Herkes milyonluk düğünü bekliyor, onlar gezmekten evlenemiyor

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Ama son zamanlarda iş hayatından ziyade özel hayatıyla gündemde.

BU AŞK UĞRUNA 25 YILLIK YUVASINI YIKMIŞTI

Jeff Bezos ve uğruna 25 yıllık yuvasını yıktığı nişanlısı Lauren Sanchez 600 milyon dolarlık bir düğün yapacakları söylentilerini yalanladıktan sonra lüks kayak merkezi Aspen’de çıktıkları alışveriş gezisinde el ele görüntülendi.

Milyarder girişimci gezintiye güneş gözlükleri, kovboy şapkası, kot pantolon ve botlarıyla, ünlü nişanlısı Lauren Sanchez ise vücudunu saran bir tulumun üstüne gösterişli bir kürk manto giymiş ve göz alıcı kombinini uyumlu bir kürk şapkayla tamamlamıştı.

SÜREKLİ GEMEKTEN EVLENMEYİ UNUTTULAR

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60 yaşındaki milyarder iş insanı ve 55 yaşındaki eski haber sunucusu nişanlısı kış kaçamağı sırasında aile ve arkadaşlarıyla birlikte bol bol eğlendi.

ABD sosyetesinin gözde tatil yeri Aspen'de evlenmeye karar veren çiftin unutulmaz bir düğün planladığı ve bu özel geceye sayısız yıldızın katılacağı söyleniyordu

Daily Mail'de yer alan bu 600 milyonluk düğün haberinin ardından X'te (Twitter) bir paylaşım yapan Jeff Bezos “Bütün bunlar tamamen yanlış - bunların hiçbiri gerçekleşmiyor” dedi.

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600 MİLYONLUK DÜĞÜN İDDİASINI YALANLADILAR

Dedikodu sitesi RadarOnline.com, ünlü çiftin “abartılı” olacağı şimdiden konuşulan düğünlerini ABD’de “tatil sezonu” olarak bilinen ve peş peşe Şükran Günü, Noel ve yılbaşı tatillerini kapsayan kasım sonundan ocak ayının ilk haftasına kadar süren tarih aralığında yapacaklarını yazmıştı.

İlişkilerini kamuoyuna açıkladıktan ve nişanlandıktan sonra sürekli Bezos’un milyonlarca dolar değerindeki süper yatıyla Avrupa’nın ünlü kıyı şehirlerini gezerek tatil yapan ya da ABD sosyetesinin gözde kış tatili merkezi Aspen’de kayağa giden çiftin “gezmekten” düğün yapamadığı söyleniyordu.

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Evlenmek için kış aylarını seçen çiftin düğünlerini de Aspen’de yapacakları iddia ediliyordu.

Aşkları ortaya çıktığından beri sürekli tatilde olan ünlü çift için "gezmekten evlenemiyorlar" deniyordu

NİŞAN YÜZÜĞÜ BİLE 2,5 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE

Jeff Bezos’a yakın kaynaklar çiftin yıldızlarla dolu düğünlerini titizlikle organize ettiklerini “Bu Noel'de Aspen'de bir kış harikalar diyarı düğününe hazırlanıyorlar. Abartılı bir tören planlıyorlar ve bunun için de hiçbir masraftan kaçınmıyorlar” sözleriyle anlatmış ve düğün için 600 milyon dolar masraf yapılacağını söylemişti.

Bezos ve Sanchez yaklaşık beş yıllık bir flörtün ardından Mayıs 2023'te nişanlandı. Bezos Sanchez’e 2,5 milyon dolar değerinde olduğunu söylediği 20 karatlık bir pırlanta yüzükle evlenme teklif etti. Jeff Bezos da Lauren Sanchez de adları birlikte anılmaya başladığında evliliklerini bitirmiş ya da bitirmek üzerindeydi... Ancak ikilinin aşklarının evlilikleri bitmeden başladığı ve boşanma sebeplerinin de bu olduğu konuşuldu

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İKİSİ DE EVLİLİKLERİNİ BU AŞK UĞRUNA YIKTI

Bezos, 2019 yılında tüm servetini birlikte inşa ettiği ilk eşi Mackenzie Scott 'tan rekor bir tazminat ödeyerek ayrılmış hemen ardından da ünlü medya kişiliği, haber sunucusu ve eğlence muhabiri olan Lauren Sanchez ile aşkı bulmuştu.

Bezos ve Sanchez arasındaki aşk, Sanchez'in iki çocuğunun olduğu 13 yıllık ilk kocası Patrick Whitesell'den boşanmasını tamamlama aşamasındayken filizlendi. Ancak hem Bezos’un hem de Sanchez’in aslında ikisi de evliyken aşk yaşamaya başladığı, hatta evliliklerinin de bu yüzden bittiği söylentileri uzun süre konuşuldu.