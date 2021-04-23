Hercai dizisinin final fragmanı izleyicilerle buluştu

Kadrosunda Akın Akınözü (Miran Aslanbey), Ebru Şahin (Reyyan Şadoğlu), Ayda Aksel (Azize Aslanbey), Macit Sonkan (Nasuh Şadoğlu), Gülçin Santırcıoğlu (Sultan Aslanbey), İlay Erkök (Yaren Şadoğlu), Zuhal Yalçın (Asiye) ve Ayşegül Günay (Füsun) gibi güçlü isimleri barındıran Hercai finalinde yaşanacaklara dair ilk ipuçları geldi. Hercai dizisi 69. bölümüyle son kez izleyici karşısına çıkacak.

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İşte Hercai'nin 69. final bölümünde yaşanacaklar:



Reyyan ve Miran, Yaren'in yarattığı kaos yüzünden dağılan aileyi toparlamaya çalışır. Hazar'ın emaneti olan torunlarını korumak için uzaklara giden Azize, hiç ummadığı birisini karşısında bulur. Reyyan, Umut Vakfı'nda yeni bir projeye başlar. Yeni proje, Reyyan ve Miran için sürprizlerle dolu bir yolculuğun başlangıcı olurken ikilinin hayatında yeni bir kapı aralanır.

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