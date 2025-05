Herkes bu anı bekliyordu… Yılın galasına yıldız yağdı… Eleştirmenlerin beğenmediği filmi seyirci ayakta alkışladı

Dünya sinemasının birçok seçkin yapımının Altın Palmiye ödülü için yarıştığı festivalde bu yılın en merakla beklenen filmi yarışmaya katılmayan ancak dünya prömiyerini Cannes’da yapan Görevimiz Tehlike filmiydi.

Tom Cruise’un bir kez daha ölüme meydan okuyarak dünyayı kurtardığı serinin son filmi Görevimiz Tehlike: Son Hesaplaşma’nın galasına festivale gelen tüm yıldızlar akın etti.

Filmin hem başrolü hem de yapımcısı olan Tom Cruise da gecenin ev sahipliğini yaparcasına kırmızı halıda tüm rol arkadaşlarıyla birlikte gala boyunca poz vermeyi ihmal etmedi.

Cruise'a filmin yönetmeni Christopher McQuarrie'nin yanı sıra oyuncu arkadaşları Hayley Atwell, Simon Pegg, Hannah Waddingham, Angela Bassett, Esai Morales, Pom Klementieff ve Greg Tarzan Davis eşlik etti.

Kırmızı halıda bütün ekip hatıra selfie’si çektirirken foto muhabirler gece boyunca filmin yıldızlarının pozlarını yakalamak için adeta birbirleriyle yarıştı.

Kırmızı halıdaki muhteşem anların ardından filmin tüm ekibi de prömiyer için Grand Theâtre Lumiere'de yerini aldı.

Filmin bitimiyle birlikte Cannes seyircisi Tom Cruise ve ekibi 5 dakika boyunca ayakta alkışladı. Kimi haber siteleri alkışın 7 dakikadan fazla sürdüğünü iddia etti.

62 yaşındaki usta aktör alkışların ardından otuz yıldır başrolünü üstlendiği serinin bir parçası olduğu için “çok minnettar” olduğunu söyledi. Filmin yönetmenine de ayrıca teşekkür eden Cruise ileride onunla yeniden çalışmak için can attığını da sözlerine ekledi.

Tom Cruise addresses the adoring #CannesFilmFestival crowd after the premiere of ‘Mission Impossible – The Final Reckoning’ pic.twitter.com/vuEqjrCFVQ