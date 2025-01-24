Herkes ne güzel yaşlandığını konuşuyor... Yıllardır bir hastalığı varmış... 'Çok şükür dizlerim ağrımıyor'

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Ama elbette kapalı kapılar ardında neler yaşandığını bilmek o kadar kolay değil...

Kırmızı halıda ya da kamera karşısında oldukları her yerde kusursuz bir görüntü sergileyen ünlülerin kendi dünyalarında neler neler olup bittiğini sadece kendileri biliyor.

Bunun son örneklerinden biri de sağlığıyla ilgili yaptığı itirafla Andie MacDowell sergiledi.

BAZEN KALÇA PROTEZİ GEREKEBİLİYOR

Artık boyatmadığı saçlarına ve estetiksiz yüzüne rağmen hala koruduğu doğal güzelliği nedeniyle örnek gösterilen MacDowell, geçtiğimiz günlerde meslektaşı Drew Barymore'un programına konuk oldu.

İşte orada sohbet sırasında da yıllardır yaşadığı sağlık sorununu ilk kez açıkladı. Andie MacDowell, programda piriformis sendromu adında bir hastalığı olduğunu söyledi.

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Dört Nikah Bir Cenaze adlı filmle hafızalara kazınan MacDowell "Piriformis sendromum var. Bu, siyatik sinirimi sıkıştıran ve bacağımdan aşağı doğru ilerleyen bir kas. Bu kas sıkıştığında bacağın arkasında ağrı, uyuşma ve karıncalanmaya neden oluyor" dedi.

Bu sendroma yakalanan bazı kişilerin kalça protezi yaptırmak zorunda kaldığını hatırlatan MacDowell, kendisinin ise henüz öyle bir gereksinim duymadığını sözlerine ekledi.

Güzel oyuncu söylediğine göre ağrılara dayanabilmek için özel bir spor eğitmeniyle birlikte çalışıp egzersiz yapıyor. Böylece bu hastalığın yarattığı ağrılardan korunuyor.

'TANRI'YA ŞÜKÜR DİZLERİMDE SORUN YOK': Andie MacDowell, yaşına rağmen dizlerinin iyi durumda olduğunu da sözlerine ekledi. Sonra da durumu hakkında "Tanrı'ya şükür" dedi.





KENDİ YAŞITLARIYLA DOLU BİR ORTAMDA YAŞIYOR

Andie MacDowell, programda itiraf ettiğine göre kadınların fiziksel görünümlerinin mercek altına alındığı Los Angeles'tan da bir süre önce taşındı. Bunun yerine Güney Carolina'da bir hayat kurdu.

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Bunun kendisine ne kadar iyi geldiğini de şu sözlerle anlattı: "Güney Carolina'da kendi yaşlarımda çok sayıda insanın bulunduğu bir ortamda yaşıyorum. Bu yüzden sosyalleşmek, arkadaş edinmek gayet kolay."

Eski eşi Paul Qualley ile evliliğinden iki kızı bir oğlu olan MacDowell, kısa süre önce anneanne oldu. Yakında bir kez daha babaanne olacak.

Programda bu konuya da değindi ünlü oyuncu. Yakında oğlunun bir çocuğu daha olacağını belirten MacDowell, anlaşıldığına göre bu yeni durumundan da yaş almaktan da gayet memnun.

'YAŞ ALDIKÇA KENDİMİ DAHA AZ ÇEKİCİ HİSSETMİYORUM'

Zaman zaman söylediğine göre Andie MacDowell, yaş aldıkça sanıldığı gibi kendini daha az çekici hissetmiyor. Kadınların böyle bir baskı altında tutulmasını da desteklemediğini ifade ediyor.

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Erkeklerin, kadınlardan daha iyi yaş aldığı konusunda insanların beyninin yıkandığını savunan MacDowell'a göre bu da kadınlara dayatılan psikolojik bir durum.

Bu konudaki düşüncelerini şöyle anlatmıştı MacDowell: "Biz kadınlara olduğumuz gibi iyi hissettemize izin verilmiyor. Yaşlı erkekler çekici olarak algılanıyor. Çünkü bize öğretilen bu."

BOYUNCA ÜÇ ÇOCUĞU VE TORUNLARI VAR

Andie MacDowell'ın Paul J. Qualley ile 1986 ile 1999 arasında süren evliliğinden iki kızı bir oğlu var.

Şu anda 38 yaşında olan ilk çocuğu Justin, 2022 yılında ünlü oyuncuya ilk kez babaanne olma mutluluğunu yaşatmıştı. Söylediğine göre Andie MacDowell yakında bir kez daha babaanne olacak.

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Ünlü oyuncunun iki kızından biri olan 35 yaşındaki Rainey Qualley de geçen yılın son ayında sevgilisi Anthony Wilson ile birlikte bir bebek sahibi oldu. Böylece MacDowell bir de anneanne oldu.

MacDowell'ın diğer kızı Margaret Qualley de 2023 yılında Jack Antonoff ile evlendi. Yakın bir gelecekte onların da bir bebeği olduğunda ünlü oyuncu ailesini iyice genişletmiş olacak.

MacDowell'ın büyük kızı Rainey, geçen yılın sonlarında sevgilisiyle birlikte bir bebek sahibi oldu. Oğlunun zaten bir çocuğu vardı yakında bir tane da olacak.





Andie MacDowell, küçük kızı Margaret'i de Jack Antonoff ile evlendirdi.