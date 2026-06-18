Herkes nerede olduğunu merak ediyordu, acı haberi geldi... Ünlü filmin oyuncusu 35 yaşında öldü... Son yıllarında başını sokacak bir evi bile yoktu

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Daveigh Chase, 2002 tarihli The Ring (Halka) filminde Samara Morgan rolüyle çocuk yaşta hafızalara kazınmıştı. O sırada henüz 12 yaşında bir çocuktu. Ama performansıyla göz doldurmuştu.

Chase, bu şöhretin devamını getiremedi. 2013 yılında gözlerden uzaklaştı. Sonraki yıllarda hayatı çok da güzel gitmedi.

Son birkaç yılda araba hırsızlığından uyuşturucu taşımaya kadar birçok suç yüzünden gözaltına alındı.

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BİRDEN FAZLA SAĞLIK SORUNU VARDI

Bu kadar erken yaşta vedasıyla hem ailesini ve yakınlarını hem de hayranlarını üzen Chase, bir dizi sağlık sorunu yüzünden hastaneye kaldırılmıştı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen bir türlü kurtarılamadı.

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Daveigh Chase'in erkek arkadaşı Roy Hernandez'in anlattığına göre genç oyuncu, menenjit, kan enfeksiyonu ve sepsisi içeren bir dizi sağlık sorunuyla zorlu bir mücadele verdi. Ama bu mücadeleyi kaybetti.

Bunun öncesinde de epeydir evsiz olan ve sevgilisiyle birlikte sokaklarda yaşayan Chase'in beslenme yetersizliği çektiği belirtildi.

Roy Hernandez, talihsiz oyuncunun bu ayın başlarında hastaneye kaldırılmasından sonra tedavisine maddi destek için GoFundMe adlı sitede bir yardım kampanyası başlatmıştı.

Daveigh Chase, henüz 12 yaşındayken rol aldığı The Ring (Halka) adlı korku filminde sergilediği performansla göz doldurmuştu.





Chase, bu filmde Naomi Watts ile birlikte kamera karşısına geçti. Sonrasında başka yapımlarda da oynadı ya da seslendirme yaptı.

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AİLESİYLE ARASI İYİ DEĞİLDİ

Sevgilisi Hernandez'in anlattığına göre Daveigh Chase ile ailesi arasında da bir geçimsizlik vardı.

Roy Hernandez, Daveigh ve kendisinin son zamanlarda evsiz olduklarını da belirtti. Acılı sevgili, internette düzenlediği yardım kampanyasında Daveigh hakkında " O benim hayatımda her zaman bir ışık oldu. Perde arkasındaysa hak ettiğinden çok daha fazla zorlukla karşılaştı" satırlarına yer vermişti...

Hernandez'in belirttiğine göre Daveigh, Los Angeles'ta bir huzurlu hayat bulamadı.

Genç adam, tanıştıklarında onu koruyacağına ve hak ettiği sevgiyi ona göstereceğine, rahatlığı sağlayacağına söz verdi. Yine onun satırlarına göre birlikte mutluluk ve umut dolu oldukları anlar da yaşadılar.

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DOKTORLAR FAZLA ZAMANI OLMADIĞINI SÖYLEMİŞ

Roy Hernandez'in yardım kampanyasındaki satırlarına göre Daveigh Chase'in hayatının son döneminde da çok rahat geçmedi: "Son zamanlarda her şey değişti. Daveigh'e menenjit ve birkaç ciddi kan enfeksiyonu teşhisi konuldu. Durumu giderek kötüleşti. Doktorları bana fazla zamanı kalmamış olabileceğini söyledi. Onun tek istediği birlikte yaşayabileceğimiz ve güvende hissedip mutlu olabileceğimiz bir yer bulmaktı."

Chase'in sonraki hayatı zorluydu. Sık sık polisle başı derde girdi. Bir keresinde lüks bir arabayı çaldığı için hakkında soruşturma açıldı. Kefaletle serbest bırakıldı.

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2017 yılında ölmek üzere olan bir adamı hastane kapısına bırakıp kaçtığı gerekçesiyle gözaltına alındı. O sırada Chase'in bir trafik cezası nedeniyle arandığı ortaya çıktı.

Sevgilisi Roy Hernandez'in anlattığına göre Daveigh Chasi'in hayatının son yılları zorlu geçti. Genç adam, Daveigh hastanede yatarken, tedavi masraflarının karşılanması için bir yardım kampanyası başlatmıştı.





PIRILTILI DÜNYAYA SON OLARAK 2013 YILINDA ADIM ATMIŞTI

Daveigh Chase'in pırıltılı dünyada son görülmesi 2013 yılında Vogue dergisinin düzenlediği bir yemekte oldu.

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Milyonların izlediği The Ring (Halka) adlı filmin çocuk oyuncusu olarak hafızalara kazınan Daveigh Chase başka yapımlarda da rol aldı ve bazı ünlü animasyon karakterlerine sesini verdi.

Chase, The Ring'in ardından 2002 yapımı Lilo and Stitch adlı animasyonda Lilo karakterini seslendirdi. Spirited Away'de Chihiro Ogino'ya sesini verdi.

2006'da bir Mormon ailesinin konuk olduğu Big Love adlı dizide 32 bölüm boyunca kamera karşısına geçti. Donnie Darko, Sabrina the Teenage Witch, ER ve Mercy gibi yapımlarda da rol aldı talihsiz oyuncu.

Daveigh Chase, Hollywood'un pırıltılı dünyasından uzaklaştığı gibi sosyal medyaya da yıllar önce veda etmişti. Talihsiz oyuncu, son paylaşımını 2017 yılının kasım ayında yapmıştı.