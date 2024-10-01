Herkes bu soruyu soruyor: Cemal'i kim öldürdü?

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Kanal D dizisi Güzel Aşklar Diyarı, yeni bölümüyle pazartesi akşamına damga vurdu. Düğün gecesi işlenen “Cemal Alaca” cinayeti sonrası yaşananların ekrana geldiği bölüm, Deniz’in konağa gelişiyle açılış yaptı. Deniz’e tek sahip çıkan dede Hakim Alaca olsa da ilk tepki Arhan’ın annesi Gönül Alaca’dan geldi. “Sen ne utanmaz ne arlanmaz ne ikiyüzlü bir şeysin!” diyen Gönül’e, Cemal’in eşi Roza da destek verdi.

ASIL HEDEF CEMAL MİYDİ?

Herkes gerçek hedefin Arhan olduğunu düşünse de Hakim’in “Belki de hedef Cemal’imdi, cevap bazen en akla gelmeyen yerdedir.” sözleri izleyicilerin kafasını karıştırdı. Cinayeti kimin hangi sebeple işlediği gizemini korurken bu sahne sonrası sosyal medyada tahminler havada uçuştu.

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TUFAN, EŞREF’İN EVİNDE

Alacalar ve polis başta olmak üzere, herkesin aradığı Tufan, Eşref’in evinde ortaya çıktı. Tufan’ın teklifini kabul eden Eşref’in Alacalardan intikam almak için nasıl bir yol izleyeceği dizinin ilerleyen bölümlerinde belli olacak.

LAL ORTALIĞI KARIŞTIRIYOR

Babası Eşref’in uyarılarını dikkate almayan Lal’in, başsağlığı dileme bahanesiyle konağa gelmesi, yaşananlara tuz biber ekti. Başlarda üzüntüsünü dile getirse de fırsat bulduğu ilk an soluğu Deniz’in yanında alan Lal, sözleri ve tavırlarıyla Deniz’i huzursuz etmeyi başardı. Lal, babasının gelişiyle konaktan ayrılırken Deniz-Arhan aşkının sadece cinayetle sınanmayacağının da sinyalini verdi.

O FİNAL ÇOK KONUŞULDU

Herkesin katili aradığı bölüm, sürpriz finaliyle seyircileri şaşırttı. Planını adım adım uygulayan Tufan, Deniz’i kaçırmayı başardı. Cemal’in ölümünden sonra Deniz’in de kaçırılması dikkatleri dizinin yeni bölümüne çevirdi.

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MAHSUN KIRMIZIGÜL İMZALI

Yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül’ün yaptığı Güzel Aşklar Diyarı’nın yapımını Med Yapım ve Boyut Film, yapımcılığını ise Fatih Aksoy üstleniyor. Senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal’ın kaleme aldığı dizide Halil Ergün, Özgü Kaya, Burak Berkay Akgül, Meltem Cumbul, Melis Birkan, Ege Kökenli, Özgür Emre Yıldırım, Ekin Aksoy, Berkan Şal, Ali Başar, İbrahim Dizlek, Miray Akay, Yankı Ayhan, Yunus Narin, Ersel Şibil, Mustafa Arda Işık, Işıltı Su Alyanak, Lidya Atlik gibi isimler rol alıyor.

Güzel Aşklar Diyarı, yeni bölümleri ile her pazartesi akşamı Kanal D’de olacak.