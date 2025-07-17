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Her adımda yeni hikâye

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#Kuralsız Sokaklar#Kanal D#Mert Öztürk
Her adımda yeni hikâye
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2025 07:08

KANAL D’nin Türk televizyonlarında ilk olan formatıyla dikkat çeken “Kuralsız Sokaklar” izleyicileri bu hafta Bangladeş, Kolombiya ve Şili’nin bilinmeyenlerine doğru sıradışı bir yolculuğa çıkardı.

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Mert Öztürk’ün sunuculuğunu üstlendiği program nefes kesen anlarıyla, heba olan hayatları tüm gerçekliğiyle gözler önüne serdi.

Hafızalardan silinmeyecek görüntülerin ekrana geldiği programda dünyanın en kalabalık gecekondu mahallesine ev sahipliği yapan Bangladeş-Dakka’da insanların hayatta kalma mücadelesi şaşkınlık yarattı.

Mert Öztürk ardından Şili’de berber koltuğuna oturdu. İki kadın berber tarafından tıraş edilen Öztürk, onlarla Türkiye ve Türk dizileri hakkında eğlenceli bir sohbet yaptı.

Her adımda yeni hikâye

Kolombiya’nın gece hayatının merkezi olarak kabul edilen Medellin’de, şehrin en popüler noktası La Provenza’nın ekrana geldiği anlar da dikkat çekti.

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#Kuralsız Sokaklar#Kanal D#Mert Öztürk

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