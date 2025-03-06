Herkese nasip olmayacak bir aşkın kahramanı.... Meğer acı gerçeği yıllarca saklamış: Benim gözlerim görmüyor!

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Aynı zamanda gösteri dünyasının en mutlu ve kalıcı ilişkilerinden birinin de kahramanı.. Bir film setinde tanıştığı meslektaşıyla hiç evlenmeden 40 yılı aşkın bir süredir devam eden mutlu ve kalabalık bir aile kurdu.

Ama her pırıltılı hayatın karanlık yüzü var, tabii ki onun da! Kendi sağlığıyla ilgili acı gerçeği önceki gün düzenlenen, mesleğinin en büyük gecesinde açıkladı...

Gözlerinin artık usul usul görme yeteneğini yitirdiğini itiraf etti. Sonra da söylenenlere göre bunu yaptığı için utandı.

Bu anlattığımız öykünün kahramanı Goldie Hawn. Artık 79 yaşında olan Goldie Hawn, dışarıdan bakıldığında kusursuz bir hayat sürüyor.

Ama işin aslı onun da sorunları var. Hem de sağlığıyla ilgili. Bunu da önceki akşam düzenlenen Oscar töreninde açıkladı ünlü oyuncu.

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YAZILARI OKUYAMADI

Yılların deneyimli oyuncusu Goldie Hawn, Oscar töreninde genç meslektaşı Andrew Garfield ile birlikte sunuculuk yaptı.

Hawn ödül açıklamadan önce de Garfield ile kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Yıllar boyunca film çektiği ve insanları güldürdüğü için kendini şanslı hissettiğini söyledi.

Fakat sıra Golde Hawn'un ödül sonucunu açıklamasına geldiğinde ünlü oyuncu elindeki kağıtta yer alan yazıları okuyamadı ve bunu yapmasını Andrew Garfield'den rica etti.

'Tamam... Tatlım bunu okuyabilir misin.. Ben okuyamıyorum" dedi.

Ardından da gülümseyerek "Benim gözlerim tamamen kör... Yani demek istiyorum ki göremiyorum" dedi. Sonra da ardından katarakt yüzünden görme zorluğu yaşadığını itiraf etti.

SONRADAN BİRAZ UTANDI

Aslına bakılırsa Goldie Hawn daha önce de katarakt sorunu yaşadığını söylemişti. Fakat ilk kez Oscar törenini izleyen neredeyse 20 milyon kişi önünde bu durumunu itiraf etti.

Fakat kendisine yakın kaynakların sonradan anlattığına göre Goldie Hawn, bu itirafı yüzünden utandı. Oscar gibi önemli bir geceyi kendi görüşüyle ilgili sorunla meşgul ettiğini düşünüp bundan rahatsızlık duydu ünlü oyuncu.

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Bu kaynağın söylediğine göre Hawn'ın asıl amacı dikkatleri kendi üzerine çekmek değildi. Sadece insanları güldürmeye çalışıyordu.

PARMAKLA GÖSTERİLEN BİR AŞKIN KAHRAMANI

Goldie Hawn, belki yaşlanmış ve eski sağlığını yitirmiş olabilir ama yine de konu aşk ve aileye gelince son derece şanslı. Çünkü 40 yılı aşkın bir süredir parmakla gösterilen bir büyük aşkın kahramanı.

Bir film setinde tanıştığı meslektaşı Kurt Russell ile yıllara yenilmeyen, dillere destan bir aşk yaşıyor Goldie Hawn.

"Evlenseydik şimdiye kadar boşanırdık" diyen ikili geçen yılın sonlarında bir ara bu konuda girişimde bulundu. Ama sonra yine ilişkilerini resmiyete dökmekten vazgeçtiler.

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40 YIL SONRA EVLİLİĞİN EŞİĞİNDEN DÖNDÜLER

Hawn ve Russell'a yakın kaynaklardan biri Radar Online'a yaptığı açıklamada "Goldie ve Kurt sonunda gerçekten aynı fikirde gibi görünüyorlardı. Ancak daha sonra yine birden evlilikten soğudular" diye konuştu.

Bu kaynağın söylediğine göre Goldie Hawn ve Kurt Russell'ın ailesi de artık onların bu kararsızlığından kurtulmasını istiyor.

Ya da artık bu evlilik konusunu tamamen kapatmaktan yana diğer üyeler.

Peki ünlü çift bunca yıldır hayatı paylaşmalarına, kocaman bir aile olmalarına ve artık çoluk çocuğa karışmak bir yana torun sevme çağına gelmelerine rağmen neden evliliğe bu kadar soğuk bakıyor?

