanlığa giden yol ise yabancıların tahmin edilemez tuzakları ve tanrıların gazabıyla doludur.

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HERKÜL: EFSANE BAŞLIYOR OYUNCULARI

Filmin kadrosunda Kellan Lutz, Scott Adkins, Liam McIntyre, Gaia Weiss, Roxanne McKee ve Johnathon Schaech gibi isimler yer alıyor.

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#Herkül: Efsane Başlıyor#Film#Kanal D

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