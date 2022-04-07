Her Şey Aşktan filmi konusu nedir? Her Şey Aşktan oyuncuları ve karakterleri

2016 yılında vizyona giren Her Şey Aşktan filmi, romantik ve bir o kadar eğlenceli aşk hikayesini anlatıyor. Bu akşam ekranlara gelecek olan Her Şey Aşktan konusu ve oyuncuları merak ediliyor. İşte filmin detayları...
HER ŞEY AŞKTAN FİLMİ KONUSU NEDİR?
Bir alışveriş merkezinde çalışan Pelin, hayatının aşkı İlker tarafından, evlilik hazırlığındayken aldatılır. Bir anda Pelin’in dünyası başına yıkılmıştır. Zavallı Pelin'e yaşadığı hayal kırıklıkları ve intikam dolu serüveninde, yakışıklı bir rock davulcusu olan Burak, yol arkadaşlığı yapacak ve hayatını değiştirecektir.
HER ŞEY AŞKTAN OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
Hande Doğandemir - Pelin
Şükrü Özyıldız - Burak
Mithat Can Özer - İlker
Özcan Deniz
Hakan Meriçliler
Bala Atabek
Lale Başar
Dilşad Şimşek
Öznur Serçeler
Evrim Doğan
Sertaç Akkaya
Hakkı Ergök