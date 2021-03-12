Hercai'de Reyyan ölecek mi? Fragman soru işareti bıraktı

Hercai dizisinin 63. bölüm fragmanına Reyyan'ın “Annesiz kalacak bir çocuğu, babasız da bırakamazsın. Ben ölüyorum.” sözleri damga vurdu. Hercai'nin yayınlanan son bölümlerinde Reyyan'ın sağlık sorunları gündemde. Bebeklerinden birini kaybeden Reyyan, kendisinin de durumunun kritik olduğunu öğrenmişti. Hercai'nin 63. bölüm fragmanında Reyyan'ın bu gerçeği Miran'dan daha fazla saklayamadığı görülüyor.

Hercai'nin 63. bölümünde neler olacak?

Duydukları karşısında şoke olan Reyyan, Dilşah'ın gerçek yüzüyle bir kez daha karşılaşır ve ona karşı tedbir almak zorunda olduğunu anlar. Bu sırada Azat'ın ortadan kaybolmasının sorumlusu olarak Miran'ı gören Cihan ise elinde silah, düğün evini basar. Füsun'un yaptıklarını öğrenen Zehra gözü dönmüş bir halde Aslanbey konağına giderken Miran'dan daha fazla gerçekleri saklayamayacağını anlayan Reyyan ikisi için güzel bir akşam hazırlar. Aynı gece, Miran'ın da Reyyan'a bir sürprizi vardır ancak olaylar beklenmedik biçimde gelişir. Miran karanlık ve sonu felaket bir yola girmek üzeredir, onu durdurabilecek tek kişi ise Reyyan'dır.

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