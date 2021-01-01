Hercai neden yok? Hercai yeni bölüm ne zaman? İşte ATV yayın akışı
Hercai dizisinin yeni bölümünü bekleyen izleyiciler, ATV yayın akışına yoğun ilgi gösteriyor. Oyuncu kadrosunda Ebru Şahin, Akın Akınözü, Macit Sonkan, Ayda Aksel gibi isimlerin yer aldığı dizi her hafta cuma akşamları ekrana geliyordu. 1 Ocak ATV yayın akışında Hercai’nin yer almaması akıllarda soru işaretleri oluşturdu. İşte Hercai yeni bölüm tarihi ile ilgili yapılan açıklama
Hercai yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı ile ilgili araştırmalar hızlandı. ATV yayın akışında her hafta cuma akşamları yayınlanan dizi yer almıyor. Bu akşam yeni dizi Akıncı yayın hayatına başlayacak. Yapılan açıklamada Hercai’nin pazar günleri yayınlanacağı ve ilk bölümün hangi tarihte ekrana geleceği duyuruldu.
HERCAİ DİZİSİNİN YAYIN GÜNÜ DEĞİŞTİ
Hercai dizisinin yeni bölümleri 10 Ocak tarihinden itibaren pazar akşamları yayınlanmaya başlanılacak. ATV’de bu akşam yeni dizi Akıncı ilk bölümü ile ekrana gelecek.
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Oskar’s Oasis
10:45 Sindirella
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Akıncı
22:55 Akıncı
02:35 Kanatsız Kuşlar
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