Herkes onun parlaması için ter döktü... 'Kına gecesi' kıyafetinin ardında ince bir hesap varmış!

Haberin Devamı

Ama o ziyaretten akıllarda kalan bambaşka bir ayrıntı vardı... Daha doğrusu bir kişi: Ülkenin gelecekteki kralı Galler Prensi William'ın karısı Galler Prensesi Kate Middleton.

Geçen yıl kanser tedavisi nedeniyle hep gündemde olan Kate, bu kez giyimi kuşamı ve endamıyla ilgi odağıydı.

Kral Charles'ın Trump ve karısı Melania onuruna verdiği yemekte karısı Camilla, oğlu William hatta kendisi bile Kate'in saçtığı altın rengi pırıltının gölgesinde kaldı.

KIYAFET SEÇİMİNDE BİLE İNCE HESAPLAR YAPILMIŞ

İlk bakışta biraz tuhaf gibi görünse de uzmanlara göre Kate Middleton, bile isteye bu şekilde öne çıkarılmıştı...

Haberin Devamı

Hatta kıyafeti bile ince ince hesaplanarak seçilmişti!

Dikkati buna yönelen birçok kişi oldu kuşkusuz... Kate Middleton'ın hayatını satırlara döken “The Duchess of Cambridge: A Decade of Modern Royal Style adlı kitabın yazarı Bethan Holt da Kate'in bu ziyaret sırasındaki giyimi ve kuşamının, kullanılan renklerin özel olarak seçildiği yorumunu yaptı.

Kate, kocası William ile birlikte Trump çiftini, Windsor Kalesi arazisinde karşıladı. Donald ve Melania Trump, helikopterden indiğinde İngiliz kraliyet ailesinden ilk olarak Kate ve William ile karşılaştı.

Sonra da Kral Charles ile Kraliçe Camilla, konuklarıyla buluştu.

Kate o karşılamada daha önce de giydiği bordo renkli bir manto elbise giydi, aynı renk şapka kullandı. Yine şıktı ve güzeldi ama asıl "sürprizini" Trump çifti için verilen resmi davete saklamıştı...

Gözden Kaçmasın Başımız sağ olsun babacığım! Aile büyüğünü son yolculuğuna uğurladılar Haberi görüntüle





ALTIN RENGİ PIRILTILAR SAÇTI

Kate o yemekte kelimenin tam anlamıyla ışıl ışıl parıldadı... Kırık beyaz renkte bedenine oturan bir ipek elbise giydi. Üzerinde de uzun kollu ve boğazına kadar kapalı kaftan benzeri bir parça vardı.

Bu parçanın en çarpıcı özelliği ise üzerindeki altın rengi el işlemesi desenlerdi. Bazı hayranları Kate'in kılığını çok beğenmese de birçoğu tam bir prenses hatta kraliçe gibi göründüğünü savundu.

Haberin Devamı

İşte yazar Holt'un değindiği ayrıntı da bu oldu zaten... Yazar, aslında birçok kişinin yaptığı yorumu biraz daha işi bilen bir gözle tekrarladı.

Galler Prensesi Kate'in o geceki görüntüsü, kıyafeti ve o kıyafetin renkleri ince ince hesaplanmıştı...

Bethan Holt "Kate o gece de bir masal prensesi enerjisi yaydı" diye konuştu... Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Yemekte Trump'ın yanına oturdu. Ve Trump konuşmasını yaparken "kraliçeden" söz ettiği her defasında bakışlarını Kate'e çevirdi... Donald Trump için Kate çoktan kraliçe olmuş bile..."





BİLİNÇLİ BİR SEÇİM

Holt, sonra da Kate'in o gece için giydiği o altın rengi kıyafete getirdi sözü... Bunun da yine bilinçli olarak yapılmış bir seçim olduğunu söyledi.

Haberin Devamı

Daily Telegraph gazetesine konuşan Holt "Trump genellikle kırmızı kravat takar ve altını sever. Kate'in o gece altın rengi işlemeleri olan bir kıyafet giymesi hesaplanmış bir karardı" diye konuştu.

Kate Middleton'ın o gece giydiği o altın rengi işlemeleri olan kıyafet sosyal medyada da uzun uzun tartışma konusu oldu..

Bazı kişiler 43 yaşındaki Kate'in seçiminin tam da böyle bir geceye uygun olduğunu savundu... Hatta Melania Trump'ın omuzu açık elbisesini eleştirdiler.

Kate'in bir prenses gibi Melania'nın da tam bir Hollywood yıldızı gibi giyindiğini ileri sürenler çok oldu.

Gözden Kaçmasın Oğlunu bile geri çekti sahneyi gelinine bıraktı... Büyük gecede sıcak bakışmalar Haberi görüntüle





TÜRK HAYRANLARI KINA GECESİ KIYAFETİNE BENZETTİ

Bu arada Kate'in Philippa Lepley imzalı kıyafetini bazı Türk hayranları "kına gecesi kıyafetine" bile benzetti.

Haberin Devamı

Ama uzman Holt'un yorumuna bakılırsa Galler Prensesi Kate o gecede her zaman olduğu gibi belli bir amaç ve plan dahilinde giyinmişti.

Zaten yemekle ilgili yorumlarda da öne çıkan konu buydu...

Hatta bazı kişiler, Charles'ın kendisinin bile böyle bir gecede böylesine geri planda kalmayı kabullendiğine göre belki de tahtı oğluna bırakmasının çok da uzak olmadığını savundu.