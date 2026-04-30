Herkes onu konuşuyor… Türk kızı Naz sesiyle Avrupa’yı büyüledi

#Naz Çavuşoğlu#O Ses Belçika#Ses Yarışması
Herkes onu konuşuyor… Türk kızı Naz sesiyle Avrupa’yı büyüledi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2026 10:42

Son zamanlarda her yerde onun adı geçiyor, sosyal medyada ve YouTube’da karşımıza sürekli olarak onun katıldığı ses yarışmasındaki muhteşem performansları ve hem jüri üyelerini hem de izleyicileri nasıl büyülediği konuşuluyor…

Belçika'da yaşayan Türk kızı Naz Çavuşoğlu O Ses Belçika (The Voice van Vlaanderen) yarışmasında gösterdiği muhteşem performansıyla bir süredir tüm dikkatleri üzerine çekmeyi ve sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı.

Herkes onu konuşuyor… Türk kızı Naz sesiyle Avrupa’yı büyüledi

Yarışmada İngilizce ve Felemenkçe şarkılar söylemekle yetinmeyen Naz Çavuşoğlu, Can Ozan'ın "Ağlama Ben Ağlarım" şarkısıyla sergilediği performansla hem Belçika’da hem de Türkiye’de gündem oldu.

Yıllar önce Belçika’ya yerleşen ailesinden müzik yolculuğuna başladığı gündem beri büyük destek alan Naz Çavuşoğlu bir yandan müzik çalışmalarına devam ederken bir yandan da sosyal medyada paylaştığı içeriklerle adını her geçen gün daha büyük kitlelere duyurdu.

Herkes onu konuşuyor… Türk kızı Naz sesiyle Avrupa’yı büyüledi

Sahnede kedine güvenen duruşu kadar sergilediği vokal kontrolüyle de büyük beğeni toplayan genç şarkıcı yarışmanın "Kör Seçmeler" (Blind Audition) aşamasında söylediği hem Türkçe hem de yabancı şarkılarla jüri üyelerini etkilerken onu sosyal medyadan fark edip takip etmeye başlayan sayısız hayran da kazandı.

Dört jüri üyesinin birden büyük bir hayranlıkla kendisine dönmesini sağlayan Naz Çavuşoğlu yarışmadaki bu başarısının ardından artık hem Belçika'da hem de Türkiye'de büyük bir popülariteye sahip.

 
 
 
Sosyal medyada performanslarının milyonlarca izlenmesi ve Türkiye'den gelen yoğun ilgi üzerine, bu durumdan duyduğu mutluluğu ifade eden Naz Çavuşoğlu Türk kültürünü ve dilini Belçika'da temsil etmekten büyük onur duyduğunu açıkladı.

Herkes onu konuşuyor… Türk kızı Naz sesiyle Avrupa’yı büyüledi

#Naz Çavuşoğlu#O Ses Belçika#Ses Yarışması

