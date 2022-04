Her Şey Aşktan filmi konusu nedir? Her Şey Aşktan oyuncuları ve karakterleri

Haberin Devamı

2016 yılında vizyona giren Her Şey Aşktan filmi, romantik ve bir o kadar eğlenceli aşk hikayesini anlatıyor. Bu akşam ekranlara gelecek olan Her Şey Aşktan konusu ve oyuncuları merak ediliyor. İşte filmin detayları...



HER ŞEY AŞKTAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bir alışveriş merkezinde çalışan Pelin, hayatının aşkı İlker tarafından, evlilik hazırlığındayken aldatılır. Bir anda Pelin’in dünyası başına yıkılmıştır. Zavallı Pelin'e yaşadığı hayal kırıklıkları ve intikam dolu serüveninde, yakışıklı bir rock davulcusu olan Burak, yol arkadaşlığı yapacak ve hayatını değiştirecektir.

HER ŞEY AŞKTAN OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Hande Doğandemir - Pelin

Şükrü Özyıldız - Burak

Mithat Can Özer - İlker

Özcan Deniz

Hakan Meriçliler

Bala Atabek

Lale Başar

Dilşad Şimşek

Öznur Serçeler

Evrim Doğan

Sertaç Akkaya

Hakkı Ergök