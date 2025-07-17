Her adımda yeni hikâye

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Mert Öztürk’ün sunuculuğunu üstlendiği program nefes kesen anlarıyla, heba olan hayatları tüm gerçekliğiyle gözler önüne serdi.

Hafızalardan silinmeyecek görüntülerin ekrana geldiği programda dünyanın en kalabalık gecekondu mahallesine ev sahipliği yapan Bangladeş-Dakka’da insanların hayatta kalma mücadelesi şaşkınlık yarattı.

Mert Öztürk ardından Şili’de berber koltuğuna oturdu. İki kadın berber tarafından tıraş edilen Öztürk, onlarla Türkiye ve Türk dizileri hakkında eğlenceli bir sohbet yaptı.

Kolombiya’nın gece hayatının merkezi olarak kabul edilen Medellin’de, şehrin en popüler noktası La Provenza’nın ekrana geldiği anlar da dikkat çekti.