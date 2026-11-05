Herkesin gözü önünde iç çamaşırıyla yürümek istemedi: Dört evladım var... Bana huzurum lazım!

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Her ne kadar bir dönem bedensel ayrımcılık iddialarıyla ve modellerin hazırlık sürecinde çektiği eziyetlerle konuşulsa da hala o podyuma çıkmak bir saygınlık meselesi.

Öyle ki Adriana Lima gibi artık yaşını başını almış modeller bile hala o podyumda bir kere daha yürümenin hayalini kuruyor.

Avustralyalı model Miranda Kerr de bir zamanlar firmanın defilelerinde boy gösteren isimlerden biriydi. 2012 yılında son kez Victoria's Secret defilesine çıktı.

Sonrasında da firmayla yolları ayrıldı.

Ama bu yılki defilede yine podyuma çıkma fırsatı sunuldu ona. İlk anda bu cazip bir fikir gibi görünse de düşünüp taşındı ve "Hayır" dedi.

Haberin Devamı

Oyuncu Orlando Bloom ile boşandıktan sonra teknoloji girişimcisi Evan Spiegel ile evlenen 43 yaşındaki Miranda Kerr, konuk olduğu Not Skinny But Not Fat adlı podcast yayınında bu kararının nedenini açıkladı.



'MİDEMDE BİR DÜĞÜM OLUŞTU'

Miranda Kerr, defileye çıkma fikrinin kendisinde büyük bir kaygı yarattığını belirtip bu konuda karar vermek için meditasyon yaptığını söyledi.

Kerr "Herkes iç çamaşırıyla orada... 43 yaşındayım ve dört çocuk annesiyim" dedi.

Gerisini de şöyle anlattı ünlü model: "Midemde sanki bir düğüm oluştu. Meditasyon yaparak bunu hafifletmeye çalıştım. Bunu çözmenin tek yolu 'Tamam şova çıkmayacaksın. Peki şimdi kendini nasıl hissediyorsun?' diye sormak oldu."

Kerr kendine bu soruyu sorduğunda huzur bulduğunu anlattı.

Verdiği yanıt "Hayır" oldu.



HİSSETTİĞİ HUZUR ONA EN İYİ YANIT OLDU

Ekibindeki pekçok kişi defileye çıkması için onu cesaretlendire de o huzur hissi, doğru karar verdiğini anlamışını sağladı anlattığına göre.

Haberin Devamı

Geçmişte birçok kez defileye çıksa da Miranda Kerr'e göre o günler geçmişte kaldı. Artık hayatının başka bir evresinde. Bu yüzden de bu önemli moda olayından geri kalmak onu hiç rahatsız etmedi.

Miranda Kerr, programda Victoria's Secret firması hakkında "43 yaşında ve dört çocuk annesi olarak yeniden podyuma çağrılmak büyük bir onur. Beni istemiş olmaları beni hem duygulandırdı hem de onurlandırdı" diye konuştu.



Miranda Kerr, firmanın en ünlü modellerinden biriydi. 2006'dan başlayarak altı kez o ünlü podyumda yürüdü.