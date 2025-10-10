Her şey o güzel saçlarının tutam tutam dökülmesiyle başladı... Ünlü çiftin mutluluğu bir zorlu hastalıkla gölgelendi

Haberin Devamı

Onu çok seven bir kocası, birbirinden güzel çocukları, rahat bir hayatı var. Her ne kadar kendisi bu kadar ünlü bir ailenin kendi halinde üyesi olarak "yetersiz" hissettiğini söylese de gül gibi yaşayıp gidiyorlar.

Yine de dertsiz insan olmaz elbette... Onun da hayatını zindana çeviren bir derdi var. Kesin tedavisi olmayan bir hastalığa yakalandı... Saçları tutam tutam dökülüyor ve o da bu yüzden peruk kullanmak zorunda kalabileceğini itiraf etti.

BİRÇOK ÜNLÜNÜN MÜCADELE ETTİĞİ HASTALIĞA O DA YAKALANDI

Güzel hayatı, zorlu bir hastalıkla gölgelenen bu kişi Jonat Brothers grubunun üyelerinden Kevin Jonas'ın 2009 yılında evlendiği Danielle Jonas…

Haberin Devamı

38 yaşındaki iki çocuk annesi Danielle, Parade adlı internet sitesine verdiği röportajda Lyme hastalığına yakalandığını açıkladı.

Danielle ilk olarak saçlarının tutam tutam dökülmesiyle bir şeylerin yolunda gitmediğini anlamış. Zaten sonradan da ünlü model Bella Hadid ve annesi Yolanda'nın da mücadele ettiği Lyme hastalığına yakalandığı ortaya çıkmış.

İşin aslı Danielle'nin hastalığı da önce doktorlar tarafından yanlış yorumlandı söylediğine göre... Saç dökülmesi yüzünden doktora giden Danielle Jonas'a bu durumun anksiyeteden kaynaklandığı söylendi.

Fakat önüne geçilemeyince daha kapsamlı tetkikler yapıldı ve genç kadının Lyme hastası olduğu ortaya çıktı.

'PERUK KULLANMAYI DÜŞÜNÜYORUM': Danielle, Lyme hastalığının bir etkisi olarak saç derisinde egzama oluştuğunu ve bunun saçının dökülmesine neden olduğunu anlattı. İki çocuk annesi Danielle Jonas, "Bu çok kötüydü... Peruk ya da kaynak saç kullanmayı bile düşünüyorum" diye anlattı durumunu.





Haberin Devamı

BELLA HADİD MÜCADELESİNİ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI: Birçok ünlünün mücadele ettiği Lyme hastalığının en ünlü kurbanlarından biri Bella Hadid. Yıllardır hastalıkla mücadele eden Hadid'in hastanedeki tedavi sürecinde yaşadıkları daha geçen ay sosyal medyadan paylaşılmıştı.

Lyme hastalığı (Laym" olarak okunur) Genelde Ixodes ricinus (sakırga) türü kenelerin ısırması ile insana geçen bir hastalıktır. Hastalık antibiyotiklerle tedavi edilebilir. Bir kısım hastalarda hastalığın belirtileri tedaviden aylar ya da yıllar sonra da devam edebilir. Bu belirtiler kas ağrıları, kireçlenme, boyun tutulması, zihinsel arazlar, sinirsel şikayetler ve aşırı yorgunluğu içerebilir. Ayrıca bakterinin kansere neden olduğu şeklinde bulgulara da rastlanmıştır. Hedef organlar deri, merkezi sinir sistemi, göz ve kalp gibi organlarda olabilir. Hastalık ateş, yorgunluk, bulantı, grip benzeri semptomlar, baş ağrısı, ense sertleşmesi gibi bulgulara yol açar. Eklemlerde şişlik, sıvı birikimi, hareket etmede zorluk görülür.





İKİ ÜNLÜ ELTİSİNİN YANINDA KENDİNİ YETERSİZ HİSSEDİYORDU

Danielle, her bir bireyi ünlü olan bir ailenin üyesi. Kocasının kardeşleri Nick ve Joe da müzik dünyasının tanınmış isimlerinden.

Joe Jonas, Taht Oyunları dizisiyle kariyerinde hızlı bir çıkış yakalayan Sophie Turner ile evliydi. İki çocuklu çiftin yolları ayrıldı. Diğer kardeş Nick'in ise oyuncu Priyanka Chopra ile mutlu bir evliliği var...

Haberin Devamı

Danielle, bir süre önce verdiği bir röportajda "Ünlü eltilerimin yanında kendimi 'daha az' hissediyorum" diye konuşmuştu. Onlarla birlikteyken bazen kendine güven duygusunun azaldığını da sözleri eklemişti.

Gözden Kaçmasın Sevgilim hem zengin hem yakışıklı ama birazcık boydan kısa! Yanında çocuk gibi görünüyor Haberi görüntüle





TANIŞTIKLARINDA KOCASI BU KADAR ÜNLÜ DEĞİLDİ

Aslında Kevin ve Danielle tanıştıkları sırada Jonas Brothers grubu bugünkü kadar ünlü değildi. İki genç, aileleriyle birlikte Karayipler tatilindeyken birbirlerini ilk kez gördüler.

O zamanlar Danielle, kendisinden etkilenen, kendisinin de hoşlandığı bu genç adamın kardeşleriyle birlikte, 2000'li yılların en ünlü müzik gruplarından birine dönüşeceğinden habersizdi.

Haberin Devamı

Kevin, Danielle'in telefon numarasını da genç kızın ablasından aldı. Ama hemen aramadı. Önce onun sosyal medya sayfasını inceledi. Sonra da telefon etme cesaretini kendinde buldu.

Belli ki ikisinin de duyguları karşılıklıydı. 2009 yılının aralık ayında New York'ta hayatlarını birleştirdiler. Çiftin 2014'te dünyaya gelen Aline Rose ve 2016 yılında doğan Valentina Angelina adında iki tane kızı var.





KOCASI ONA DELİ GİBİ AŞIK: Kevin Jonas ünlü eltilerinin yanında kendini kötü hisseden karısı hakkında hissettiklerini de bir röportajında şöyle anlatmıştı: "Hayatımın aşkı. Birlikte yaptığımız yolculuğa bakınca ne kadar mükemmel bir şey gördüğümü anlatacak kelime bulamıyorum:"