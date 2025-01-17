Herkes onu çiftliğinde torun seviyor sanıyordu... Ünlü oyuncuyu görenler gözlerine inanamadı!

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Roseanne Bar Amerika'nın en sevilen sitcom yıldızlarından biri olduktan sonra ünü dünyaya yayıldı ve zaman zaman yaptığı keskin çıkışlarla tartışma yaratsa da Hollywood’un en tanınmış yüzlerinden biri oldu.

Hollywood’un alıştığı tarzda bir yıldız olmadı hiç Roseanne Barr.

Roseanne Barr, sahnelerin sivri dilli komedyeni olarak ünlenmişti... İleride bu sivri dil yüzünden oyunculuk kariyeri bitecek olsa da başarısı onu ekranların en sevilen yüzlerinden biri yapmıştı

SAHNELERDEN EKRANA UZANAN BAŞARI YOLCULUĞU

Güzelliğiyle ya da fiziğiyle değil komedi yeteneğiyle yıllarca sahneye çıkmış, kulaktan kulağa yayılan başarısıyla en sonunda ünlü bir ekran yıldızı olmayı başarmıştı.

Kendi adını taşıyan dizisiyle dünyaca ünlü bir oyuncu olan Roseanne Barr'ın yeni imajı herkesi şaşırttı

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Yıllarca sağlığının bozulmasına yol açan fazla kilolarını vermeye çalışsa da aslında kendiyle ve görüntüsüyle barışıktı ve bunu da hem sahnede hem de rol aldığı yapımlarda dile getirip şaka malzemesi yapabiliyordu.

71 YAŞINDA "RAPÇİ" OLDU!

Roseanne Barr’ın son halini görenler ise onu tanımakta zorlandı. 71 yaşındaki yıldız oyuncu rapçi Tom MacDonald'ın yeni single’ı için şarkı söylemekle kalmadı görüntüsünü de baştan aşağı değiştirdi.

Roseanne Barr'ı bu halde gören hayranları tanımakta zorlandı ama bu yeni tarzı da ona yakıştırdı

Tanıtım fotoğraflarında uzun sarı saçlarını ördüren, kendini rapçilere özgü birçok takıyla, uzun altın zincirlerle süsleyen ve koyu siyah güneş gözlükleriyle poz veren ünlü oyuncuyu hayranları tanımakta zorlandı.

Sevenleri bu yeni imajı için Roseanne Barr’a övgüler yağdırırken Instagram sayfasını “Saç örgülü Rosie gelmiş geçmiş en iyi şey! Altın örgülü ve altın zincirli Rosie! Bu çok efsane olacak” yorumlarıyla doldurdu.

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2018'de yaşanan tweet krizinin ardından Roseanne Barr'ın adı uzun süre manşetlerden inmedi

TAM YENİDEN DOĞMUŞKEN SEBEP OLDUĞU SKANDAL KARİYERİNİ BİTİRDİ

Bir süredir birçok ünlü meslektaşı gibi podcast yayınları yapan, kalan zamanını da torunlarına bakarak geçiren Roseanne Barr 2018 yılında ismini taşıyan dizisi yeniden çekilince ekranlara dönmüştü.

Ancak dizi daha yeni başlamışken ünlü oyuncunun yaptığı bir sosyal medya paylaşımı onu işinden etmişti.

Barr, bir Twitter (şimdiki adıyla X) paylaşımında Beyaz Saray danışmanı Valerie Jarrett'ı bir “maymuna” benzettikten sonra eleştiri yağmuruna tutuldu. Irkçılıkla suçlanan ve hedef haline gelen Roseanne Barr özür dilese de fayda etmedi.

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ÖZÜR DİLESE DE FAYDA ETMEDİ...

Yazdıklarının kötü bir şaka olduğunu söyleyip özür dilese de gelen tepkiler üzerine kanal diziyi bir gün içinde iptal etti ve Roseanne Barr bir anda işsiz kaldı. Üstelik yıllar sonra yeniden çekilen yapım çok iyi izlenme oranlarına sahipti.

Roseanne Barr yazdığı ırkçı tweet'ten sonra pişman olsa da bir başına kaldı, ona Roseanne dizisindeki rol arkadaşı John Goodman dışında sahip çıkan kimse olmadı

ÜÇ KEZ EVLENDİ, SON AŞKINI YARIŞMADAN BULDU

Üç kez evlenen ve beş çocuğu olan ünlü oyuncu 1970 yılında, 17 yaşındayken doğurduğu kızını evlatlık vermiş ancak pişman olup geri isteyerek tekrar kavuşmuştu.

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Ünlü oyuncu 2002 yılında blogunda bir yazı yarışması düzenledikten birinci gelen Johnny Argent ile internette tanıştı ve bir yıl boyunca onunla sadece telefonda görüştü.

Yıllar önce Hawaii'de satın aldığı çiftliğe yerleşen ünlü oyuncu artık emekliliğinin tadını torun severek çıkarıyor

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ARTIK ÇİFTLİĞİNDE TORUN SEVİYOR

2003’ten beri birlikte olan çift 2007’de Roseanne Barr’ın Hawaii’de aldığı 46 dönümlük çiftliğe yerleşip macadamia cevizi yetiştirmeye başladılar.

Instagram hesabını aktif kullanan Roseanne Barr sık sık torunlarıyla birlikte fotoğraflar paylaşıp büyükanne olmaktan duyduğu büyük mutluluğu hayranlarıyla paylaşmaya devam ediyor.

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