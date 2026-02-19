Hepsinin görkemli taçları, göz kamaştıran mücevherleri var… Gerçek bir ‘meslekleri’ yok ama cepleri milyonlarla dolu… Peki en zenginleri kim?

Haberin Devamı

Aralarındaki ilişkiler ve kavgalar, aşkları ve evlilikleri, gelecekte kendi yerlerine tahta oturacak çocuklar derken İngiliz kraliyet ailesi hep göz önünde ve bu ünlü aile her gün bir şekilde manşetlerde kendine yer buluyor.

ABD’nin çok okunan magazin sitesi RadarOnline.com kraliyet ailesinin üyelerinin servetlerini araştırdı ve hepsinin tek tek ne kadar varlığa sahip olduğunu açıkladı.





AİLENİN EN ZENGİNİ HEP AYNI KİŞİ

Ortaya çıkan sonuçlar Kral Charles'ın tahmini net servetinin 2,4 milyar dolara kadar ulaştığını ve Jeffrey Epstein’la olan bağlantısı yüzünden utanç verici bir şekilde kraliyet unvanlarından mahrum bırakılan kardeşi Andrew Windsor'ın ise mali hiyerarşide çok daha aşağılara düştüğünü ortaya koyuyor.

Haberin Devamı

Ailenin gizlilik perdesiyle örtülü maliyesi, özel mülkler, miras yoluyla edinilen Dükalıklar ve hükümdarın resmi görevlerini finanse etmek ve sarayların bakımını sağlamak için kullanılan yıllık bir ödeme olan Hükümdarlık Ödeneği aracılığıyla vergi mükellefleri tarafından desteklenen bir karışımından oluşuyor.

Örneğin, Buckingham Sarayı yaklaşık 463 milyon dolara mal olan 10 yıllık bir tadilattan geçiyor. Hükümdarlık Ödeneğinin 2026-2027'de yaklaşık 60 milyon dolar artması bekleniyor.

O SARAYLAR, O TAÇLAR ASLINDA KENDİLERİNİN DEĞİL AMA...

Kraliyet ailesi Buckingham Sarayı gibi kraliyet mülklerine şahsen sahip olmasa da, bireysel üyeler, birçoğunu milyonlarca dolarlık servete sahip kılan arazi, sanat eserleri, mücevherler ve yatırımlardan oluşan özel portföylerden yararlanmaktadır.

Charles, hükümdar olarak, 2025 yılında kendisine yaklaşık 32 milyon dolar gelir sağlayan Lancaster Dükalığı'nı kontrol etmektedir.

Haberin Devamı

Resmi web sitesinde, Dükalığın "esas olarak kraliyet ailenin diğer üyelerinin (Charles hariç) yaptığı masrafları karşılamak için" kullanıldığı belirtilmiş.

Kraliyet finans kaynaklarından biri ailenin serveti için "Lancaster Dükalığı'ndan elde edilen gelir akışı, Kralı ailenin geri kalanından tamamen ayrı bir finansal kategoriye yükseltiyor. Bu, geleneksel anlamda sadece kişisel gelir değil; anayasal rolü için finansal omurgayı sağlıyor ve monarşinin bir kurum olarak daha geniş işleyişini istikrara kavuşturmaya yardımcı oluyor” diyor.





EN TEPEDEKİ EN ZENGİNİ ÇIKTI

Ailenin servetine saf finansal açıdan bakıldığında, kraliyet ailesinin hiçbir üyesi bu seviyede faaliyet göstermiyor; bu nedenle Charles, kraliyet servetinin değerlendirilmelerinde her seferinde açıkça en üst sırada yer alıyor.

Haberin Devamı

43 yaşındaki Prens William, babasının 2022'de tahta geçmesiyle Cornwall Dükalığı'nı miras aldı ve Galler Prensi oldu. 2025 yılında Dükalık yaklaşık 30,9 milyon dolarlık bir bütçe fazlası bildirdi.

