Hercai’nin Aslan Aslanbey’i Doğan Bayraktar kimdir?
Hercai dizisinin yeni sezon tanıtımlarında en dikkat çeken isimlerden biri de Aslan Aslanbey karakteri oldu. Öldü sanılan Sultan’ın oğlu Aslan Aslan Bey’i Doğan Bayraktar canlandıracak. Peki, Hercai’nin Aslan Aslanbey’i Doğan Bayraktar kimdir?
Doğan Bayraktar 8 Ağustos 1995 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 2015 senesinde düzenlenmiş olan Best Model of Turkey yarışmasında Second Runner seçilmişti. İlk oyunculuk tecrübesini Berk Oktay, Murat Serezli, Alican Albayrak ve Fırat Albayram’ın başrollerini paylaştığı Savaşçı dizisinde yaşadı. Bu dizide Astsubay Kıdemli Üstçavuş Selçuk Yenilmez’i canlandırmıştı.
Doğan Bayraktar, Akın Akınözü ile Ebru Şahin'in başrollerini paylaştığı Hercai dizisinin üçüncü sezonunda adaleti sağlamak için geri dönen Aslan Aslanbey’i canlandıracak.
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