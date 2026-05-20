Ünlü dizinin yıldızı kurye oldu: Bu zamanda tek işle geçinmek zor! Gerçek hayat yaptığı rollere hiç benzemiyor

İlk bakışta sanki hepsi böyleymiş gibi görünse de aslında gerçeğin çok farklı olduğunu da bir zamanların çocuk oyuncusu gözler önüne serdi.

Tam 12 yıl boyunca çok izlenen bir dizide kamera karşısına geçen eski çocuk yıldızın şaşırtan hayatı, yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı.

Bu eski çocuk yıldız hayatını sürdürmek için kuryelik yaptığını dünya aleme ilan etti!

GERÇEĞİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKARDI

10 yıl oyunculuktan uzak kaldıktan sonra tekrar mesleğine dönmeye çabalayan bu eski çocuk yıldız Danny Pintauro.

1984 ile 1992 yılları arasında Who Is The Boss? adlı sitcom'da rol alan Pintauro, geçtiğimiz ay Amazon kuryesi olarak çalışırken çektiği bir görüntüyü sosyal medya sayfasından paylaştı.

Zaten onunla ilgili gerçek de o şekilde ortaya çıktı.

50 yaşındaki Pintauro'nun bu durumu elbette ilgi çekti ve Fox Digital'in bir röportajına konuk oldu.

Danny Pintauro, "İnsanlar, sizi tanıyorlarsa eğer hep rahat bir hayat yaşadığınızı düşünüyorlar. Ama işler öyle yürümüyor" diye konuştu.

Danny Pintauro'ya göre bu zamanda artık tek bir iş bile yeterli olmuyor. "Bu ekonomik koşullarda hepimiz birden fazla işte çalışmak zorundayız" dedi. Bunun insanın ailesini ve kendisini geçindirmenin tek yolu olduğunu ekledi Pintauro.





TELİF HAKLARI ESKİDEN BUGÜNKÜ GİBİ KORUNMUYORDU

Danny Pintauro, günümüzde telif haklarının güvence altına alındığını ama geçmişte bu durumun böyle olmadığını söyledi.

Söylediğine göre onun kamera karşısına geçtiği yıllarda TV için geçerli olan bir modelde çalışılıyordu. O dönemde dijital platformlar yoktu, sosyal medya bu kadar yaygın değildi. DVD'ler de yoktu. Böyle bir gelişme olduğunda neler yapılabileceğine, hakların nasıl korunacağına dair herhangi bir bilgi yoktu" diye anlattı durumu.

Dizilerin yeniden yayınlanmasıyla ilgili durum ve o yapıma emek verenlerin hakları sendikalaşmayla da korunmadığı için geçmişte rol aldığı diziden pek bir gelir elde edemediğini sözlerine ekledi Pintauro.

Anlattığına göre bir kanal yeniden yayınlamak üzere diziyi satın aldığında eline biraz para geçiyor. Başka bir kanal satın aldığında ise bu para giderek azalıyor.

Danny Pintauro, Who Is The Boss? adlı dizide Tony Danza, Alyssa Milano ile birlikte rol alıyordu.





DİZİDEN KAZANDIĞI PARAYI EĞİTİMİ İÇİN KULLANDI

Danny Pintauro, aslında rol aldığı Who Is The Boss dizisinden iyi para aldığını ama bunun giderek eridiğini söyledi.

"Birçok kişi benim dizi her yayınlandığında yeniden para kazandığımı sanıyor. Ama gerçek öyle değil. Diziden harika bir para kazandım. Ama önemli bir bölümünü Stanford Üniversitesi'ndeki eğitimim için kullandım. Geri kalanıyla da geçindim" dedi.

Sonuç olarak elinde öyle yığın yığın parası olmadığını tekrar etti Pintauro.

Eski çocuk oyuncu, dizi bittikten sonra Hollywood'dan ayrıldı. Üniversitede okurken de harçlığını çıkarmak için garsonluktan giyim mağazasında tezgahtarlığa kadar çeşitli işler yaptı.

Bir ara New York'a gidip tiyatro yönetmeni olmak istedi. Ama kendi deyimiyle "berbat bir başarısızlığa" uğradı.





YENİDEN OYUNCULUĞA DÖNMEK İSTİYOR

Pintauro, sonrasında veteriner teknisyeni olmak istedi. Bunun için bir yandan eğitim alırken diğer yandan da hayvan barınağındaki kedilere baktı.

Ama tekrar oyunculuğa dönmek istedi ve bu işe de veda etti.

Elbette bu arada hayatını sürdürmek, faturalarını ödemek için para kazanması gerektiğinden esnek çalışma saatleri olan kuryeliği seçti.

Oyunculuk için eşiyle birlikte yaşadıkları Austin'den Los Angeles'a taşındıktan sonra bu işi yapmaya başladı Pintauro. Ama o iş de öyle kolay değildi. Bazen tekinsiz mahallelerde teslimata gittiğinde arabayı kilitleyip koşarak paketi yerine ulaştırdığını sözlerine ekledi.





'BU DÜNYANIN GERÇEKLERİNİ GÖSTERMEK İSTEDİM'

Aslında yaptığı işi gözler önüne seren sosyal medya paylaşımını yaptığında bu kadar ilgi çekeceğini hiç düşünmemiş Danny Pintauro.

"Bunu sadece gösteri dünyasında kariyer peşinde koşmanın neye benzediğini göstermek için yaptım" diye anlattı.

Bir yandan oyunculuk kariyerine dönmeye çabalarken diğer yandan da günümüzde bunun ne kadar zor olduğunu saklamadı.

"Çocukken seçmelere katıldım ve rolü aldım. Bu her zaman olundu. Hep en sevimli çocuk ben olurdum. Çocukluğum özeldi, sanki bütün evren ellerimin arasındaydı" dedi Pintauro.

Ama söylediğine göre artık işler çok değişti. Artık sitcom dizilerinin eskisi kadar çok çekilmediğini, dijital platformların piyasayı ele geçirdiğini anlattı.

Yine de Danny Pintauro söylediğine göre oyunculuğa dönme konusunda umudunu hiç yitirmedi. Önüne yeni fırsatların çıkmasını bekliyor. Bir yandan da hayatını sürdürmek için kuryelik yapmayı sürdürüyor.

Danny Pintauro, Who Is The Boss? (Patron Kim?) ile ünlendikten sonra Cujo, The Beniker Gang, Timestalkers gibi yapımlarda da rol aldı. Sonra da üniversite okumak için Hollywood'a ara verdi. Ama umudu yine mesleğine dönmek.