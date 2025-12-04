×
Her evliliğinden bir çocuk doğurmuştu... Bu delikanlı ikinci eski kocadan... Evlat aşkı bakışlarına yansıdı!

Güncelleme Tarihi:

Her evliliÄŸinden bir Ã§ocuk doÄŸurmuÅŸtu... Bu delikanlÄ± ikinci eski kocadan... Evlat aÅŸkÄ± bakÄ±ÅŸlarÄ±na yansÄ±dÄ±
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2025 14:06

Sinema dÃ¼nyasÄ±nda evliliklerin Ã¶mrÃ¼nÃ¼ bilirsiniz... Genel olarak kÄ±sacÄ±k sÃ¼rer Ã§oÄŸu. Bu arada Ã§iftler bazen bir bazen iki hatta bazen daha Ã§ok Ã§ocuk dÃ¼nyaya getirirler. Sonra da yollarÄ± ayrÄ±lÄ±r. Tabii bilindiÄŸi gibi bazÄ±larÄ± da bu Ã§ocuklarÄ±n velayeti yÃ¼zÃ¼nden uzun uzun birbiriyle kapÄ±ÅŸÄ±r. Bu da olasÄ±lÄ±klar dahilinde bir durum.

Sinema dÃ¼nyasÄ±nÄ±n birden fazla evlenen bir Ã¼nlÃ¼sÃ¼ var ki her kocasÄ±ndan bir Ã§ocuk dÃ¼nyaya getirdi. Sonra yollarÄ±nÄ± ayÄ±rsalar da bÃ¼tÃ¼n eski eÅŸleriyle dost kalmayÄ± da baÅŸardÄ±.

Ä°ÅŸte bu Ã§ocuklarÄ±ndan biriyle kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya Ã§Ä±ktÄ± Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±z... ArtÄ±k kendisine tepeden bakacak kadar uzun boylu olan yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± oÄŸlunu da yanÄ±na alÄ±p objektiflere gururla poz verdi.

HEM OÄžLU HEM Ä°Åž ARKADAÅžIÂ 
Bu mutlu ve gururlu anne, sinemanÄ±n yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan Kate Winslet'Ä±n ta kendisi! 50 yaÅŸÄ±ndaki Winslet, ilk yÃ¶netmenlik denemesi olan Goodbye June (Elveda Haziran) adlÄ± filmin Londra galasÄ±nda kamera karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±.

O galada yanÄ±nda aynÄ± zamanda artÄ±k iÅŸ ortaÄŸÄ± da olan oÄŸlu Joe Anders vardÄ±.

Kate Winslet'Ä±n ikinci kocasÄ± yÃ¶netmen Sam Mendes ile evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen Joe, bir aile dramasÄ± olan filmin senaryosunu da annesiyle birlikte yazdÄ±.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa 21 yaÅŸÄ±ndaki Joe, daha Ã¶nce de annesiyle birlikte Lee adlÄ± filmde birlikte oynamÄ±ÅŸtÄ±. O film bir aile Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±ydÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ kamera arkasÄ±nda da yÃ¶netmen babasÄ± Sam Mendes vardÄ±.

Â

HER BÄ°R EVLÄ°LÄ°KTEN BÄ°R Ã‡OCUK DOÄžURDU
Kate Winslet bugÃ¼ne kadar iki kez evlenip boÅŸandÄ±. ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ evliliÄŸi ise devam ediyor. Her bir evliliÄŸinden de birer Ã§ocuk sahibi oldu yÄ±ldÄ±z.

Åžu anda 23 yaÅŸÄ±nda olan Mia Threapleton, tÄ±pkÄ± annesi ve babasÄ± gibi oyunculuk alanÄ±nda kariyer yapmaya baÅŸladÄ±. Hatta annesiyle birlikte I Am Ruth adlÄ± yapÄ±mda birlikte kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§tiler.

ÃœnlÃ¼ oyuncu ilk evliliÄŸini Jim Threapleton ile yaptÄ±. Bu evlilik 1998 yÄ±lÄ±nda baÅŸladÄ± ve 2001 yÄ±lÄ±nda bitti. Eski Ã§iftin Mia adÄ±nda bir kÄ±zÄ± dÃ¼nyaya geldi.

Kate Winslet ikinci evliliÄŸini yÃ¶netmen Sam Mendes ile yaptÄ±. 2003 yÄ±lÄ±nda evlenen Winslet ile Mendes 2011 yÄ±lÄ±nda yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±lar. Bu evlilikten de oÄŸlu Joe dÃ¼nyaya geldi.

Kate Winslet, 2012 yÄ±lÄ±ndan bu yana da Edward Abel Smith ile evli. ÃœnlÃ¼ iÅŸ insanÄ± Charles Bronson'Ä±n yeÄŸeni olan Smith ile evliliÄŸinden de ÅŸu anda 7 yaÅŸÄ±nda olan Blaze Bear adÄ±nda bir oÄŸlu dÃ¼nyaya geldi.

Kate Winslet, modern sinema tarihinin en Ã§ok izlenen filmlerinden biri olan Titanik ile kariyerinin zirvesine Ã§Ä±ktÄ±. O filmde baÅŸrol paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± Leonardo DiCaprio ile o zaman aralarÄ±nda baÅŸlayan dostluk bitmedi.

