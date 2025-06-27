Herkes beklerken onlar çoktan evlenmiş! Bu sefer servetini baştan garantiye aldı: Acaba imza kaç milyonluk!

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Jeff Bezos ve Lauren Sanchez’in uzun süredir beklenen, ne kadar para harcanacağı, kimlerin katılacağı, nasıl büyük partilerin verileceği merak edilen düğününe çok az zaman kaldı.

VENEDİK’E GÜNLERDİR YILDIZ YAĞIYOR

Düğüne katılmak için yola dökülen ünlüler sayesinde Venedik’e son birkaç gündür adeta yıldız yağıyor.

Ancak herkes bu düğünü beklerken Jeff Bezos ve Lauren Sanchez’in çoktan evlenmiş olduğu iddiası ortaya atıldı.

Çiftin 10 milyon dolarlık üç gün sürecek düğün kutlamalarına rağmen Venedik’te evlilik kaydı yaptırmadığı, bugün San Giorgio Maggiore adasında düzenlenecek görkemli tören öncesinde yasal olarak evlendiğini belirtiyor.

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HERKES DÜĞÜNÜ BEKLEYEDURSUN ONLAR ÇOKTAN EVLENDİ!

Konu hakkında yorum yapan avukatlar da bu haberin doğru olma ihtimalinin yüksek olduğunu “Yabancı bir ülkede yapılan evlilikler genellikle ABD'de geçerli olmaz veya başka sorunlara yol açar, bu nedenle evet, muhtemelen zaten evlenmişlerdir” şeklinde açıkladılar.

İtalyan kaynaklar da Bezos ve Sanchez’in evlendikleri haberini doğruluyor.

Venedik kenti yetkilileri çiftin İtalyan yasalarına göre gerekli olan resmi taleplerde bulunmadığını, nikahlarının resmi olarak zaten kıyıldığını ve düğünün sadece bir tören olduğunu açıkladı.





VENEDİK’TE EVLENMEK İÇİN BAŞVURU BİLE YAPMAMIŞLAR

George Clooney ve Amal Clooney de 2014 yılında Venedik'te düğün yapmış ancak düğünden önce Venedik belediye binasında nikah kıymıştı.

Bu arada, üç tanınmış boşanma avukatı, Bezos ve Sanchez'in, yaşadıkları ve üç ayrı evlerinin daha bulunduğu Florida'nın Miami kentinde bir evlilik öncesi anlaşma imzaladıklarını söyledi.

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ABD yasalarına göre evlilik öncesi anlaşmalar dünyanın her yerinde geçerli olacak şekilde yapılsa da boşanma sadece ana ikametgahın bulunduğu eyalette gerçekleşebiliyor bu yüzden çift anlaşmada ne yazarsa yazsın boşanmak isterlerse bunu Florida’da yapmak zorundalar. Yılın düğünüyle ilgili tüm ayrıntıları sizin için derledik...

HEM NİKAH HEM ANLAŞMA ŞİMDİDEN TAMAM

ABD vatandaşı olan Jeff Bezos ve Lauren Sanchez Venedik'te evlenmek için bir ABD konsolosluk görevlisi önünde yeminli bir beyanname imzalayacaklar ve ABD eyaletlerinin yasalarına göre evliliklerine yasal bir engel bulunmadığını beyan edecekler.

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İtalya’da resmi nikahlar genellikle belediye binasında gerçekleştirilir ya da çiftler yasal olarak geçerli başka bir mekan talep edebilir. Nikahta bir belediye görevlisi ve iki şahit bulunur.

ÜNLÜ KONUKLAR VENEDİK’TE EĞLENCEDE

Ülkede Roma Katolik kilisesinde bir rahip tarafından kıyılan nikahın da yasal olarak geçerliliği var. Ancak Jeff Bezos ve Lauren Sanchez hiçbir başvuruda bulunmadıkları gibi kilisede de evlenmediler.

Ünlü çift düğünden önce Kim Kardashian, Kris Jenner ve Khloe Kardashian; Oprah Winfrey ve Gayle King, milyarder Barry Diller ve tasarımcı eşi Diane Von Furstenberg, NFL efsanesi Tom Brady ve müzik yapımcısı Scooter Braun ile Katy Perry’den yeni ayrılan taze bekar Orlando Bloom gibi birçok ünlü konuğun katıldığı bir hoş geldin yemeğine giderken son kez görüldüler.

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SERVETİNİ EVLENMEDEN KORUMAYA ALDI

Şimdi en çok merak edilen konu Jeff Bezos ve Lauren Sanchez’in imzaladıkları evlilik öncesi anlaşma haline geldi…

Jeff Bezos’un onu dünyanın en zengin adamlarından biri yapan milyar dolarlarını evlenmeden önce garanti altına aldığı, olası bir boşanma durumunda servetini korumak için şimdiden vereceği boşanma tazminatını ayarladığı konuşuluyor.

Anlaşmada belirlenen rakamları henüz çift ve avukatları dışında bilen yok. Ancak Jeff Bezos’un ilk eşi ve Amazon’u birlikte kurarak milyarder olmasını sağlayan MacKenzie Scott’tan boşanırken yaşadıkları hâlâ unutulmadı.

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BU KEZ YAŞ TAHTAYA BASMADI!

Jeff Bezos Lauren Sanchez’le ilişkisine henüz ilk eşinden boşanmadan başlamış, boşanma sürecine de ünlü milyarderin ödediği tazminat damga vurmuştu.

MacKenzie Scott, 2019 yılında Jeff Bezos'tan boşandığında, Amazon'daki hisselerinin yüzde 25’ini almıştı.

Bu, o dönemdeki değeriyle yaklaşık 38 milyar dolarlık bir tazminata tekabül ediyordu.

BİRDEN DÜNYANIN EN ZENGİN KADINI OLDU… SERVETİNİ HAYIR İŞLERİ İÇİN HARCIYOR

Böylece eski çiftin ayrılığı tarihin en pahalı boşanma davalarından biri olarak kayıtlara geçti. Ve MacKenzie Scott bir anda dünyanın en zengin kadını oldu…

Boşanmanın ardından MacKenzie Scott, servetinin büyük bir kısmını çeşitli hayır kurumlarına bağışlama sözü vermiş ve bu sözünü tutarak o günden bu yana milyarlarca dolar bağışlamıştır.