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Her hafta yeni seyirci kazanıyor... Uzak Şehir'den son 15 yılın rekoru!

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#Uzak Şehir#Kanal D#Reyting
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2025 12:42

‘Uzak Şehir’ heyecan dolu bir bölümle ekrana geldi. Dizi, Kanal D’nin son 15 yılın en iyi reytingini alarak tarihe geçti. ‘Uzak Şehir’, reytinglerde yine bir rekora imza atarak tüm kategorilerde birinci oldu. Dizide Zerrin'in Demir'le evlenmesi büyük bir kaosa yol açarken, Kaya nikahı basarak gerilimi zirveye taşıdı. Zerrin'in "evet" demek zorunda kaldığı sahneye "De Mardin" şarkısının eşlik etmesi izleyenleri derinden etkiledi.

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KAYA NİKAHI BASTI!

Özkan, Zerrin ve Demir'in nikahı olduğunu, Nare'nin de bunu bildiğini Kaya'ya haber vererek gerilimi artırırken, Zerrin tam "evet" demek üzereyken, Kaya salona girip ortalığı birbirine kattı. Zerrin, Kaya'ya abisini kurtarmak için Demir’le evlendiğini söyleyince, Nare de Demir’in elinde Şahin’i kurtaracak görüntüler olduğunu söyleyerek Zerrin’in evlenmesini destekledi. Zerrin'in "evet" demek zorunda kaldığı sahneye "De Mardin" şarkısı eşlik etti.

Her hafta yeni seyirci kazanıyor... Uzak Şehirden son 15 yılın rekoru

“TEK AŞKIM... MERYEM!”

Alya, bulduğu video kaseti izlerken düğün sırasında Cihan’ın babasının vurulduğunu görüp büyük bir şok yaşadı. Tam o sırada Cihan odaya girdi ve Alya, bu düğünün kime ait olduğunu sordu. Cihan’dan “Benim” cevabını alması, Alya’nın şaşkınlığını daha da artırdı. Ardından, düğündeki kadının Meryem olup olmadığını sorgulayan Alya, “Kalbindeki kadın, tek aşkın... Meryem” dedi. Bu sözler karşısında Cihan, Alya'yı onayladı ve gözyaşlarına engel olamadı.

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Her hafta yeni seyirci kazanıyor... Uzak Şehirden son 15 yılın rekoru

TÜM KATEGORİLERDE BİRİNCİ

Heyecan dolu sahneleriyle izleyicileri ekrana kilitleyen ‘Uzak Şehir’, reytinglerde yeni bir rekora imza atarak total izleyici grubunda 16,15 reyting 40,60 izlenme payı, AB kategorisinde 12,35 reyting 33,52 izlenme payı, 20+ABC1’de ise 15,49 reyting ve yüzde 38,46 izlenme payı alarak tüm kategorilerde birinci oldu.

Her hafta yeni seyirci kazanıyor... Uzak Şehirden son 15 yılın rekoru

Uzak Şehir’ yeni bölümüyle her pazartesi saat 20.00’de Kanal D’de!

 

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#Uzak Şehir#Kanal D#Reyting

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