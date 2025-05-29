Herkese iyilik yapan ‘kanatsız’ bir melekti… Yeni filmi için gerçekten de melek oldu

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Hatta sosyal medyanın en yoğun kullanılmaya başladığı zamanlarda hakkında neredeyse her gün bu yönde bir haber paylaşılıyor, tek başına bir banka oturup yemek yerken ya da metroda hayranlarının arasında seyahat ederken çekilmiş fotoğrafları yayınlanıyordu.

Sayısız filmde başrol oynayıp büyük bir Hollywood yıldızı olan Keanu Reeves en çok iyilikseverliğiyle, film ekiplerine verdiği cömert hediyelerle, servetini hayır işleri için harcamasıyla tanınıyor

Şehir efsanesi misali yıllar yılı kulaktan kulağa yayılan bu söylentiler sayesinde adı “kanatsız melek” diye anılmaya başlayan Keanu Reeves için hayat gerçekten de böyle geçiyor.

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Hayat hikâyesi büyük acılarla dolu olsa da yaşamaya küsmeyen, tam tersi kendini iyilik yapmaya adayan ünlü yıldız son filminde de benzer bir rolle karşımıza çıkacak.

Bu özellikleri artık herkes tarafından öğrenilen ünlü yıldıza kanatsız melek diye seslenen çoktu... Keanu Reeves şimdi kanatlarını da taktı ve son filminde bir meleği canlandırdı

Birçok dizi ve filmden tanıdığımız ünlü oyuncu Aziz Ansari’nin ilk yönetmenlik demesi olan filmi Good Fortune’da rol alan Keanu Reeves artık kanatsız değil kanatlı, gerçek bir melek oldu!

Keanu Reeves, Good Fortune'da Sandra Oh, Seth Rogen ve Keke Palmer ile birlikte rol alıyor ve “beceriksiz” bir koruyucu meleği canlandırıyor.

Geçirdiği zor çocukluk ve gençlik yıllarının ardından sevdiği kadını ve karnındaki bebeği kaybeden Keanu Reeves kansere yakalanan kardeşini kurtarmak uğruna da çok ter dökmüştü... Yaşadığı şeylere rağmen hayata tutunan Reeves en sonunda kendini iyilik yapmaya adadı

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Komedi türündeki film iyi niyetli ama beceriksiz bir melek olan Gabriel'in (Keanu Reeves) bazı insanların hayatına müdahale ettikten sonra yaşanan maceraları anlatıyor.

Merakla beklenen komedinin ilk fragmanı yayınlandı ve hayranlar Keanu Reeves’i melek kanatlarıyla görme şansını yakaladı.

Keanu Reeves uzun süredir Alexandra Grant ile mutlu bir ilişki sürdürüyor

Film 17 Ekim’de gösterime girecek.

Keanu Revves’i özleyenler ise yıldız oyuncuya 2 hafta sonra kavuşuyor.

Reeves Ana De Armas'la birlikte rol aldığı Ballerina filmiyle hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor...

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Ana De Armas’ın başrolünde oynadığı ve John Wick evreninde geçen filmde efsane rolünü tekrar canlandıracak olan oyuncunun John Wick’e 5. filmi de çekmesi bekleniyor.