Hercai yeni bölüm ne zaman başlıyor? Hercai yayın tarihi değişti!

Hercai yeni yayın tarihi belli oldu. Cuma akşamları ekranlara gelen dizinin bu haftaki yayın saatinde Akıncı isimli dizi yer aldı. Yapılan açıklamada Hercai’nin pazar günleri yayınlanacağı belirtildi. Diğer yandan Hercai 54. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Hercai 10 Ocak Pazar akşamı yeni bölümü ile diziseverlerin karşısına çıkacak.

HERCAİ DİZİSİNİN YAYIN GÜNÜ DEĞİŞTİ

Hercai dizisinin yeni bölümleri 10 Ocak tarihinden itibaren pazar akşamları yayınlanmaya başlanılacak. ATV’de bu akşam yeni dizi Akıncı ikinci bölümü ile ekrana gelecek.

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Miran’ın gözaltına alınması Şadoğulları’nda şok etkisi yaratmıştır. Reyyan bir yandan kaybettiği bebeğinin üzüntüsüyle sarsılırken bir yandan da Miran’dan haber alamamanın endişesi içindedir. Miran ise içine düştüğü durumdan kurtulmaya çalışır. Bu sırada hiç beklemediği biri ona yardım eder. Gizli düşmanını merak eden ve Reyyan’ı koruyabilmek için tedbir almak isteyen Miran iz sürer, tahminleri onu yine Azize Aslanbey’e götürecektir. Ancak bu kez yaşadıklarının sebebi bir başkasıdır. Kendi kanından, canından bir düşmanı vardır. İçine düştüğü durumdan kurtulmaya çalışan Azize’nin ise tek bir isteği vardır, oğlundan aldıklarını ona geri verebilmek. Başta da Dilşah’ı… Füsun Aslanbey’le ilgili gerçekleri öğrenmeye çalışan Hazar, Mahfuz’la konuşmaya gider. Ancak görüşme sonundan onu büyük bir sürpriz beklemektedir. Azize ve Nasuh gerçeğini öğrenen Cihan ne yapacak? Miran, Reyyan’a verdiği sözü tutabilecek mi?