Hercai yeni bölüm ne zaman başlıyor? Hercai yayın tarihi değişti!
Hercai dizisi 54. yeni bölüm tarihi ekranlarını yeni açan izleyenler tarafından merak konusu oldu. En son 25 Aralık Cuma akşamı yayınlanan dizinin bu akşam ATV yayın akışında yer almaması izleyenlerin kafasını karıştırdı. Ebru Şahin, Akın Akınözü, Macit Sonkan, Ayda Aksel gibi isimlerin başrollerinde yer aldığı Hercai'nin yayınlanan 54. bölüm fragmanıyla beraber yeni yayın günü belli oldu. Dizinin son bölümüne Miran’ın gözaltına alınması damga vurmuştu. İşte, Hercai yeni bölüm tarihi ile ilgili merak edilen bilgiler.
Hercai yeni yayın tarihi belli oldu. Cuma akşamları ekranlara gelen dizinin bu haftaki yayın saatinde Akıncı isimli dizi yer aldı. Yapılan açıklamada Hercai’nin pazar günleri yayınlanacağı belirtildi. Diğer yandan Hercai 54. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Hercai 10 Ocak Pazar akşamı yeni bölümü ile diziseverlerin karşısına çıkacak.
"Ben sevmeyi bilen bir erkek yetiştirmek istiyorum..."— atv (@atvcomtr) January 8, 2021
Hercai yeni bölümüyle Pazar 20.00'de #atv'de. #Hercai @hercaiatvde pic.twitter.com/e9cYCjvK8c
HERCAİ DİZİSİNİN YAYIN GÜNÜ DEĞİŞTİ
Hercai dizisinin yeni bölümleri 10 Ocak tarihinden itibaren pazar akşamları yayınlanmaya başlanılacak. ATV’de bu akşam yeni dizi Akıncı ikinci bölümü ile ekrana gelecek.
"Annen yaşıyor!"— atv (@atvcomtr) January 6, 2021
Hercai yeni bölümüyle Pazar 20.00'de atv'de. 🧿🦋#Hercai @Hercaiatvde pic.twitter.com/WDwMYlyloL
HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Miran’ın gözaltına alınması Şadoğulları’nda şok etkisi yaratmıştır. Reyyan bir yandan kaybettiği bebeğinin üzüntüsüyle sarsılırken bir yandan da Miran’dan haber alamamanın endişesi içindedir. Miran ise içine düştüğü durumdan kurtulmaya çalışır. Bu sırada hiç beklemediği biri ona yardım eder. Gizli düşmanını merak eden ve Reyyan’ı koruyabilmek için tedbir almak isteyen Miran iz sürer, tahminleri onu yine Azize Aslanbey’e götürecektir. Ancak bu kez yaşadıklarının sebebi bir başkasıdır. Kendi kanından, canından bir düşmanı vardır. İçine düştüğü durumdan kurtulmaya çalışan Azize’nin ise tek bir isteği vardır, oğlundan aldıklarını ona geri verebilmek. Başta da Dilşah’ı… Füsun Aslanbey’le ilgili gerçekleri öğrenmeye çalışan Hazar, Mahfuz’la konuşmaya gider. Ancak görüşme sonundan onu büyük bir sürpriz beklemektedir. Azize ve Nasuh gerçeğini öğrenen Cihan ne yapacak? Miran, Reyyan’a verdiği sözü tutabilecek mi?
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