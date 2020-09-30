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Televizyon
Haber Giriş: 30.09.2020 - 12:54 | Son Güncelleme:

Hercai final mi yapıyor? Yapımcıdan açıklama geldi

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Hercai final mi yapıyor? Yapımcıdan açıklama geldi
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Sosyal medyada ortaya atılan 'Hercai final yapıyor' iddiasının ardından yapımcı Banu Akdeniz'den açıklama geldi. ATV ekranlarında 41 haftalık serüvenini geride bırakan Hercai dizisi, bu haftaki yeni bölüm fragmanı ile izleyicisinin karşısına çıktı. Bazı mecralarda 'Hercai bitiyor' ve 'Hercai final yapıyor' söylemlerine açıklık getiren Banu Akdeniz, konuya sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi. Peki, Hercai final mi yapacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

Hercai dizisinin final yaptığına dair öne sürülen iddialara yanıt veren yapımcı Banu Akdeniz, dizinin devam edeceğini ve iddiaların asılsız olduğunu vurguladı.15 Mart 2019 tarihinden bu yana ATV ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkan Hercai dizisinin yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkacağı, Banu Akdeniz tarafından açıklandı. İşte, o açıklamalar

HERCAİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Hercai dizisinin final yaptığına dair iddialara yönelik Banu Akdeniz'in açıklamaları şu şekilde;

"Sevgili Hercai Fandom böyle bir açıklama yapmak bile bizi sevmeyenlere prim vermek oluyor ama sizlere verdiğim değer için onları görmezden gelerek söylüyorum “Hercai” kesinlikle final yapmıyor"

"Daha anlatacak çok hikayemiz var. Azize Nasuh Dilşah Hazar geçmişi. Reyyan’la Miran’ın bebeğini görücez onu çok sevicez. Kötülerin yaptıkları kötülüklerin bedellerini nasıl ödediklerini izleyeceğiz. Kanalımız yanımızda. Yapılan algı operasyonuna kanmayın Hercai devam"

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