Saraydan bir kaynak, "William'ın mali durumu, tahtın varisi olduğu anda anında değişti." diyor ve “Cornwall Dükalığı ile birlikte önemli ve köklü bir gelir akışı geldi ve bu da kaynaklarını kıdemli bir kraliyet üyesinden geleceğin hükümdarına neredeyse bir gecede dönüştürdü." diye ekliyor.

WILLIAM'IN GELİRLERİ "DÜKALIKTAN" GELİYOR

Dükalık, tahta geçme sırasındaki ilk kişi olduğunda William'ın en büyük oğlu 12 yaşındaki Prens George'a geçecek.

Haberin Devamı

Merhum Kraliçe II. Elizabeth'in birinci kuzeni olan Kent Dükü Prens Edward da, resmi ödemelerden tahmini olarak ömrü boyunca toplamda yaklaşık 24 milyon dolar aldığı için kraliyet ailesinin zenginler listesinde üst sıralarda yer alıyor.

Charles’ın kızı kardeşi Prenses Anne, 51 yıllık kamu hizmeti boyunca yaklaşık 22 milyon dolar aldı; bu da resmi görevler için personel ve seyahat masraflarını karşılamak üzere yıllık ortalama yaklaşık 430.000 dolara denk geliyor. Kraliçe Elizabeth'in kuzeni, Kent Dükü Edward

KRALİÇE ELIZABETH'İN TEK KIZI EN ÇALIŞKAN AİLE ÜYESİ

Haberin Devamı

Anne, 2002 ile 2022 yılları arasında 11.088 resmi görev gerçekleştirdi; bu da yaşayan diğer tüm kraliyet üyelerinin toplamından daha fazla.

Charles'ın sağ kolu, Elizabeth'in tek kızı Prenses Anne... Anne aynı zamanda kraliyet ailesinin en çok çalışan üyesi

Charles ve Anne'nin en küçük kardeşi Edinburgh Dükü Prens Edward, 1982'den beri çalışan bir kraliyet üyesi olarak çalışmalarını desteklemek için tahmini 8,7 milyon dolar aldı. bu da resmi harcamalar için yılda yaklaşık 217.500 dolara denk geliyor. Ailenin en sessiz sakin üyesi, Elizabeth'in en küçük çocuğu olan Edinburgh Dükü Prens Edward ve eşi Düşes Sophie

HARRY VE MEGHAN AİLEYE SIRT ÇEVİRİNCE MİLYONLARINDAN OLDULAR

Prens Harry ve Meghan Markle, kraliyet görevlerinden çekildikten sonra 2020 yılında Kraliyet Hibesi fonlarını almayı bıraktılar. Çiftin ABD’de yaşamaya başladıktan sonra sürekli yeni iş girişimlerinde bulunmaları ve para kazanmaya uğraşmalarının sebebi de bu.

Charles’ın kardeşi Andrew Windsor, 1978 ile 2019 yılları arasında tahmini 17,3 milyon dolar resmi ödeme aldı. Jeffrey Epstein ile olan arkadaşlığıyla ilgili 2019'daki BBC Newsnight röportajından sonra kamu görevlerinden çekildi ve Kraliyet Hibesi desteğini almayı bıraktı.





"UTANÇ" PRENSİ UNVANLARIYLA BİRLİKTE MİLYONLARINI DA KAYBETTİ

Bir kraliyet kaynağı Andrew için "Kraliyet Hibesi ödemeleri kesildikten sonra Andrew'un mali durumu belirgin şekilde değişti. Bu istikrarlı resmi fon akışının kaybı, resmi gelirini önemli ölçüde azalttı ve ailenin mali hiyerarşisindeki konumunu değiştirdi. Şu anki durumunu Kral ve Galler Prensi'nin durumuyla karşılaştırdığınızda, fark çok büyük. Göreceli olarak, şu anda kraliyet servetinin en üst kademesine yakın olmaktan çok daha alt kademede yer alıyor." dedi.