Herkes gerÃ§eÄŸin peÅŸinde... SuÃ§lu kim

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Dizinin yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde;

HavalimanÄ±na doÄŸru yola Ã§Ä±kan AslÄ± ile Mehmet polis kontrolÃ¼ne takÄ±ldÄ±.

Polisler Mehmet'e "KarÄ±nÄ±za Ã§arpÄ±p kaÃ§an aracÄ±n ÅŸofÃ¶rÃ¼nÃ¼ Ã¶ldÃ¼rme ÅŸÃ¼phelisi olarak hakkÄ±nÄ±zda yakalama kararÄ± var" dediler.

Ne yapacaÄŸÄ±nÄ± bilemeyen AslÄ±, bÃ¼yÃ¼k bir Ã§aresizlikle Ziya'yÄ± aradÄ±. Sinemaya gitme planlarÄ± yapan Alanur ve Ziya Ã§ok geÃ§meden karakola ulaÅŸtÄ±lar.

MEHMET ZÄ°NAYETLE SUÃ‡LANDI

Mehmet'in tutuklanma haberi KarlÄ± Malikanesi'ne de bpmba gibi dÃ¼ÅŸtÃ¼. Seher, SelÃ§uk'u da yanÄ±na alarak oÄŸlunu gÃ¶rmeye gitti.

Bir kez daha karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelen Alanur ve Seher arasÄ±nda ipler yeniden gerildi.

Mehmet'in yokluÄŸunda malikanede kalmak isteyen AslÄ±, Hatice'nin "Mehmet iyi mi?" sorusunu duyunca Ã§Ä±lgÄ±na dÃ¶ndÃ¼. Ä°kili arasÄ±ndaki kriz akÅŸam yemeÄŸinde de devam etti. Ziya araya girerek gelinini ortamdan uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±.

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Sabah ilk iÅŸ Mehmet'in yanÄ±na koÅŸan aile mÃ¼jdeli haberin gelmesiyle derin bir nefes aldÄ±.

MEHMET SERBEST KALDI

Ev halkÄ±nÄ± toplayÄ±p onlarla konuÅŸma yapan Mehmet, Alanur ve Ziya'nÄ±n geÃ§miÅŸte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bÃ¼yÃ¼k aÅŸkÄ± bildiÄŸini sÃ¶yledi.

YÄ±llardÄ±r saklanan sÄ±rrÄ± Ã¶ÄŸrenen Mina ve SelÃ§uk ÅŸoke oldu. Mehmet, karÄ±sÄ±na bunu yaÅŸatanlarÄ±n peÅŸini bÄ±rakmayacaÄŸÄ±nÄ± ve hesap soracaÄŸÄ±nÄ± da vurguladÄ±. Bu durum Nevzat'Ä± rahatsÄ±z etti.

'BENDEN SAKLADIÄžINIZ HER ÅžEYÄ° Ã–ÄžRENDÄ°M'

Hakan'Ä±n ihaneti ile sarsÄ±lan Beste'nin yaralarÄ±nÄ± sarmak Mahmut'a dÃ¼ÅŸtÃ¼. Ä°kili her geÃ§en gÃ¼n biraz daha yakÄ±nlaÅŸmaya baÅŸladÄ±...

BaÅŸÄ±na gelenlerin nedeni olarak Hatice'yi gÃ¶ren AslÄ±, bir iz bulabilmek iÃ§in gizlice onun odasÄ±na girdi. Elinde telefonla Hatice'ye yakalanan AslÄ±, diline gelenleri saydÄ±.

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TartÄ±ÅŸma seslerine koÅŸan Mehmet ve Seher, ikiliyi gÃ¼Ã§lÃ¼kle ayÄ±rdÄ±.

GÃ¼nler sonra Seher ile konuÅŸma fÄ±rsatÄ± bulan Ziya, mektupla ilgili gerÃ§eÄŸi bildiÄŸini sÃ¶yledi. Ziya, kaybettiÄŸi yÄ±llarÄ±n hesabÄ±nÄ± Seher'de sordu.

ZÄ°YA GERÃ‡EÄžÄ°N PEÅžÄ°NE DÃœÅžTÃœ, SEHER KÃ–ÅžEYE SIKIÅžTI

Metin komiserden gelen telefon, Mehmet'in keyfini kaÃ§Ä±rdÄ±.

ArabayÄ± kullanan kiÅŸi bir ara bizim ÅŸirkette çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ...

Mehmet'e gerÃ§ekleri anlatan kiÅŸinin Hatice olduÄŸunu Ã¶ÄŸrenen Seher, Ã¶fkeden deliye dÃ¶ndÃ¼.

Sen benim elime doÄŸmuÅŸtun, bunu bana nasÄ±l yaptÄ±n?

KarÄ±sÄ±na Ã§arpan kiÅŸinin adresine ulaÅŸan Mehmet, ailesiyle konuÅŸmaya gitti. Onlara katilin kendisi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

AynÄ± dakikalarda Nevzat da ailenin evindeydi...

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BabasÄ±nÄ±n telefon konuÅŸmasÄ±na ÅŸahit olan Hatice, sÃ¶zleriyle onu destekledi.

Çok iyi yapmÄ±ÅŸsÄ±n baba... KeÅŸke baÅŸladÄ±ÄŸÄ±n iÅŸi bitirseydin biz de AslÄ±'dan sonsuza kadar kurtulurduk...

Beste ile Hakan'Ä±n boÅŸanma davasÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Ä°kili tek celsede boÅŸandÄ±.

SabÄ±rsÄ±zlÄ±kla Beste'den gelecek haberi bekleyen Mahmut, mÃ¼jdeli haberi duyunca yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ uzattÄ±:

MAHMUT'TAN SÃœRPRÄ°Z TEKLÄ°F

Benimle evlenir misin?

Nevzat'Ä± arayÄ±p alalacele Ã§aÄŸÄ±ran Seher, ondan evden taÅŸÄ±nmalarÄ±nÄ± istedi.

Alanur'un evine gelen Ziya ona kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

"Ben yapamam. AramÄ±zda olan bu ÅŸeyi sÃ¼rdÃ¼remem. Ben yaparÄ±z sandÄ±m ama kalbim aklÄ±mÄ± susturamadÄ±. Ä°nandÄ±m, umutlandÄ±m ama yapamam. Benim bir ailem var. Ã‡ocuklarÄ±m... 30 yÄ±ldÄ±r sÃ¼regelen bir dÃ¼zenim var. EÄŸer bu dÃ¼zeni bozarsam benim ailem daÄŸÄ±lÄ±r. EÄŸer sana bir adÄ±m daha gelirsem duramam, kaybolurum. Ã‡ok Ã¼zgÃ¼nÃ¼m."

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ZÄ°YAN'NIN Ã–PÃœCÃœÄžÃœ ALANUR'U SÄ°NÄ°RLENDÄ°RDÄ°

30 yÄ±l sonra sevdiÄŸi adamla kavuÅŸmanÄ±n hayalini kuran Alanur, Ziya'yÄ± korkaklÄ±kla suÃ§ladÄ± ve evden kovdu.

Dizinin final sahnesinde;

Ã‡alan kapÄ±yÄ± aÃ§an Mehmet, kendisine gÃ¶nderilen paketi teslim aldÄ±. Kutu aÃ§Ä±nca gÃ¶rdÃ¼kleri Mehmet'i ÅŸoke etti:

Bu bilekliÄŸi arabamda buldum bilmek istersin diye düÅŸündüm...

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