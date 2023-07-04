Her şey ortaya çıktı... Gerçekleri basın toplantısında anlattı

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Dizinin yeni bölümünde;

Seher'in hiç kimseye sormadan Mehmet ve Aslı'nın yaşadığı evi kapatmadı malikanede yeni bir krizin fitilini ateşledi.

Özel hayatına müdahale edilmesine tahammül edemeyen Aslı, bir kez daha evi terk etti.

Aslı'yı sinirli bir şekilde bahçeden çıkarken gören Barış, genç kadının peşine düştü.

BARIŞ, ASLI'YI KORKUTTU

Eve geri dönen ikiliyi kapıda Mehmet karşıladı.

Ziya ve Alanur'un internete düşen fotoğrafları Seher'i yerle bir etti. Seher içinde bulunduğu durumu Nevzat'a da anlattı.

Bunca yıl sonra eniştenin bizi düşürdüğü duruma bak

Ziya'nın Seher'i savunmasını ve ona sahip çıkmasını hazmedemeyen Alanur, planlarını tıkır tıkır uyguladı.

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Bakalım Seher Hanım bu fotoğrafları görünce ne yapacak?

İşleri olduğu için eve geç kaldığını söyleyen Ziya, Seher'in kendisine gösterdiği fotoğraflarla şoke oldu.

Bundan sonra sadece çocuklarım ilgilendiriyor beni... Onlar görmeden kaldırt o fotoğrafı, daha fazla rezil etme ailemizi...

Fotoğrafların internetten kaldırıldığını gören Alanur, bu kez yaptığı basın toplantısı ile taşları yerinden oynattı.

"Fotoğraftaki kişi Ziya Karlı. Kendisi benim dünürüm. 30 yıl önce büyük bir aşk yaşadık ama şimdi aramızda öyle aşk falan yok. Oturduk, konuştuk... Eski günleri yâd ettik... Hepsi bu"





Alanur'u kendine getirmek Beste'ye düştü.

Annesine "Etrafında kimse yok" diyerek yüklenen Beste'ye Alanur'un tepkisi de sert oldu:

"Sakın bir daha beni çocuk azarlar gibi azarlama!"





Aslı ile başbaşa bir gece geçiren Mehmet, olan biteni Selçuk'un telefonuyla öğrendi.

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Öfkeyle soluğu babasını yanında alan Mehmet, babasının sert çıkışı ile neye uğradığını şaşırdı.

Beste'nin ardından Aslı da hesap sormak için annesinin karşısına çıktı.

Ben hayatımda ilk defa başkaları için değil, kendim için bir şey yapıyorum... Çünkü ben sevdiğim adamın beni sevdiğini biliyorum....

Alanur, yıllar önce gönderilen veda mektubunu yazan kişinin Seher olduğunu kızlarıyla paylaştı.

"O kadın benim 30 yılımı çaldı!"





Ailesiyle çatışmaktan yorulan Ziya, evi terk etti. Seher, Mehmet, Selçuk ve Mina sessizce çekip giden Ziya'nın ardından bakakaldılar.

ZİYA EVİ TERK ETTİ

Sergi öncesi son hazırlıklar için ofise giden Alanur'un sürpriz bir ziyaretçisi vardı: Ziya!

Ayrı geçen yılların hesabını kapatmaya kararlı olan Alanur, Ziya'dan tarafını seçmesini istedi.

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SEÇİMİNİ YAP ZİYA!

Gözlerimin içine bak 'seni sevmiyorum' de, bak bakalım ozaman bir daha çıkıyor muyum karşına!

Mahmut'un vurulduğunu öğrenen Beste, vakit kaybetmeden ziyaretine gitti.

MAHMUT, BESTE İÇİN AİLESİNE RESTİ ÇEKTİ

Barış ile Aslı'nın önceden tanıştığını öğrenen Hatice, tehditler savurdu. Barış' ile sevgili olduklarını ve niyetlerinin ciddi olduğunu söyleyen Hatice, Aslı'ya meydan okudu.

Ziya'yı eve döndürmek için olduğu yere giden Seher'in bu çabası sonuçsuz kaldı.

Arafta kalmak Ziya'yı her geçen gün biraz daha zorladı. Uzun uzun düşündükten sonra Alanur ve Seher'e iki ayrı mektup yazdı:

Madem her şey bir mektupla başladı, ozaman mektupla bitsin...

Aslı'ya ulaşmak için adım adım ilerleyen Barış, Hatice'nin anne ve babasıyla konuştu. Onlara Hatice ile evlenmek istediğini söyledi.

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Nevzat, kızının evlilik kararını kahvaltı masasına aile bireyleri ile paylaştı. Bu karar Aslı'yı strese soktu.

Alanur'un ailesi için tehlike olduğunu düşünen Seher, ondan sonsuza kadar kurtulmak için Nevzat'tan yardım istedi.

Hatice ve Barış, aile arasındaki törenle nişanlandılar. Gün boyunca Aslı'yı takip eden Barış, onu yalnız yakalamak için fırsat kolladı.

Yüzükler takıldıktan sonra, konuşmak için Mehmet'i yanına çağıran Hatice; ona bilmediği bir şeyden bahsetti...

Dizinin final sahnesinde;

Ziya'nın yazdığı mektup Seher'e ulaştı. Seher mektubu gözyaşları içinde okudu.

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Aslı'nın peşinden odaya giden Barış, Mehmet'e yakalanmaktan son anda kurtuldu.

Ziya, yazdığı mektubu vermek için Alanur'un sergisine gitti. İkilinin konuşması sırasında beklenmedik bir şey oldu ve Seher'in talimatıyla hazırlanan zehirli içeceği Ziya içti.

ZİYA'NIN SEÇİMİ NE OLDU?