Herkes namus cinayeti sanmıştı... Ünlü oyuncu karanlık aile sırrını öğrendi... Olduğu yerde dondu kaldı

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İşte böyle bir durum güzel oyuncu Amanda Seyfried'in başına geldi. Güzel oyuncu kendi isteğiyle konuk olduğu bir TV programı sayesinde uzak atalarının, nereden geldiğini ve yeni hayat kurdukları ABD'de neler yaşadıklarını öğrendi.

ATALARININ BÜTÜN SIRLARINI ÖĞRENDİ

Finding Your Roots (Köklerinizi Bulmak) adlı programın misafir koltuğuna oturan 39 yaşındaki Seyfried, babasının ailesiyle ilgili geçmişi 19'uncu yıla uzanan ve bugüne kadar bilmediği bir aile sırrını ilk kez duydu. Öğrendikleri karşısında da kelimenin tam anlamıyla şoke oldu.

Daha önce de bir başka ünlü oyuncu Julia Roberts'ın bir aile sırrının ortaya çıktığı yapımın Larger Than Life (Hayattan Daha Büyük) başlıklı yeni sezon bölümünde Amanda Seyfried'in aile geçmişini ortaya çıkaran bir soyağacı çalışması yapıldı.

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Programın sunucusu Henry Louis Gates Jr, Amanda Seyfried'e baba tarafından aile köklerinin 1844'te Almanya'dan ABD'ye göç ettiğini söyledi.

Hatta büyük büyük büyükbabasının Seyfried'in büyüdüğü yerden sadece birkaç kilometre uzaktaki bir kasabaya yerleşen John Peter Ebert olduğunu açıkladı.

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BÜYÜK BÜYÜK BÜYÜKBABASI BİR CİNAYETE KURBAN GİTMİŞ

Yapılan araştırma sonucunda ortaya çıkan bilgilere göre Ebert, önce bir fırıncının yanında çırak olarak çalıştı. Sonra 35 yaşına geldiğinde kendi fırınını kurdu. Bu arada yoksulara hizmet veren bir yemekhanede çalışmaya başladı.

John Peter Ebert, karısıyla birlikte dört çocuk sahibi oldu. Amanda Seyfried'e çok da şaşırtıcı gelmeyen bir biçimde karısının adı Amanda'ydı.

İşte sonra Amanda Seyfried'i şoke eden ve üzen gerçeği açıklamaya sıra geldi...

Yıldızın soyağacında yapılan araştırma sonucunda büyük büyük büyükbabasının tam da fırınını kapattığı sırada bir cinayete kurban gittiğiydi bu gerçek de.

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Sunucunun anlattığına göre John Peter Ebert, bir gün fırınını kapatıp ışıklarını söndürdükten sonra sırtından üç kez vuruldu. Oracıkta da hayatını kaybetti.

Geride ise karısı Amanda dört çocuğuyla kaldı.

ÖNCE HERKES NAMUS CİNAYETİ SANDI

İşte Amanda Seyfried'in o ana kadar bilmediği ve duyunca da çok üzüldüğü aile sırrının bir parçası burada gizliydi.

Tabii ki sonrası güzel oyuncunun şaşkınlığını daha da artırdı...

Çünkü cinayetin ardından yapılan soruşturmada Ebert'in karanlık bir sırrı da ortaya çıktı. Evlilik dışı bir oğlu vardı ve Adı da Herbert'ti. O süreçte gayrimeşru çocuk Herbert, John Peter Ebert cinayetinin baş şüphelisi oldu.

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Fakat Herbert Ebert sonradan ortaya çıktı ve babasının kim olduğunu kendisinin de o ana kadar bilmediğini, bu soruşturma sırasında öğrendiğini söyledi.

Program sunucusu güzel yıldıza ailesiyle ilgili başka ayrıntıları ve olayın geri kalan kısmını da anlattı. Yapılan araştırmaların ortaya çıkardığına göre göre annesi Herbert Ebert'i dünyaya getirdiğinde sadece 15 yaşındaydı.

Bu durum o dönemde bir skandal olarak nitelendiriliyordu. Annesi de bu yüzden doğurduğu Herbert'i başka bir aileye evlatlık vermiş sonradan kendisi de evlenip yuva kurmuştu.

Daha sonra kocası bu büyük sırrını öğrendi.

MEĞER BÜYÜK BÜYÜK BÜYÜKBABA BİR SOYGUNA KURBAN GİTMİŞ

Yine de sanıldığı gibi Amanda Seyfried'ın büyük büyük büyükbabasının aslıda aileden biri olmadığı ortaya çıktı... Yani John Peter'ı öldüren kişi ne 15 yaşındayken hamile bıraktığı o genç kız, ne onun sonradan evlendiği kocası ne de gayrimeşru oğluydu.

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Onu öldüren kişi aileyle hiçbir ilgisi olmayan bir komşuydu. Seyfried'ın büyük büyük büyükbabası, bir soygun girişimi sırasında hayatını kaybetmişti!

Amanda Seyfried, bütün bu öğrendiklerinin sonucunda büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Ama yine de baba tarafından atalarının Almanya'nın Grein kasabasına kadar uzanan tarihini öğrenmekten büyük mutluluk duyduğunu da saklamadı. Program ekibinin çalışması sayesinde kendini büyük bir ailenin bir parçası gibi hissetme mutluluğunu yaşadığını da saklamadı.

Amanda Seyfried'in büyük büyük büyükbabasının 100 yıl önce kurban gittiği cinayet, dönemin gazetelerinde de yer bulmuştu. Ebert'i öldüren kişi sanıldığı gibi gayrimeşru oğlu, hamile bıraktığı genç kız ya da onun kocası değildi... James Wilson adlı bir komşusu soygun girişimi sırasında onu öldürmüştü. Katil, zaten sonradan cinayeti itiraf etti.

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Program sırasında Seyfried'in çocukluk fotoğrafları da gösterildi.





ANNE TARAFINDAN ATALARI DAHA SAKİN BİR HAYAT SÜRMÜŞ

Seyfried, program kapsamında anne tarafından ailesiyle ilgili bilgiler de edindi.

Anne tarafından büyük büyük büyükbabası Peter Friesell İç Savaş sırasında Birlik ordusunda asker olarak görev yaptı buna göre. Bir saldırıdan sağ kurtuldu. O nedenle işitme kaybı yaşasa da çok sevdiği müzikle ilgilenmeyi sürdürdü.

Seyfried için program ekibi tarafından hazırlanan sürprizler bununla da bitmedi…

Ekip, küçük bir gemiyle Almanya'dan ABD'ye göç eden aile büyüklerinin fotoğraflarını da ünlü yıldıza gösterdi. İşte onları gördüğü zaman Seyfried duygularına hakim olamadı.

Atasının yedi çocuğuyla birlikte yeni bir hayat kurmak için bunca zorluğa katlanıp ABD'ye taşınma riskine girmesi nedeniyle onlara minnettar olduğunu söyledi ünlü yıldız.

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Amanda Seyfried, 2017 yılından bu yana Thomas Sadoski ile evli. Çift, çocukları Nina ve Thomas ile birlikte bir çiftlikte yaşamlarını sürdürüyor.