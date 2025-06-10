Herkes düğün müjdesi bekliyordu… Hayranları çoktan ikna oldu… Ünlü çift evlendi mi?

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İlişkileri 2023 yazında başlayan ancak eylül ayına kadar saklı gizli görüşen aşıklar artık mutluluklarını milyonların önünde paylaşıyor.

Taylor Swift ve Amerikan futbolu yıldızı sevgilisi Travis Kelce iki senede gösteri dünyasının en ünlü ve beğenilen çiftlerinden biri haline geldiler.

Taylor Swift’in bir buçuk sene süren dünya turnesi sona erdi, Travis Kelce de takımıyla birlikte sezonu kapattı ve tatile girdi.

Çiftin yakın çevresi çoktan evlenmeye karar veren ünlü aşıkların ikisinin de işlerinin yoğunluğunun azaldığı bu dönemler için muhteşem bir düğün planladığını söylüyordu.

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Geçen hafta sonu bir arkadaşlarının düğününe giden Taylor Swift ve Travis Kelce’nin hayranları bu düğünde çekilmiş ve sosyal medyada paylaşılmış fotoğraflardan bir tanesini görünce ikilinin çoktan gizlice evlendiğine ikna oldu.

Düğünde arkadaşlarıyla bol bol fotoğraf çektiren Taylor Swift ve Travis Kelce’nin evlendiklerini düşündüren detay ise düğünde oturdukları masa oldu.

Davetlilerin hepsi için masalara isimlerinin yazılı olduğu zarflar ve masa numaraları bırakılmıştı.

İşte bunlardan bir tanesinin üzerindeki zarfta “Taylor ve Travis Kelce” yazıyordu. Yani düğün sahipleri Taylor Swift’e kendi soyadını değil sevgilisi Travis’in soyadını yazmışlardı.

Bu detayı fark eden hayranları düğünlerinin çok ses getireceği ve basının yoğun ilgisinden bunalacakları için ünlü çiftin gizlice evlenmiş olabileceğini konuşmaya başladı.

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Fotoğrafı gören Taylor Swift hayranları ünlü şarkıcının Travis Kelce ile evlendiğine neredeyse hemen ikna oldular ve fotoğrafın altı sayısız yorumla ve tebrik mesajıyla doldu.

Travis Kelce, Temmuz 2023'te Taylor Swift'in Kansas City'deki "Eras Tour" konserine katılmış ve sonrasında bir podcast'te Taylor'a telefon numarasını bir arkadaşlık bilekliği aracılığıyla vermeye çalıştığını itiraf etmişti.

Ünlü şarkıcıya uzun süredir hayran olan Travis Kelce onunla bu şekilde tanışmayı başaramasa da surumu fark eden arkadaşları araya girip çifti bir araya getirmeyi başarmıştı.

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Bir süre gizlice görüşüp birbirlerini yakından tanıdıktan sonra Taylor Swift Eylül 2023’te Travis Kelce’nin maçını izlemeye gidip, tribünde annesi Donna Kelce’yle oturunca ilişkileri ortaya çıkmıştı.