Herkes Melek'i merak etti! O Kız'da dengeler değişiyor

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Kanal D’nin, her çarşamba akşamı ekrana gelen dizisi O Kız’a güzel oyuncu Rojda Demirer katıldı. Başarılı oyuncu dizide Melek karakterine hayat verecek. Zeynep’in (Dilin Döğer) annesi, Kadir’in (Erkan Petekkaya) eski eşi olan Melek’in yıllar sonra ortaya çıkması ile dizide dengeler değişecek.

Diziye katıldığı için çok heyecanlı olduğunu söyleyen Rojda Demirer;

“Farklı senaryosu, güçlü oyuncu kadrosu ve aile gibi olmuş yapım grubuyla bu projenin içinde olmaktan çok mutluyum. ‘Melek’ gibi seyircinin kafasında soru işaretleri yaratmış, sürprizleri bol bir karaktere hayat vermek benim için çok keyifli olacak.” Dedi.

O Kız heyecan dolu yeni bölümleri ile her Çarşamba 20.00’de Kanal D’de…

