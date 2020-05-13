Her Şey Seninle Güzel filminin konusu ne? Her Şey Seninle Güzel filminin oyuncuları kimdir?

Başrolerinde Burcu Biricik, Mert Fırat, Hazar Ergüçlü ve İlker Aksum'un olduğu 'Her Şey Seninle Güzel' filmi Kanal D'de ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Oyuncu kadrosu kadar konusu ile de dikkat çeken filmin detayları sorgulanıyor. İşte, Her Şey Seninle Güzel filmi hakkında tüm merak edilenler....

Yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği Her Şey Seninle Güzel filminde özetle şunlar anlatılıyor;

"Deniz unutmayı başaramadığı büyük aşkı Emre'yi kaybetme tehlikesinin iyice kendini hissettirdiğini görünce İzmir'e gider. Emre'nin gönlünü çalabilmek için rekabet halinde olduğu Melisa tahmin ettiğinden çok daha zorlu bir rakip olarak karşısına çıkınca, en zor zamanlarda hep fikirlerine başvurduğu Bulut'tan yardım ister."