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Radar'a konuşan kaynağa bakılırsa özellikle de Goldie Hawn'ın bu konuda çekinceleri var.

Bunu da şöyle anlattı söz konusu kaynak: "Goldie evlenmenin sahip oldukları her şeyi bozacağından ve hatta bu yaşlarına rağmen yolunda giden özel hayatlarına zarar vereceğinden endişe ediyor."

BİRBİRLERİNİ İLK KEZ GÖRDÜKTEN YEDİ YIL SONRA AŞK BAŞLADI

Sinema dünyasının "altın çifti" Goldie Hawn ile Kurt Russell'ın, aşkların ve evliliklerin saman alevi gibi sönüp gittiği Hollywood'da nasıl bu kadar başarılı bir ilişki sürdürdüğü hep merak konusu oldu. Onlar da zaman zaman bunun nedenini anlatıyorlar.

Goldie Hawn, birkaç ay önce katıldığı Conan O'Brien Needs a Friend (Conan O'Brien'ın Arkadaşa İhtiyacı var) adlı podcast yayınında bu konudaki sırlarını paylaştı.

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Orada 41 yıllık hayat arkadaşı Kurt Russell ile nasıl tanıştıklarını ve aralarındaki aşkın nasıl doğduğunu, Russell'ın en çok hangi özelliğinden etkilendiğini anlattı.

Bu arada kısa bir not. Goldie Hawn ile Kurt Russell, ilk olarak 1966 tarihli The One and Only, Genuine, Original Family Band'in setinde bir araya geldiler. Ama o dönemde hemen ilişkileri başlamadı. İkisi de kendi hayatlarına döndüler. Ta ki 1983 yılında birlikte oynadıkları Swing Shift adlı filmin setinde yeniden buluşana kadar. Yıllar sonra tekrar karşılaştılar ve bu kez aşk onları buldu.

'SENİ TEKRAR GÖRMEK İSTERİM'

Goldie Hawn, programda o filmin setinde bir süre yan yana oturduklarını anlattı konuk olduğu programda. Söylediğine göre Kurt Russell kalkıp gitti.

Ama sonra odanın karşı tarafına gidince arkasına döndü ve Goldie Hawn'a "Bu rolü almasam da sorun değil ama seni yeniden görmek isterim" dedi. O an Hawn'a göre son derece romantikti.

Elbette Hawn da o dönemde genç olan Kurt Russell'ın yakışıklılığından etkilenmişti. Zaten Russell bir süre sonra Goldie Hawn'ın eski evliliğinden dünyaya gelen iki çocuğuyla yaşadığı eve ziyarete gitti.

Gelin gerisini Hawn'dan dinleyelim: " İki küçük çocuğum vardı. Oliver 6, Katie de 4 yaşındaydı. Kurt, onların uyuduğu yatak odasına gitti ve ikisini de uzun uzun seyretti."

'AÇIKLAYAMAM AMA O BENİM ARADIĞIM ADAMDI'

Russell'ın aile hayatına bu kadar ilgili olması da Hawn'ı çok etkiledi. İçinden onun ne kadar harika bir adam olduğunu geçirdi.

O anlar hakkında şöyle konuştu Goldie Hawn: "Tam bir aile adamıydı... Onlara uzun uzun baktı, onları hissetti. Sonra biz diğer odaya gittik ve orada sohbet ettik."

O gece öyle geçti Goldie Hawn'un anlattığına göre. Bir gün çocukları Kate ve Oliver onu sette ziyarete gitti.

İşte o anda iki çocuğunun Kurt Russell ile kurduğu iletişim de ünlü oyuncunun çok hoşuna gitti. O an hissettiklerini şöyle ifade etti Goldie Hawn: "Açıklayamam ama o benim aradığım adamdı."

BAĞLILIK, DÜRÜSTLÜK VE ŞEFKAT: Hawn, bir röportajında Kurt Russell ile birlikteliğinin nasıl olup da bu kadar uzun ve sağlam olduğunu anlatmıştı. "Kendimi zaten ona adamış hissediyorum. Evlilikten beklenen de zaten bu değil mi? Bağlılık, dürüstlük, şefkat ve sevgi olduğu sürece sorun yok. Çocuklarımızı çok iyi yetiştirdik, bu konuda iyi iş çıkardık. Bütün bunlar için de evlenmeye gerek yoktu zaten." Goldie Hawn, her sabah uyandığında sevgilisini yanında görmenin hoşuna gittiğini de sözlerine ekledi.