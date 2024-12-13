Kenan İmirzalıoğlu: Sinem’e karşı öyle bir his içindeydim ki...

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Uzun aradan sonra setlere dönen Sinem Kobal’ın başrolü Alp Navruz’la paylaştığı “Her Şeyin Başı Merkür” adlı sinema filminin galası önceki akşam Beyoğlu’ndaki Atlas 1948 Sineması’nda düzenlendi. Geceye sanat, iş ve cemiyet dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı.

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Film ekibi gösterim öncesi kırmızı halıda basının karşısına çıktı. ‘Elif’ karakterini canlandıran Sinem Kobal, “Astrolojiyle haşır neşirim. Şu anda da Merkür retrosundayız. Biz de Merkür retrosuna karşı ‘ Her Şeyin Başı Merkür ’ dedik ve vizyona giriyoruz. Filmi de retroda çektik, retronun bize şans getirdiğine inanıyoruz” dedi. Alp Navruz ise “Okurken de, çekerken de, izlerken de çok keyif aldık. Sinem’le kimya olarak da çok iyiydik. Filmden sonra astrolojiye küçük küçük inanmaya başladım” diye konuştu.Ayşe Balıbey’in romanından uyarlanan, yönetmen koltuğunda Ali Balcı’nın oturduğu, yapımcılığını ise Sky Film’in üstlendiği romantik komedi, bugün vizyona girecek. Savaş muhabiri olma hayali kurarken kendini astroloji yazarı olarak bulan Elif’in hikâyesini anlatan filmde Yılmaz Bayraktar, Neslihan Yeldan, Devrim Yakut, Derya Alabora, Tamer Levent, Kayhan Açıkgöz, Buse Kara, Ayşegül Aslan Öcal, Su Şanad, Koray Kadirağa da rol alıyor.

Öyle bir his içindeydim ki...

Kenan İmirzalıoğlu gecede eşi Sinem Kobal’ı yalnız bırakmadı. Evlenmeden önce burç uyumlarına bakıp bakmadıkları sorusuna Sinem Kobal yanıt verdi: “Biz bakmadık ama bizim adımıza bakan arkadaşlarımız vardı, olumlu yöndeydi.”

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İmirzalıoğlu da eşine sevgisini şu sözlerle dile getirdi: “O anda Sinem’e karşı öyle bir his içindeydim ki, astroloji olumsuz bile olsa umurumda olmazdı!”Ebru Şahin, “Çocuk düşünceniz var mı” sorularına, “Bela mısınız başıma yaa, daha geçen hafta konuşmuştuk bu durumu. O günden bugüne hiçbir şey değişmedi, lütfen sormayın ya” diyerek takıldı.

Yalnızlığın keyfini çıkarıyorum



Burçin Terzioğlu, “Başta Sinem olmak üzere çok sevdiğim arkadaşlarım bu filmde oynuyor. Çok uğraştılar, onlara destek olmak için geldim” dedi.



Ünlü oyuncu, 2025’in aşk ve evlilik yılı olacağına dair yorumlar sorulunca şöyle konuştu: “Benim hayatımda kimse yok. Tekim, mutluyum, keyfim yerinde. 2025 ne getirir bilmiyorum ama büyük konuşmamak lazım, akıştayız.” Terzioğlu, kalbini aşka kapatıp kapatmadığı sorusuna ise “Kendimi aşka kapatmadım. Uzun bir ilişkiden çıktım, şu an yalnızlığın keyfini çıkarıyorum” yanıtını verdi.

Heyecanlıyım



Galaya katılan Yasemin Özilhan, “Heyecanlıyım, uzun süre oldu Sinem’i beyazperdede görmeyeli. En son dijital bir projede yer almıştı, gayet başarılıydı” dedi.

