Hercai neden yok? Hercai yeni bölüm ne zaman? İşte ATV yayın akışı

Hercai yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı ile ilgili araştırmalar hızlandı. ATV yayın akışında her hafta cuma akşamları yayınlanan dizi yer almıyor. Bu akşam yeni dizi Akıncı yayın hayatına başlayacak. Yapılan açıklamada Hercai’nin pazar günleri yayınlanacağı ve ilk bölümün hangi tarihte ekrana geleceği duyuruldu.

HERCAİ DİZİSİNİN YAYIN GÜNÜ DEĞİŞTİ

Hercai dizisinin yeni bölümleri 10 Ocak tarihinden itibaren pazar akşamları yayınlanmaya başlanılacak. ATV’de bu akşam yeni dizi Akıncı ilk bölümü ile ekrana gelecek.

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Oskar’s Oasis

10:45 Sindirella

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Akıncı

22:55 Akıncı

02:35 Kanatsız Kuşlar