Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Herkes Melek'i merak etti! O Kız'da dengeler değişiyor

Güncelleme Tarihi:

#O Kız#Rojda Demirer#Erkan Petekkaya
Herkes Meleki merak etti O Kızda dengeler değişiyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2022 15:40

O Kız’ın kadrosuna katılan Rojda Demirer; “Melek çok sürprizli bir karakter”

Haberin Devamı

Kanal D’nin, her çarşamba akşamı ekrana gelen dizisi O Kız’a güzel oyuncu Rojda Demirer katıldı. Başarılı oyuncu dizide Melek karakterine hayat verecek. Zeynep’in (Dilin Döğer) annesi, Kadir’in (Erkan Petekkaya) eski eşi olan Melek’in yıllar sonra ortaya çıkması ile dizide dengeler değişecek.

Diziye katıldığı için çok heyecanlı olduğunu söyleyen Rojda Demirer;

“Farklı senaryosu, güçlü oyuncu kadrosu ve aile gibi olmuş yapım grubuyla bu projenin içinde olmaktan çok mutluyum. ‘Melek’ gibi seyircinin kafasında soru işaretleri yaratmış, sürprizleri bol bir karaktere hayat vermek benim için çok keyifli olacak.” Dedi.

 O Kız heyecan dolu yeni bölümleri ile her Çarşamba 20.00’de Kanal D’de…

Herkes Meleki merak etti O Kızda dengeler değişiyor



Gözden Kaçmasın

Yıllar sonra sürpriz karşılaşma: Kadirin gördüğü kadın Melek miYıllar sonra sürpriz karşılaşma: Kadir'in gördüğü kadın Melek mi?Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#O Kız#Rojda Demirer#Erkan Petekkaya

BAKMADAN GEÇME!

Elon Muska savaş açan teknoloji CEOsu Üçüncü Teslasını satın aldı ama sandığınız nedenden ötürü değil...

Elon Musk'a savaş açan teknoloji CEO'su! Üçüncü Tesla'sını satın aldı ama sandığınız nedenden ötürü değil...

#Dan O'dowd
Hayırsever zenginlere FTX şoku Akıl hocası bile isyan etti: Utanç duyuyorum

Hayırsever zenginlere FTX şoku! Akıl hocası bile isyan etti: Utanç duyuyorum

#Sam Bankman-Fried
8 milyar olduk Doğar doğmaz ünlü olanlar yaşadıklarını anlattı... Hangi yıl 10 milyar kişi olacağız

8 milyar olduk! Doğar doğmaz ünlü olanlar yaşadıklarını anlattı... Hangi yıl 10 milyar kişi olacağız?

#Birleşmiş Milletler

BAKMADAN GEÇME!

Elon Muska savaş açan teknoloji CEOsu Üçüncü Teslasını satın aldı ama sandığınız nedenden ötürü değil...

Elon Musk'a savaş açan teknoloji CEO'su! Üçüncü Tesla'sını satın aldı ama sandığınız nedenden ötürü değil...

#Dan O'dowd
Hayırsever zenginlere FTX şoku Akıl hocası bile isyan etti: Utanç duyuyorum

Hayırsever zenginlere FTX şoku! Akıl hocası bile isyan etti: Utanç duyuyorum

#Sam Bankman-Fried
8 milyar olduk Doğar doğmaz ünlü olanlar yaşadıklarını anlattı... Hangi yıl 10 milyar kişi olacağız

8 milyar olduk! Doğar doğmaz ünlü olanlar yaşadıklarını anlattı... Hangi yıl 10 milyar kişi olacağız?

#Birleşmiş Milletler