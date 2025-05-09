Herkes onu ne kadar da özlemiş! Beş sıra inciyi de boynuna dizdi... 107 yaşındaki savaş gazisi kendini tutamadı

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Sonra yine uzun süren bir sessizlik geldi... Tedavisinin bittiğini duyurmasının ardından da eskisi kadar olmasa da görevlerinin başına döndü.

Kocası William'ın Galler Prensi unvanını almasından sonra kendisi de Galler Prensesi olan ve Prenses Diana'dan 23 yıl sonra bu unvanını açıkça taşıyan ilk kişi olarak tarihe geçen Kate, bu hafta epeydir olmadığı kadar halkın karşısındaydı.

Bunun nedeni de İkinci Dünya Savaşı'nda Almanlar ve müttefiklerinin teslim olduğu 8 Mayıs'ın 80'inci yıl dönümü nedeniyle yapılan kutlamalardı.

EPEYDİR OLMADIĞI KADAR ARDI ARDINA HALKIN KARŞISINA ÇIKTI

VE Day (Zafer Günü) kutlaması ve savaş sırasında vatanına hizmet edenler anısına düzenlenen etkinliklerde ardı ardına üç kez yine eskisi gibi giyinip kuşanıp halkın karşısına çıktı Galler Prensesi Kate.

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Bazıları tarafından "Hani şehitlere, gazilere saygı.. Niye basında hep Kate ön planda?" diye yorumlansa da manşetleri de hep Kate süsledi.

Şöyle bir bakıldığında bütün etkinliklerde daha önce üzerinde giyilen kıyafetleri tercih etti Kate...

İlk gün mürdüm rengi takımıyla göründü.. Dün Londra'daki Westminster Abbey'de düzenlenen törende ilk kez iki yıl önce üzerinde görülen puantiyeli kıyafetini tercih etti.

BEYAZLAR İÇİNDE... BEŞ SIRA İNCİ DE BOYNUNDA

Dün gece düzenlenen konserde de üzerinde yine tanıdık bir kıyafet vardı. Kraliçe 2. Elizabeth'in tahta çıkışının 70'inci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen konserlerden birinde giydiği beyaz ceketi vardı üzerinde...

Görünümünü de beş sıra inci kolye ve inci küpelerle tamamladı. Bu arada takıların Kraliçe 2. Elizabeth'e ait olduğunu da hatırlatalım.

Kate bembeyaz kıyafeti içinde gayet şık görünüyordu... Ama onunla ilgili çok dikkat çeken başka bir ayrıntı daha vardı: Saç modeli...

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KÜÇÜK KIZININ SAÇ MODELİNİ BU KEZ KENDİSİ UYGULADI

Birçok kişiye göre Galler Prensesi Catherine ya da basındaki adıyla Kate Middleton bu saç modeliyle kızı Charlotte'a bir selam göndermişti...

Çünkü Kate saçını genellikle kızı Charlotte'un yaptığı gibi yarım toplamıştı. Saçını topladığı kısma da siyah bir kurdele takmıştı.

Geçtiğimiz hafta 10 yaşına giren Charlotte son olarak annesinin ev sahipliği yaptığı Noel konserinde saçını böyle siyah bir kurdeleyle aynı şekilde toplamıştı.

Kate Middleton beyaz kıyafeti, inci takılarıyla hayranlarından tam not aldı. Ama saç modeli nedeniyle sosyal medyada bazı eleştiriler de yöneltildi Kate'e.

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'SEN ÇOCUK MUSUN KATE!'

Bazı kullanıcılar "Saça takılan kurdele küçük kızlar içindir, yetişkinler için değil" yorumunu yaptı. Bu gruptakiler Kate'in saçını böyle toplayıp küçük kızlar gibi kurdele takması yerine daha farklı bir model tercih edeceklerini saklamadı.

Yine de genel anlamda Kate Middleton'ın beyazlar içindeki görüntüsü hayranları tarafından çok beğenildi.

Kate Middleton, genellikle kızı Charlotte'un tercih ettiği saç modelini bu kez kendisi uyguladı.

107 YAŞINDAKİ GAZİDEN ÖPÜCÜK SÜRPRİZİ

Bu arada akşamki konserin en çarpıcı anlarından birinde de bir "öpücük sürprizi" yaşandı...

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Konuklar arasında bulunan 107 yaşındaki İkinci Dünya Savaşı gazisi gazi Harry Richardson, bir anda Kate'in yanağına bir öpücük kondurdu..

Aslına bakılırsa İngiliz kraliyet ailesi üyelerinin halkla bu türden yakınlık kurması pek de olağan değil.. Hatta mesafeli durmaları epeydir uygulanan bir kural sayılıyor.

Ama son dönemde Kate ile William başta kraliyet ailesi üyeleri halkla selfie çektirip kimi zaman sarılarak bu katı kuralı da gevşetmiş durumda.

Galler Prensesi, bundan 14 yıl önce William ile hayatını birleştirdiği Westminster Abbey'de dün düzenlenen anma töreninde de yine tanıdık bir kıyafet giymişti. Gelin onu da bir hatırlayalım..





YİNE ESKİ GİYDİ AMA YİNE ÇOK ŞIKTI

Tıpkı Zafer Günü kutlamalarının ilkinde olduğu gibi yine daha önce giydiği bir kıyafeti seçti Middleton. Giydiği beyaz üzerine siyah puantiyeli o elbiseyi ilk olarak 2022 yılındaki Royal Ascot'ta giymişti Prenses Kate.

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Sadece o gün farklı bir şapka kullanmıştı.

Üç yıl önceki etkinlikte ayakkabıları yine bugün giydiği rengin daha koyu tonundaydı. Çantası ise farklı bir modeldi.

Ama tıpkı üç yıl önce olduğu gibi bugün de giydiği elbise ve onu taşıma şekliyle de tam puan aldı Galler Prensesi.

İLK GİYDİĞİNDE YER YERİNDEN OYNAMIŞTI

Aslına bakılırsa Kate Middleton bu puantiyeli elbiseyi ilk giydiğinde kelimenin tam anlamıyla yer yerinden oynamıştı.

Çünkü Prenses'in üzerindeki elbise yıllar önce kocası Prens William'ın annesi Prenses Diana'nın 1988 yılındaki Royal Ascot'ta giydiğinin neredeyse bire bir kopyası gibi.

Elbette ufak tefek farklılıkları var ama Kate bu puantiyeli elbiseyle göründüğünde akıllara hep Prenses Diana geliyor.

2022 yılında Kate söz konusu elbiseyle hem beğenilmiş hem de Diana'yı hatırlattığı için sempati toplamıştı.





Onun o günkü görüntüsü de akıllara Prenses Diana'nın 1988'deki Royal Ascot'ta giydiği puantiyeli elbiseyi getirmişti.