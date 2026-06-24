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Herkes köşe bucak kaçarken o tüm estetiklerini tek tek sayıyor: Böyle görünmek bakım gerektirir!

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#Kardashian Jenner Ailesi#Khloe Kardashian#Estetikli Ünlüler
Herkes köşe bucak kaçarken o tüm estetiklerini tek tek sayıyor: Böyle görünmek bakım gerektirir
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2026 07:09

Özel hayatlarının tüm detaylarını televizyon ekranlarındaki reality şovlarıyla gözler önüne seren ünlü ailenin üyesi yıllarca bu konuda suskun kaldıktan sonra en sonunda konuşmaya ve tüm gerçekleri anlatmaya başladı.

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Ünlüler dünyasının birçok yıldız ismi geçen yıllara meydan okuyabilmek ya da kendilerinde sevmedikleri şeyleri değiştirmek için sık sık estetik cerrahların kapısını çalıyor.

Ancak çoğu zaman bu konuda dürüst davranmak yerine işlem yaptırdıklarını saklamaya çalışıyorlar.

Herkes köşe bucak kaçarken o tüm estetiklerini tek tek sayıyor: Böyle görünmek bakım gerektirir

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41 yaşındaki reality şov yıldızı, Kardashian kardeşlerin en küçüğü Khloe Kardashian ise çoktan bunu yapmaktan vazgeçti.

People dergisine verdiği yeni bir röportajda bugüne kadar yaptırdığı işlemleri ve vazgeçemediği işlemleri sıralarken son derece dürüst davrandı ve bu yüzden kendini kötü hissetmeye ya da özür dilemeye niyeti olmadığının altını çizdi.

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Herkes köşe bucak kaçarken o tüm estetiklerini tek tek sayıyor: Böyle görünmek bakım gerektirir

Khloe Kardashian aslında bu gerçekleri geçen sene paylaştığı bir reklam fotoğrafına yorum yazan birine cevap verirken ortaya dökmüştü.

Dergiye verdiği röportajda "Bu beyefendi internet üzerinden yaptığım tüm bu şeyleri dikte ediyordu. Ve eğer yaptıysam, kesinlikle söylerdim. Bununla ilgili bir sorunum yok" diyen Khloe Kardashian "Ama insanların şunu da bilmesini istiyorum, kimse bunun tamamen doğal olduğunu düşünmüyor, tamam değil. Böyle görünmek bakım gerektiriyor” dedi.

Herkes köşe bucak kaçarken o tüm estetiklerini tek tek sayıyor: Böyle görünmek bakım gerektirir

"21 yaşımdan beri kamuoyunun gözü önündeyim. Bu yüzden yaşın da bununla bir ilgisi var, kilo kaybı da kesinlikle. Ama evet, estetik operasyonlar geçirdim" sözleriyle estetik olduğunu itiraf eden Khloe Kardashian "Burnumu yaptırdım. Her türlü lazer veya enjeksiyonu seviyorum. Ve yüzümü ameliyatla yaptırmadan önce, lazer ve enjeksiyon gibi yaptırabileceğim her şeyi yaptıracağım." diyerek yaşadığı değişimi anlattı.

Herkes köşe bucak kaçarken o tüm estetiklerini tek tek sayıyor: Böyle görünmek bakım gerektirir

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Khloe Kardashian geçen yıl, Haziran 2025'te, Instagram üzerinden bugüne kadar yaptırdığı her şeyi açıklamıştı; lazer epilasyon, çene ve boyun altındaki kolajen iplikleri ve yanağında cilt kanserinden kaynaklanan tümörün alındığı yere Botox ve Sculptra, cilt sıkılaştırma için yumuşak dalga lazer…

Geçmişte dolgu yaptırdığını ama son birkaç yıldır bundan vazgeçtiğini söyleyen Khloe Kardashian estetikte yeni yöntemleri deneme konusunda da "maceracı" olduğunu ve 45 yaşındaki kız kardeşi Kim'in de öyle olduğunu söyledi.

Herkes köşe bucak kaçarken o tüm estetiklerini tek tek sayıyor: Böyle görünmek bakım gerektirir

"Özellikle Kim ve ben, bu tür şeylere merak salıyoruz. Mesela bir çatlak lazer reklamı görüyorum ve ona gönderdiğimde, 'Sence bu gerçek mi?' diye soruyorum ve 'Buna ihtiyacımız var' diyoruz."

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Herkes köşe bucak kaçarken o tüm estetiklerini tek tek sayıyor: Böyle görünmek bakım gerektirir

14 Haziran'da üçüncü parfümü XO Blue'yu piyasaya süren güzellik imparatoriçesi, iyi bir durumda olduğunu vurguladı ve "En azından ben, kendimi estetik olarak başkalarıyla karşılaştırmaya çok alışkın olduğumuz bir çağda yaşadık ve bu çok yorucu oluyor. Bu yüzden, son birkaç yıldır kendimi zihinsel olarak bu tür bir enerjiden uzaklaştırmaya, kendimi özgürleştirmeye çalıştım," dedi.

Herkes köşe bucak kaçarken o tüm estetiklerini tek tek sayıyor: Böyle görünmek bakım gerektirir

"20'li yaşlarımdayken, belki de belli bir şekilde görünmüyordum ve belki de başkalarının sahip olmam gerektiğini düşündüğü bir vücuda sahip değildim. En mutlu olduğum zamanlardı. Ve sonra basın tarafından sürekli olarak birçok insanla karşılaştırılmaya başlayınca, ben de bunu yapmaya başladım."

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#Kardashian Jenner Ailesi#Khloe Kardashian#Estetikli Ünlüler

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