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Herkes bu anı bekliyordu… Yılın galasına yıldız yağdı… Eleştirmenlerin beğenmediği filmi seyirci ayakta alkışladı

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#Görevimiz Tehlike: Son Hesaplaşma#Cannes 2025#Tom Cruise
Herkes bu anı bekliyordu… Yılın galasına yıldız yağdı… Eleştirmenlerin beğenmediği filmi seyirci ayakta alkışladı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2025 08:17

Dünya sinemasının en büyük festivali Cannes bu yıl 78’inci kez kapılarını açtı. Fransa’nın bu küçük sahil kasabası yine en büyük yıldızları ağırlamaya devam ederken senenin en merakla beklenen filminin galası da dün gece gerçekleşti.

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Dünya sinemasının birçok seçkin yapımının Altın Palmiye ödülü için yarıştığı festivalde bu yılın en merakla beklenen filmi yarışmaya katılmayan ancak dünya prömiyerini Cannes’da yapan Görevimiz Tehlike filmiydi.

Herkes bu anı bekliyordu… Yılın galasına yıldız yağdı… Eleştirmenlerin beğenmediği filmi seyirci ayakta alkışladı

Tom Cruise’un bir kez daha ölüme meydan okuyarak dünyayı kurtardığı serinin son filmi Görevimiz Tehlike: Son Hesaplaşma’nın galasına festivale gelen tüm yıldızlar akın etti.

Herkes bu anı bekliyordu… Yılın galasına yıldız yağdı… Eleştirmenlerin beğenmediği filmi seyirci ayakta alkışladı

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Filmin hem başrolü hem de yapımcısı olan Tom Cruise da gecenin ev sahipliğini yaparcasına kırmızı halıda tüm rol arkadaşlarıyla birlikte gala boyunca poz vermeyi ihmal etmedi.

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Cruise'a filmin yönetmeni Christopher McQuarrie'nin yanı sıra oyuncu arkadaşları Hayley Atwell, Simon Pegg, Hannah Waddingham, Angela Bassett, Esai Morales, Pom Klementieff ve Greg Tarzan Davis eşlik etti.

Herkes bu anı bekliyordu… Yılın galasına yıldız yağdı… Eleştirmenlerin beğenmediği filmi seyirci ayakta alkışladı

Kırmızı halıda bütün ekip hatıra selfie’si çektirirken foto muhabirler gece boyunca filmin yıldızlarının pozlarını yakalamak için adeta birbirleriyle yarıştı.

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Kırmızı halıdaki muhteşem anların ardından filmin tüm ekibi de prömiyer için Grand Theâtre Lumiere'de yerini aldı.

Herkes bu anı bekliyordu… Yılın galasına yıldız yağdı… Eleştirmenlerin beğenmediği filmi seyirci ayakta alkışladı

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Filmin bitimiyle birlikte Cannes seyircisi Tom Cruise ve ekibi 5 dakika boyunca ayakta alkışladı. Kimi haber siteleri alkışın 7 dakikadan fazla sürdüğünü iddia etti.

Herkes bu anı bekliyordu… Yılın galasına yıldız yağdı… Eleştirmenlerin beğenmediği filmi seyirci ayakta alkışladı

62 yaşındaki usta aktör alkışların ardından otuz yıldır başrolünü üstlendiği serinin bir parçası olduğu için “çok minnettar” olduğunu söyledi. Filmin yönetmenine de ayrıca teşekkür eden Cruise ileride onunla yeniden çalışmak için can attığını da sözlerine ekledi.

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Görevimiz Tehlike serisine şimdilik nokta koyan film bir nevi final niteliği taşıyor.

İzleyicilerin ayakta alkışladığı film eleştirmenlerden ise olumlu yorumlar almadı. Filmi izleyen birçok sinema yazarı Görevimiz Tehlike: Son Hesaplaşma’yı beğenmedi.

Herkes bu anı bekliyordu… Yılın galasına yıldız yağdı… Eleştirmenlerin beğenmediği filmi seyirci ayakta alkışladı

Bir eleştirmen “Dünyanın sonunun gelmesini dilemenize neden olacak üç saatlik bir saçmalık” derken bir diğeri de “Filmin konusu beş saniyeden kısa bir sürede özetlenebilir. Tom'un sekizinci kez canlandırdığı İmkansız Görevler Gücü'nden Ethan Hunt dünyayı kurtarıyor. Bir kez daha… Ama bu kez bunu kısmen iç çamaşırlarıyla yapıyor” yazdı.

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#Görevimiz Tehlike: Son Hesaplaşma#Cannes 2025#Tom Cruise

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