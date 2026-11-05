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Herkesin gözü önünde iç çamaşırıyla yürümek istemedi: Dört evladım var... Bana huzurum lazım!

Güncelleme Tarihi:

#Miranda Kerr#Orlando Bloom#Evan Spiegel
Herkesin gözü önünde iç çamaşırıyla yürümek istemedi: Dört evladım var... Bana huzurum lazım
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2026 16:45

Yıllardır moda dünyasına damgasını vuran etkinliklerden biri Victoria's Secret defilesi.

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Her ne kadar bir dönem bedensel ayrımcılık iddialarıyla ve modellerin hazırlık sürecinde çektiği eziyetlerle konuşulsa da hala o podyuma çıkmak bir saygınlık meselesi.

Öyle ki Adriana Lima gibi artık yaşını başını almış modeller bile hala o podyumda bir kere daha yürümenin hayalini kuruyor.

Herkesin gözü önünde iç çamaşırıyla yürümek istemedi: Dört evladım var... Bana huzurum lazım
O PODYUMUN EN ÜNLÜ MODELLERİNDEN BİRİYDİ
Avustralyalı model Miranda Kerr de bir zamanlar firmanın defilelerinde boy gösteren isimlerden biriydi. 2012 yılında son kez Victoria's Secret defilesine çıktı.

Sonrasında da firmayla yolları ayrıldı.

Ama bu yılki defilede yine podyuma çıkma fırsatı sunuldu ona. İlk anda bu cazip bir fikir gibi görünse de düşünüp taşındı ve "Hayır" dedi.

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Oyuncu Orlando Bloom ile boşandıktan sonra teknoloji girişimcisi Evan Spiegel ile evlenen 43 yaşındaki Miranda Kerr, konuk olduğu Not Skinny But Not Fat adlı podcast yayınında bu kararının nedenini açıkladı.

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'MİDEMDE BİR DÜĞÜM OLUŞTU'
Miranda Kerr, defileye çıkma fikrinin kendisinde büyük bir kaygı yarattığını belirtip bu konuda karar vermek için meditasyon yaptığını söyledi.

Kerr "Herkes iç çamaşırıyla orada... 43 yaşındayım ve dört çocuk annesiyim" dedi.

Gerisini de şöyle anlattı ünlü model: "Midemde sanki bir düğüm oluştu. Meditasyon yaparak bunu hafifletmeye çalıştım. Bunu çözmenin tek yolu 'Tamam şova çıkmayacaksın. Peki şimdi kendini nasıl hissediyorsun?' diye sormak oldu."

Kerr kendine bu soruyu sorduğunda huzur bulduğunu anlattı.

Verdiği yanıt "Hayır" oldu.

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Herkesin gözü önünde iç çamaşırıyla yürümek istemedi: Dört evladım var... Bana huzurum lazım

HİSSETTİĞİ HUZUR ONA EN İYİ YANIT OLDU
Ekibindeki pekçok kişi defileye çıkması için onu cesaretlendire de o huzur hissi, doğru karar verdiğini anlamışını sağladı anlattığına göre.

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Geçmişte birçok kez defileye çıksa da Miranda Kerr'e göre o günler geçmişte kaldı. Artık hayatının başka bir evresinde. Bu yüzden de bu önemli moda olayından geri kalmak onu hiç rahatsız etmedi.

Herkesin gözü önünde iç çamaşırıyla yürümek istemedi: Dört evladım var... Bana huzurum lazım
Miranda Kerr, programda Victoria's Secret firması hakkında "43 yaşında ve dört çocuk annesi olarak yeniden podyuma çağrılmak büyük bir onur. Beni istemiş olmaları beni hem duygulandırdı hem de onurlandırdı" diye konuştu.

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Miranda Kerr, firmanın en ünlü modellerinden biriydi. 2006'dan başlayarak altı kez o ünlü podyumda yürüdü.

Herkesin gözü önünde iç çamaşırıyla yürümek istemedi: Dört evladım var... Bana huzurum lazım

Kerr'in eski eşi Orlando Bloom'dan 15 yaşında Flynn Christopher adında bir oğlu var. Şu anda evli olduğu Evan Spiegel ile de 8 yaşında Hart, 7 yaşında Myles ve 2 yaşında Pierre adında üç erkek evladı daha oldu.

 

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#Miranda Kerr#Orlando Bloom#Evan Spiegel

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