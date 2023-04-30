Her şey tam anlamıyla rüya gibi

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◊ “Dungeons & Dragons” oyununu beyazperdeye taşımaya nasıl karar verdiniz?

- John Francis Daley: “Dungeons & Dragons”a 14 yaşımdan, “Freaks and Geeks” dizisinden beri aşinayım. Bu proje ortaya çıkmadan üç yıl önce de oynamaya başladım. Sinematik olarak D&D (Dungeons & Dragons) gibi benzersiz bir şeyi hayata geçirmenin hayalini kurduk. Bu film üzerine yaklaşık 4 yıl çalıştık.

◊ D&D dünyasından en çok neyi beyazperdeye geçirmeyi sevdiniz?

- Jonathan Goldstein: Sanırım yaratıkları ekrana taşımayı çok sevdim. Çünkü onları hepimiz hayal gücümüzle görmeye çalıştık. Dijital efektler ve şu anda sahip olduğumuz teknoloji sayesinde, yaratıkları bu kez gerçekmiş gibi hissettirecek şekilde beyazperdeye getirebilmek süper tatmin ediciydi.

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- John Francis Daley: Gerçekten çok yönlü, tamamen farklı karakterlerimiz vardı. Bunun harika bir macera olacağını biliyorduk...

ÇEKİME BAŞLAMADAN ÖNCE AİLEMLE OYUNU OYNADIK

◊ Chris daha önce bu oyunu oynamış mıydınız? Oyunun bir fanı mısınız?

- Chris Pine: Tüm rol arkadaşlarımla birlikte oynadık. Çok eğlenceliydi. Birbirimizi tanıdık. Çekime başlamadan önce ailemle de oynadım. Yeğenim çok büyük bir oyuncu. Ve babamın bir savaşçıyı oynadığını gördüm ki bu çok heyecan vericiydi. 82 yaşında bir savaşçı ve çok iyi iş çıkardı. (Gülüyor)

◊ Jeremy, D&D’yi daha önce hiç oynamamış kişilerin filmde neler olup bittiğini anlamalarını sağlamak için nelere dikkat ettiniz?

- Jeremy Latcham: Bu oyunu hayatları boyunca oynamış insanlar kadar hiç deneyimlememiş kişilere hitap edebilmek bizim için önemliydi. Bu nedenle senaryoya çok önem verdik. John ve Jonathan’la daha önce “Spider-Man: Homecoming” filminde de beraber çalışmıştık. Onların kalemine güvendim.

D&D DÜNYASININ KAHRAMANLARI

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◊ D&D dünyasında nasıl bir karakteri oynamayı seçerdiniz?

- Jonathan Goldstein: Bard olmak istiyorum çünkü bir filmi yönetmek aslında bir kampanya yürütmek gibidir. Herkesi motive etmeli ve tüm trenlerin zamanında çalışmasını sağlamalısınız.

- John Francis Delay: Ben de Rege olmak istediğim için Paladin olurdum. (Gülüyor)

- Jeremy Latcham: Ben bir yapımcıyım, bu yüzden iyi ya da kötü muhtemelen Haydut kategorisine gireceğimi düşünüyorum. Ama her zaman bir Paladin olmaya çalışıyorum.

- Chris Pine: Bard olmayı çok seviyorum. Bu kadar. Hazırlık yok. Bol gülümseme var.

- Michelle Rodriguez: Sanırım doğayı çok sevdiğim için kesinlikle Druid olurdum.

- Regé-Jean Page: Ben o vahşi sihirle ilgiliyim. Simon’ın işini alırdım. Bence taze biçilmiş çim her sorunu çözebilir.

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- Sophia Lillis: Muhtemelen bir rahip olurdum çünkü bu grupta kesinlikle eksik olan şeylerden biri de buydu.

- Daisy Head: Sanırım ben de bir Druid olurdum. Bence olasılıklar sonsuz.

BU YOLCULUĞA DEVAM ETMEK İSTERİM

◊ Sizce bu filmin bir devamı olacak mı?

- John Francis Delay: Söyleyebileceğim tek şey, eğer bu filmi beğendiyseniz, herkese söyleyin... Elbette bu inanılmaz yetenekli, harika insanlarla bu yolculuğa devam etmek isterim. İsteyebileceğim en iyi şey bu olurdu, eminim.

- Michelle Rodriguez: Evet, olabilir... Hatta filmin konusu, yeni bir oyuncu kadrosuyla tamamen değişebilir...

- Regé-Jean Page: Bence devam filmi olursa, getirilen her üye, takımı geliştirecek ve güçlendirecektir...

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İNANILMAZ BİR OYUNCU KADROMUZ VAR

◊ Prodüksiyon ve efektler harikaydı... Filminizin gişedeki başarısını nasıl yorumluyorsunuz?

- John Francis Delay: Bu filmi tam anlamıyla dört yıldır yaşıyoruz. Film için çalışmalarımıza devam ederken benim bir bebeğim oldu. Film benim çocuğumdan daha yaşlı... Jonathan ile ben filmimizle gurur duyuyoruz. İnanılmaz bir oyuncu kadromuzu vardı. Onlar olmasaydı tüm bunlar mümkün olmazdı.

- Jonathan Goldstein: Midemde kelebekler uçuşuyor, bir yandan ise dehşete düşüyorum. Bir rüya gibi. Her şey tam anlamıyla bir rüya gibi geliyor...