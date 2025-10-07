'Hepsi gösteriş, evlilik bitti' diyorlardı... İnsan evlat için ne yapmaz ki! Kaçtığı hayata geri döndü

Haberin Devamı

Bu arada biri kız diğeri erkek ikiz çocukları da oldu... Öyle mutlu görünüyorlardı ki herkes artık durulup oturduğunu ve tam anlamıyla hayatını kurduğunu düşündü.

Elbette insan onun kadar ünlü olunca evliliğiyle ilgili söylentiler de bitmez... Tabii ki o da bundan kaçamadı. Sonunda da bu "ayrılık" söylentilerine son noktayı koydu.

EVLİLİKLERİNDE 10 YIL GERİDE KALDI

Bütün bu ayrılık ve boşanma söylentilerinin merkezinde George Clooney ile karısı Amal Clooney var. 2014 yılında Venedik'te gösterişli bir şekilde evlenen çift, bu yıl da yuvalarının 10'uncu yıl dönümünü kutladı.

Ama Clooney çiftiyle ilgili ayrılık söylentileri hiç bitmek bilmedi... Aralarının açık olduğu, artık birlikte bile yaşamadıkları söylendi.

Sonunda George Clooney de bu konudaki söylentilere noktayı koydu. Karısı Amal ile 8 yaşındaki ikizleri Alexander ve Ella'nın ABD'den ayrılıp Fransa'ya taşındığını söyledi.

Yine de hemen aklınıza bunun bir boşanma açıklaması olduğu gelmesin. Çünkü çift, boşanma hazırlığında değil. Amal Clooney'in ikizlerini alıp Fransa'ya taşınması ünlü çiftin aldığı ortak bir karar.

Tabii ki Clooney de iş programına göre gidip ailesiyle birlikte yaşıyor... Bir başka deyişle Clooney çifti boşanıyor değil. Tek amaçları ikizlerini Hollywood'un gerilimli hayatından uzakta yetiştirmek!

ÇOCUKLARI HOLLYWOOD'UN GÖSTERİŞİNDEN UZAK BÜYÜTMEK İSTİYORLAR

Esquire dergisine bir röportaj veren George Clooney, ailenin ikiye bölündüğünü doğruladı... Bunun nedenini de şöyle açıkladı ünlü yıldız: "İkizlerimin Hollywood'un pırıltısından uzakta büyümesini istedim..."

Bir başka deyişle bu durum Clooney çiftinin ayrıldığı anlamına gelmiyor. Fiziksel olarak belki öyle ama amaçları çocuklarının normal bir hayat sürerek büyümesi.

George Clooney de elbette bulduğu her fırsatta ailesinin yanına koşuyor.

Clooney dergiye verdiği röportajda şunları söyledi: "Çocukken ben de çoğunlukla bir çiftlikte büyüdüm. Bir çocukken bu fikirden nefret ediyordum. Ama şimdi fikrim değişti. Şimdi onların daha iyi bir hayatı var."

8 yaşına gelen ikizlerini Los Angeles'ta Hollywood kültürü içinde büyütme konusunda endişeleri olduğunu anlattı Clooney. "Onların paparazzi korkusuyla etrafta dolaşmalarını istemiyorum. Çocuklarımın başkalarının ünlü çocuklarıyla kıyaslanmasını istemiyorum" diye anlattı durumu.

ZATEN DÜNYANIN FARKLI ÜLKELERİNDE EVLERİ VAR

Aslına bakılırsa George ve Amal Clooney'in bunu yapması da hiç zor olmadı. Çünkü ünlü çiftin; ABD dışında İtalya, İngiltere ve Fransa'da evleri var. Karısı Amal ile ikizleri Ella ile Alexander da Fransa'daki çiftlikte hayatlarını sürdürüyorlar.

Bu arada Clooney'in çocukluğu da Kentucky de bir çiftlikte geçti... Söylediğine göre o yıllarda o çiftlik hayatından kaçmak ve uzaklara gitmek istiyordu. Ama kendi çocuklarının iyiliği için bu fikrini değiştirdi.

Bunu da şöyle anlattı: "Ama şimdi kendimi yine o hayata dönmüş şekilde bulduk. Traktör bile kullanıyorum."