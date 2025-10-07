Her iliÅŸkiden bir Ã§ocuÄŸu oldu, yine de doyamadÄ±... ÅžÄ±marÄ±k kÄ±zÄ±m, ne Ã§abuk bÃ¼yÃ¼dÃ¼n

Haberin DevamÄ±

Ä°ÅŸte Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±z da bunlardan biri...

YaÅŸadÄ±ÄŸÄ±, biri evlilik olmak Ã¼zere Ã§eÅŸitli iliÅŸkilerinden ÅŸu ana kadar 3 tane Ã§ocuk sahibi oldu. YaÅŸÄ± artÄ±k 40'lara gelse de hala hayalinde daha fazla Ã§ocuk doÄŸurmak var.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ o deyim yerindeyse "Ã§ocuklarÄ±yla birlikte bÃ¼yÃ¼meye" doyamÄ±yor.

Bu Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±z, en kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuÄŸunun ve ÅŸimdilik tek kÄ±zÄ±nÄ±n yeni yaÅŸÄ±nÄ± kutladÄ± geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde. Hala bir Ã§ocuk olmasÄ±na raÄŸmen kÄ±zÄ±yla nasÄ±l da arkadaÅŸ gibi olduÄŸunu da gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.

'KIZIM BENÄ°M GÃœN IÅžIÄžIM'

Bu anlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kiÅŸi Kate Hudson.. Hollywood'un Ã§Ä±lgÄ±n kÄ±zÄ± Goldie Hawn'Ä±n eski kocasÄ± Bill Hudson ile evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen iki Ã§ocuÄŸundan biri.

Haberin DevamÄ±

46 yaÅŸÄ±ndaki Hudson ÅŸu ana kadar Ã¼Ã§ tane Ã§ocuk sahibi oldu.

BunlarÄ±n en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ olan Ryder, Ã§ok genÃ§ yaÅŸta evlendiÄŸi ilk kocasÄ± Chris Robinson'dan. Evlenemeden ayrÄ±lsa da eski niÅŸanlÄ±sÄ± Matt Bellamy'den Bingham adÄ±nda bir oÄŸlu daha oldu.

Åžu anda niÅŸanlÄ± olduÄŸu Danny Fujikawa'dan da Rani adÄ±nda kÃ¼Ã§Ã¼k bir kÄ±zÄ± var Hudson'Ä±n.

NE Ã‡ABUK BÃœYÃœYÃœP YEDÄ° YAÅžINA GELDÄ°

Kate Hudson, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde kÄ±zÄ± Rani'nin yedinci doÄŸum gÃ¼nÃ¼nÃ¼ kutladÄ±. Bu Ã¶zel gÃ¼nÃ¼n ÅŸerefine Instagram sayfasÄ±ndan da bir dizi paylaÅŸÄ±m yaptÄ± Kate Hudson.

KÄ±zÄ±nÄ±n farklÄ± dÃ¶nemlerde Ã§ekilen bir dizi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ paylaÅŸan Kate Hudson yanÄ±na da "KÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ±m bugÃ¼n 7 yaÅŸÄ±nda.. Benim tatlÄ±, pÄ±rÄ±ltÄ±lÄ±, ÅŸÄ±marÄ±k, gÃ¼n Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ± kÄ±zÄ±m. Sen benim hayatÄ±mÄ±n Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±sÄ±n. DoÄŸum gÃ¼nÃ¼n kutlu olsun" diye yazdÄ±.

Hudson'Ä±n bu paylaÅŸÄ±mÄ±na takipÃ§ilerinden Ã§ok sayÄ±da yorum ve beÄŸeni geldi.

ÃœÃ‡ Ã‡OCUÄžUYLA BERABER BÃœYÃœDÃœ

Annesi gibi hareketli, gÃ¼ler yÃ¼zlÃ¼ ve biraz da Ã§Ä±lgÄ±n olan Kate Hudson, belli ki Ã§ocuklarÄ± sayesinde hep genÃ§ ve enerjik kalÄ±yor...

Haberin DevamÄ±

Åžu anda 21 yaÅŸÄ±nda olan oÄŸlu Ryder, genÃ§ yaÅŸta Chris Robinson ile yaptÄ±ÄŸÄ± evlilikten dÃ¼nyaya geldi. 13 yaÅŸÄ±ndaki ikinci oÄŸlu Bingham ise eski niÅŸanlÄ±sÄ± Matt Bellamy'den.

Kate Hudson'Ä±n ÅŸu anda niÅŸanlÄ± olduÄŸu Danny Fujikawa'dan da kÄ±zÄ± Rani doÄŸdu.

AslÄ±nda birÃ§ok insan iÃ§in "Bu kadarÄ± yeterli" denecek noktaya gelse de Kate Hudson pek Ã¶yle dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yor..

