Her şey bir anda oldu: Buluşma öncesi korkunç kaza

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Dizinin yeni bölümünde;

Mehmet ve Aslı'nın evlerine giden Hatice, büyük sırrı bir çırpıda Mehmet'e söyledi:

Babanla Alanur Hanım arasında bir ilişki varmış

Babası ve Alanur'un konuşmalarını düşünen ve bütün parçaları birleştiren Mehmet, büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

MEHMET, GEÇMİŞİ ÖĞRENDİ

Aslı ile tartışmamak için evden çıkan Mehmet, doluğu spor salonunda aldı.

Sabırla Mehmet'in eve dönmesini bekleyen Aslı, her çalan zile heyecanla koştu. Aslı karşısında önce ellerinde yemeklerle Mina'yı sonrasında ise Derin'i buldu.

İki kız Aslı'nın keyfini yerine getirmeye çalışırken evi bir anda panayır yerine dönüştü.

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Fırsatı kaçırmak istemeyen Hatice, Mehmet'i arayarak yanına gitti.

Sabahtan akşama kadar Mehmet'ten gelecek telefonu bekleyen Aslı, kocasının nerde olduğu Mina'dan öğrendi.

Vakit kaybetmeden Mehmet'in yanına giden Aslı, onları Hatice ile birlikte görünce çok sinirlendi.

ASLI, MEHMET VE HATİCE'Yİ YAKALADI

Senin bir çocuğun olacak ben artık senden ne bekleyebilirim ki?

Yanlış anlaşılmayı düzeltmek için Aslı'nın peşinden giden Mehmet, eve döndüğünde partiyi gördü. Herkesi evine gönderen Mehmet, Mina'yı da malikaneye getirdi. Mehmet geceyi baba evinde geçirdi.

Sabah kimseye duyurmadan evden çıkan Mehmet, Seher'e yakalandı; kapıda karşılaştığı babasına ise mesafeli davrandı.

Malikaneye gelen polisler, Hakan'ın şikayeti üzerine Mehmet'i karakola götürdüler.

Hatice'nin Alanur ile Ziya arasındaki gerçeği Mehmet'e anlattığını öğrenen Seher, yeğeninden hesap sordu. Hatice'nin ses kaydı aldığından habersiz olan Seher, yıllar önce yaptıklarını teker teker itiraf etti.

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HATİCE, SEHER'İ TUZAĞA DÜŞÜRDÜ

Ben sadece bir mektup yazdım... Tek bir mektup... Bir daha birbirlerini aramadılar bile!

Mehmet'in hem kendisine hem de Aslı'ya olan mesafesini fark eden Ziya, durumu Alanur ile konuştu.

Bizi öğrendiyse ne yapacağız?

Aslı'nın sakladıklarını düşündükçe daha da hırslanan Mehmet, eve geldiğinde anne-kızı konuşurken gördü.

Sessizce onları izleyen Mehmet, kimseye görünmeden evden çıktı.

Dizinin final sahnesinde;

Hatice elindeki ses kaydı ile Alanur'un kapısını çaldı ve ona iş birliği teklif etti.

Benim yaşadığım küçük düşmeyi ona yaşatabilir misiniz?

Öte yandan sabah ilk iş Aslı'yı arayan Mehmet ise konuşmak için onu her zamanki terasa çağırdı.

Heyecanla Mehmet'in yanına gitmek için hazırlanan Aslı kendisini bekleyen korkunç sondan habersizdi...

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