Her sabah lüks evinin ömre bedel manzarasına uyanırdı: Şimdi bütün dünyası bir yatak, bir banyo ve bir pencere

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Ama bir de bunun tam tersi öyküler vardır... Bir şekilde çalışıp çabalayarak zirveye çıkan ama oradan çok hızlı bir şekilde aşağıya düşenlerdir bu tür öykülerin kahramanları.

İşte bunlardan biri de bir dönem ekranlarda sabah kuşağının yıldızı olan Wendy Williams...

Artık ünlü sunucunun başına gelenleri bilmeyen yok...

YILLARCA ÇABALAYIP ZİRVEYE ÇIKMIŞTI... DÜŞÜŞÜ HIZLI OLDU

Önce radyoda yıldızını parlatan ardından TV'ye geçip hızlı bir yükseliş yaşayan Williams, bir süredir ciddi sağlık sorunları yaşıyor...

Kötü alışkanlıklarının bedenine zarar vermesi bir yana bir süredir de frontotemporal demans ile mücadele ediyor Williams.

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Üstelik maddi varlığı da hayatı da bir vasinin koruması altında. Bir başka deyişle bütün özgürlüklerini kaybetti ünlü sunucu.

Babasının 94'üncü doğum gününde onun yanında olmak için bile büyük bir mücadele veren Wendy Williams, bir süredir New York'ta özel bir bakımevinde kalıyor.

Burası her ne kadar lüks ve pahalı bir yer olsa da Williams, dört duvar arasında sürdürdüğü hayattan hiç memnun değil.

Daha önce söylediği gibi kelimenin tam anlamıyla lüks bir cezaevinde kilit altında tutuluyor. Bütün kişisel özgürlükleri elinden alınmış durumda. Daha da kötüsü dışarıyla bağlantısı da kısıtlı.





'BURADA YALNIZIM... BOĞULUYORUM'

60 yaşındaki Williams, geçtiğimiz hafta bir podcast yayınına konuk oldu ve orada yaşam koşullarını anlattı. Daha doğrusu sürdürdüğü hayattan şikayetlerini sıraladı.

Williams "Neredeyse hiçbir şey yapma özgürlüğüm yok" diye anlattı durumunu.

Sözlerini şöyle sürdürdü Williams: "Ben beşinci katta kalıyorum. Buraya 'hafıza ünitesi' diyorlar. Bu bölüm hiçbir şey hatırlamayan insanlar için. Burada yaşayanlarla tanıştım. Bir yıldır buradayım ve burası boğucu."

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Bakımevinde kaldığı bölümün bu kısıtlı olanaklarına rağmen orada kalmak için aylık 18 bin dolar ödediğini ve bunun çok pahalı olduğunu sözlerine ekledi Williams.

Ünlü sunucu bu para karşılığında sahip olduklarını ise şöyle sıraladı: "Bir yatak odası, bir banyo ve bir de pencere."

Kendisinin de kaldığı 'hafıza Ünitesi'nde insanlara sürekli olarak ilaç verildiğini, bunun sonucunda da bu bölümün sakinlerinin kendi başlarına duş alamadıklarını hatta dişlerini bile fırçalayamadıklarını söyledi.

Wendy Williams, kaldığı bölümün koşulları gereği istediği gibi temiz hava almaya da çıkamıyor. Bunun için belirlenen zamanlara uymak zorunda.

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Güneşin altında biraz olsun nefes alma süresi günde iki kez yarımşar saat ile sınırlı.

Bu kısıtlamalara rağmen Wendy Williams, geçtiğimiz haftalarda çok uzun süre mücadele ederek babasının 94'üncü doğum gününde onun yanında olmayı başardı.

Ama sonra yeniden bakımevine geri döndü.





ESKİ HAYATINA DÖNMEK İSTİYOR

Williams'ın oğlu Kevin Hunter Jr, birkaç ay önce sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda annesinin böyle herkesten izole yaşamaktan dolayı çok acı çektiğini ve evine gitmek istediğini ifade etmişti.

Bu arada Williams'ın oğlu Kevin'in üniversite mezuniyetine katılmayı başardığını ve o gün mutluluk gözyaşları döktüğünü hatırlatalım.

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Wendy Williams, podcast yayınında artık dışarı çıkmak istediğini buna hazır olduğunu da söyledi. Diğer yandan ailesi de onu vesayet altından kurtarmak için mücadele etmeye başladı.

Wendy Williams, bakımevinde kalmaktan da vesayet altında bulunmaktan da bıktığını gizlemedi. Durumunu da "Buradan çıkmaya hazırım. Burası çok boğucu, burası çok yalnız."





MUHTEŞEM BİR MANZARASI OLAN EVİ DE ELİNDEN GİTTİ

Bu arada Wendy Williams, şu anda hastalığı yüzünden bir odada yaşıyor ama bir dönem New York kentine tepeden bakan lüks bir çatı katı dairesinde güzel bir hayat sürüyordu.

Mali sorunları yüzünden bu evi elinden çıkarmak zorunda kaldı ünlü sunucu. Üstelik de aldığı fiyattan daha düşük bir miktara.

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Williams'ın üç yatak odası, üç banyosu ve Hudson nehrini tepeden gören bir terası bile bulunan bu ev 3,75 milyon dolara satıldı. Ünlü sunucu burayı 2021 yılında 4.5 milyon dolara satın almıştı.

Williams'ın bir zamanlar lüks bir hayat sürdüğü tavandan tabana pencereleri sayesinde gün ışığına boğulan evinin satış işlemi bile vesayeti altında olduğu kişi tarafından yapıldı.





HER FIRSATTA DERTLERİNİ ANLATIYOR

Wendy Williams, bundan bir süre önce de telefon bağlantısıyla bir radyo programına katılıp orada da hayatından dert yanmıştı.

Williams, geçen ay The Breakfast Club adlı programa telefon bağlantısıyla konuk oldu. Orada da durumunu gözler önüne seren iç sızlatan açıklamalar yaptı.

Wendy Williams programda maddi açıdan da ne kadar büyük bir zorluk çektiğini saklamadı. Ünlü sunucu "Benim paramı da hapsettiler" diye konuştu.

Vesayetten kurtulmak için çabaladığını belirten 60 yaşındaki Williams, banka hesabında sadece 15 dolar olduğunu vurguladı: "15 dolarım var. Sadece 15 dolar.. Bu ne işe yarar" diye konuştu.