Kate Hudson, Danny Fujikawa ile uzun sÃ¼redir niÅŸanlÄ± ama evlenmeye yanaÅŸmÄ±yor.

HALAÂ Ã‡OCUK DOÄžURMAK Ä°STÄ°YOR

OyunculuÄŸun yanÄ± sÄ±ra ÅŸarkÄ±cÄ±lÄ±k da yapan Hudson, bu konudaki dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerini konuk olduÄŸu bir sohbet programÄ±nda anlattÄ±.

Haberin DevamÄ±

Hudson, yakÄ±n zamanda dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ Ã§ocuÄŸunu dÃ¼nyaya getirecek olan Kylie Kelce'nin sunduÄŸu Not Gonna Lie adlÄ± podcast yayÄ±nÄ±na katÄ±ldÄ±.

Orada da "daha fazla Ã§ocuk doÄŸurabileceÄŸini" sÃ¶yledi. Hatta henÃ¼z bu konuda "Benden artÄ±k bu kadar" diyecek noktaya geldiÄŸini hayal bile edemediÄŸini anlattÄ±.

Kate Hudson "Ã‡ok sayÄ±da Ã§ocuk sahibi olabilirim. Åžimdi bile bÃ¶yle dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum" dedi.

Hudson sonra da sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "ArtÄ±k Ã§ocuk doÄŸurmayacaÄŸÄ±mÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmek bana tuhaf geliyor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã§ocuk sahibi olmayÄ± seviyorum."

Hudson yine de Ã§ocuk bÃ¼yÃ¼tmenin insanÄ± korkutan yanlarÄ± olduÄŸunu sÃ¶ylemekten de geri durmadÄ±. "OnlarÄ± izlemeye baÅŸlÄ±yorsunuz. Kendilerini sevmelerini ve hayatta iyi kararlar almalarÄ±nÄ± istiyorsunuz... OnlarÄ± kendi baÅŸlarÄ±na bÄ±rakmak zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda bu korkutucu oluyor. Sonra da onlarÄ±n iyi olduklarÄ±nÄ± umuyorsunuz" diye konuÅŸtu Kate Hudson.

Haberin DevamÄ±

Â 'Ã‡OCUKLAR DA DAHA FAZLA SEVGÄ° GÃ–RÃœYOR'

Kate Hudson daha Ã¶nce de People dergisine verdiÄŸi bir rÃ¶portajda da ailesini "yamalÄ± bohÃ§a" olarak tanÄ±mlamÄ±ÅŸtÄ±.

Hudson "Birbirimize baÄŸlÄ±yÄ±z ve Ã§ok yakÄ±nÄ±z. AÅŸk ÅŸekil deÄŸiÅŸtirebilir. Ne kadar ilginÃ§ ki bÃ¶yle modern bir aileye sahip olduÄŸunuzda Ã§ocuklar da Ã§ok fazla sevgi gÃ¶rebiliyor" diye konuÅŸtu.

Kate Hudson'Ä±n anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re bu ÅŸekilde sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼kleri hayat Ã§ok kendine Ã¶zgÃ¼. BÃ¼tÃ¼n Ã§ocuklarÄ±, eski eÅŸi, eski niÅŸanlÄ±sÄ± ve ÅŸu andaki niÅŸanlÄ±sÄ± bu iÅŸin Ã¼stesinden gelmeyi baÅŸardÄ±.

Ãœstelik her Ã¼Ã§ iliÅŸkisinden dÃ¼nyaya gelen Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸu da kendilerini Hudson'Ä±n "yamalÄ± bohÃ§a' diye tanÄ±mladÄ±ÄŸÄ± bu bÃ¼yÃ¼k ailenin bir parÃ§asÄ± olarak hissediyor.

Â

Haberin DevamÄ±

KENDÄ°SÄ° DE Ã–YLE BÄ°R AÄ°LEDE BÃœYÃœDÃœ

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Kate Hudson kendisi de bu tÃ¼rden bir ailenin Ã¼yesi. Annesi Goldie Hawn, babasÄ±ndan boÅŸandÄ±ktan yÄ±llar sonra Kurt Russell ile aÅŸk yaÅŸamaya baÅŸladÄ±.

Hawn ile Russell, hiÃ§ resmi olarak evlenmemelerine raÄŸmen neredeyse yarÄ±m asra yakÄ±n sÃ¼redir birlikteler.

Goldie Hawn ve Kurt Russell'Ä±n bu iliÅŸkiden sadece bir tane ortak Ã§ocuÄŸu var. Ama eski evliliklerinden dÃ¼nyaya gelen Ã§ocuklarÄ±nÄ± da birlikte ve hala Ã¶rneklerini sergiledikleri sevgi dolu bir ortamda bÃ¼yÃ¼ttÃ¼ler.

Â

Â