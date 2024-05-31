Herkes gizemli parmağın peşine düştü!

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Yayınlandığı andan itibaren merak uyandıran ve sosyal medyada da çok konuşulan tanıtımda herkes perde arkasından belirip seyirciyi kendine çağıran parmağın sahibini merak ediyor.

BU PARMAK KİMİN?

Ekrana gelen parmaklı tanıtım filmine çok fazla yorum da geldi. Yorumlarda ortak nokta bu elin bir komedyene ait olduğu yönündeydi. Bazı kullanıcılar, Tolga Çevik, bazıları da Mehmet Ali Erbil dedi. Beyazıt Öztürk’ün ismi de yorumlarda çokça geçti. Perde arasından yayınlanan “parmak” ile izleyicisine göz kırpan Kanal D’nin gizemi çok yakında cevap bulacak.

